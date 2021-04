Violencia en los dominios del CJNG: emboscada de sicarios en Tepatitlán dejó un agente muerto

La fuerte balacera que aterrorizó a vecinos de Tepatitlán, Jalisco, dejó como saldo un policía asesinado y dos más que resultaron heridos luego de que los agentes se enfrentaran a presuntos sicarios que atacaron con armas de alto poder.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del estado, los hechos ocurrieron en la calle Río Duquesa de la colonia Jardines de la Rivera cuando los uniformados patrullaban la zona, antes de las 11:00 horas de este 29 de abril.

“Fueron atacados de manera sorpresiva por varios sujetos que utilizaron armas de grueso calibre”, informó la dependencia en un breve comunicado.

Enrique Alfaro, gobernador de la entidad, lamentó los hechos y envió sus condolencias a familiares, amigos, así como seres queridos. Prometió que estaría pendiente para que los deudos recibieran todo el apoyo.

Con coraje, pero también con firmeza, le decimos a esos delincuentes que los operativos no van a terminar, que su cobardía que hoy nos arrebató a un compañero no nos va a detener, sino todo lo contrario. Por honor y respeto a su memoria, no nos van a doblegar.