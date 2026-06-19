Estas son las mejoras que Checo Pérez y Cadillac llevarán al GP de Austria 2026

Pérez espera una actualización importante en su monoplaza. (AP Foto/Altaf Qadri)

El equipo Cadillac y Checo Pérez llegan al Gran Premio de Austria 2026 con la urgencia de revertir el discreto resultado obtenido en la última fecha: el piloto mexicano finalizó 14° en el GP de Barcelona-Catalunya, quedando fuera de la zona de puntos y confirmando las limitaciones actuales del monoplaza.

Frente a este panorama, la escudería estadounidense acelera su desarrollo y apuesta por un paquete de mejoras técnicas que buscará cambiar el rumbo de la temporada.

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Ingenieros y pilotos depositan su confianza en que las novedades marquen el inicio de una etapa de progreso sostenido.

Las mejoras que Cadillac llevará al GP de Austria

Para el GP de Austria, el equipo Cadillac tiene previsto implementar un paquete de evoluciones técnicas con especial enfoque en el área aerodinámica.

Entre las principales novedades se encuentra el desarrollo de un nuevo piso para el monoplaza, considerado una necesidad prioritaria para mejorar la carga aerodinámica y la estabilidad en curvas rápidas, uno de los puntos débiles detectados en Barcelona.

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Además, se esperan ajustes en la gestión de las tandas largas, un aspecto en el que el auto perdió rendimiento respecto a sus rivales directos.

Cadillac cada vez gana terreno en la máxima categoría. REUTERS/Manon Cruz

El objetivo es que las nuevas soluciones permitan mantener un ritmo más consistente durante toda la carrera y reducir el desgaste de neumáticos, otro de los factores que condicionaron el resultado en España.

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Checo Pérez lo resume con claridad sus sentir con el monoplaza: “Cada carrera que terminamos nos proporciona datos valiosos y nos ayuda a comprender mejor nuestras limitaciones, sobre todo en las tandas largas. No se solucionará de la noche a la mañana, pero tenemos novedades previstas para Austria que deberían ayudarnos a dar un paso adelante, con más mejoras planeadas posteriormente”.

El piloto mexicano insiste en que el camino es comprender los problemas y mantener una línea clara de desarrollo, confiando en que el equipo podrá acercarse a la lucha de la zona media en las próximas fechas.

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La urgencia de evolucionar

El paso por el Circuit de Barcelona-Catalunya sirvió como un test revelador para Cadillac. El trazado español, célebre por su exigencia aerodinámica y variedad de curvas, expuso con claridad las debilidades actuales del monoplaza.

Checo Pérez, que finalizó en la posición 14, fue contundente al señalar: “Barcelona es un circuito que deja al descubierto las debilidades, y desde ese punto de vista nos dio una idea muy clara de lo que necesitamos mejorar”.

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El director del equipo, Graeme Lowdon, coincidió en el diagnóstico: la falta de ritmo neto dejó a Cadillac fuera de la pelea por los puntos y lejos de los equipos más consolidados de la zona media.

Sin embargo, tanto la directiva como sus pilotos destacan que cada carrera completada aporta datos valiosos para comprender mejor las limitaciones del auto, sobre todo en las tandas largas, uno de los puntos críticos durante la temporada.

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El equipo reconoce que no basta con pequeños ajustes y que es necesario introducir cambios de fondo para aspirar a mejores posiciones. El propio Lowdon enfatizó que las características del circuito catalán eran una prueba severa que ayudó a trazar el rumbo del siguiente paquete de actualizaciones.

Pérez tuvo problemas en Mónaco. (@F1 / X)

La decisión de introducir actualizaciones de inmediato responde a la necesidad de acelerar el crecimiento de Cadillac en su primer año en la Fórmula 1. El equipo reconoce que el salto no será radical, pero sí representa un paso en la dirección correcta.

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Las expectativas para Austria se centran en comprobar si las mejoras permiten al monoplaza competir con mayor eficacia frente a escuderías como Haas y Aston Martin, rivales directos en esta etapa del campeonato.

El GP de Austria será, entonces, el escenario donde se ponga a prueba la capacidad de reacción técnica de Cadillac. La temporada sigue abierta y, aunque el desafío es grande, el equipo y Checo Pérez apuestan a que las próximas carreras sean el inicio de una evolución tangible en la máxima categoría.

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