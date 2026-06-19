México

Caramelo en polémica del Mundial 2026: lanzó su sombrero tras victoria de Colombia y la FIFA no se lo regresa

El fan número 1 de la Selección Mexicana perdió su sombrero de charro tras arrojarlo a los jugadores cafeteros en el estadio Ciudad de México

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Hector Chavez Ramirez Caramelo perdió su sombrero en el Mundial 2026 por arrojarlo a la cancha tras Colombia vs Uzbekistán. REUTERS/Carl Recine
Hector Chavez Ramirez Caramelo perdió su sombrero en el Mundial 2026 por arrojarlo a la cancha tras Colombia vs Uzbekistán. REUTERS/Carl Recine

Caramelo, aficionado mexicano conocido a nivel mundial por seguir a la Selección Mexicana de Futbol desde México 86, estuvo presente en el partido del Mundial 2026 entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, celebrado en el estadio Ciudad de México.

El fan número 1 del Tricolor estuvo acompañado de su hijo, Caramelo Junior. Ambos se veían sonrientes al término del encuentro, sin embargo su gesto cambió repentinamente cuando ocurrió un aspecto que divide comentarios en las redes sociales.

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Colombia derrotó con autoridad a Uzbekistán con marcador de 3-1 en la capital. Cuando los jugadores cafeteros se dirigían a los vestidores, Caramelo lanzó su sombrero de charro personalizado tratando que le cayera a uno de los futbolistas, pero éste acabo sobre el terreno de juego. Aquí comienza la polémica:

En una filmación se observa que el sombrero tira los papeles que llevaba una mujer del staff, por esa razón personal de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) confiscó el objeto que pertenecía a Caramelo, quien insistió en que se lo devolvieran antes de salir del inmueble.

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Caramelo festeja su onceava Copa del Mundo. REUTERS/Hannah Mckay
Caramelo festeja su onceava Copa del Mundo. REUTERS/Hannah Mckay

“No te lo voy a regresar”. es lo que le dijeron a Caramelo en repetidas ocasiones dado que, está rigurosamente prohibido arrojar todo tipo de objetos a la cancha en cualquier partido oficial del Mundial 2026, por ende Caramelo salió del estadio Ciudad de México sin su apreciable sombrero de charro.

¿Qué dice la FIFA sobre arrojar objetos a la cancha?

El incidente que vincula a Caramelo resalta los protocolos de seguridad de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que prohíben lanzar cualquier cosa material a la cancha independientemente de la intención de la o el aficionado responsable.

Puntos clave del reglamento:

  • Está prohibido lanzar objetos, líquidos o sustancias al terreno de juego o a las áreas restringidas. Cualquier infracción puede resultar en la expulsión inmediata del estadio.
  • El personal de seguridad y la organización pueden confiscar objetos arrojados y negarse a devolverlos.
  • El incumplimiento de esta norma puede implicar la cancelación de boletos, expulsión del recinto y posibles sanciones civiles o penales.
  • El objetivo de la regla es evitar riesgos para jugadores, personal y asistentes, así como prevenir incidentes de seguridad.

La FIFA también aclara que puede retirar del estadio a cualquier persona que no cumpla con el reglamento y la decisión de confiscar o no regresar objetos lanzados, es definitivo. No hay excepciones, sin importar la intención de los fanáticos.

Asiste a Guadalajara con nuevo sombrero

Caramelo está viviendo su onceava Copa del Mundo acompañando a la Selección Mexicana. REUTERS/Lisi Niesner
Caramelo está viviendo su onceava Copa del Mundo acompañando a la Selección Mexicana. REUTERS/Lisi Niesner

Pese a lo sucedido el miércoles en el estadio Ciudad de México, en Guadalajara, sede para el duelo entre México y Corea del Sur, Caramelo y su familia fueron recibidos como celebridades en la Perla Tapatía, destacando que todos, incluyendo el fan número 1 del Tricolor, portaban sus tradicionales sombreros personalizados.

¿Quién es Caramelo, el seguidor más fiel de la Selección Mexicana de Futbol?

Caramelo es el apodo de Héctor Chávez Ramírez, reconocido como el aficionado más famoso y leal de la Selección Mexicana de Futbol. Es originario de Chihuahua y desde la Copa del Mundo de México 1986 ha acompañado al Tricolor en Mundiales de futbol, Juegos Olímpicos, Copas de Oro, Mundiales juveniles y partidos amistosos.

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Héctor Chávez "Caramelo" suma once Copas del Mundo en su historia. (Foto: Infobae México/ Miguel Angelino)

Su imagen es inconfundible: siempre porta un sombrero de charro decorado con banderas, escudos y logos de diferentes mundiales, así como una bandera de México con el nombre de su estado. Suma más de 478 partidos siguiendo a la Selección Azteca en 45 naciones.

Héctor Chávez Caramelo estudió administración de empresas y durante casi 30 años se dedicó al negocio familiar de compra-venta de joyería. Actualmente trabaja en bienes raíces comerciales, lo que le permite costear sus viajes y entradas a los partidos. También ha recibido apoyo de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y algunas marcas.

Su pasión y constancia lo han convertido en un símbolo de la afición mexicana, reconocible tanto en los estadios como en transmisiones de televisión y redes sociales. En el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Héctor Chávez Ramírez Caramelo vive su undécima justa mundialista de manera consecutiva.

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