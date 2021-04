Otro error humano: enfermera militar derramó dosis de vacuna contra COVID-19 al momento de aplicarla en Nuevo León

Fernando Vázquez no especificó si hubo algún reclamo por la acción de la enfermera (Video: Twitter/fdvg)

A poco más de cuatro meses desde que inició la campaña nacional de vacunación contra COVID-19 en México, varios han sido los casos reportados sobre “vacunas de aire” o fallos al colocar los biológicos, mismos que han sido catalogados como errores humanos por parte del personal especializado.

Sin embargo, las personas perjudicadas que han evidenciado estos hechos se sienten perjudicados, pues aún persiste la emergencia sanitaria en el país y buscan inmunizarse lo más pronto posible para evitar contagios del virus SARS-CoV-2.

Por ello, este miércoles 28 de abril, un usuario en redes sociales dio a conocer que fue víctima de otro error humano a la hora de recibir la vacuna, pues la enfermera militar que la aplicó derramó parte de la dosis mientras lo inyectaba.

El sujeto, identificado en Twitter como Fernando Vázquez (@fdvg) publicó la grabación que realizó mientras recibía la vacuna. Se puede observar como la enfermera se acerca y le menciona “aquí está la dosis”.

Hasta el momento se han registrado cinco casos de errores humanos al aplicar la vacuna contra COVID-19 (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Posteriormente intenta retirar el tapón que cubre la aguja, pero al estar demasiado pegado, no pudo quitarlo, por lo que recurre a ayuda. Entre risas, se retira de la escena para acercarse a un compañero.

Al volver, la especialista de la salud le sanitiza el área de aplicación, introduce la aguja, y al momento de querer aplicar la dosis, la jeringa se separa, por lo que tuvo que unir ambas piezas, pero este error provocó que algunas gotas cayeran al suelo.

Vázquez, quien es integrante de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León, indicó en sus redes sociales que una enfermera militar no puede cometer esos errores. No obstante, no mencionó si recriminó la acción o si solicitó la aplicación completa de su dosis.

Hasta el momento, se han dado a conocer al menos cinco casos de errores humanos al aplicar la vacuna contra COVID-19: dos en el Estado de México, uno en Sonora, uno en la Ciudad de México y uno en Nuevo León.

Una estudiante de enfermería del IPN "inyectó con aire" aun adulto mayor (Foto: Captura de pantalla - Twitter)

El más reciente fue el de la CDMX, durante la jornada de vacunación en Zacatenco, dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ahí, una estudiante de enfermería aplicó una “vacuna de aire” a un adulto mayor.

La universidad destacó que ella, como todos los demás brigadistas, recibió capacitación para participar y calificó el hecho como “un error humano”. Agregó que, así como existe el video donde se observa que la jeringa de vacunación está vacía, hay una segunda grabación donde el procedimiento se realiza de “manera correcta y sin ninguna complicación.

Por su parte, familiares de una mujer de la tercera denunciaron que no se le aplicó realmente la vacuna tras revisar a detalle el video de la aplicación el pasado miércoles 31 de marzo, en el módulo de vacunación del Parque Hidalgo, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México.

Francisca de 81 años, fue recibir la vacuna pero le inyectaron aire en el modulo de San Juan Ixhuatepec Foto: (Captura de pantalla Telediario)

En las imágenes se aprecia que la enfermera tiene la jeringa en una mano y en la otra algodón con alcohol para desinfectar el brazo de la adulta mayor, cuando lo hace le quita el tapón a la jeringa y nunca toma el frasco de la vacuna, sin embargo inyecta a la mujer con aire.

Hasta el momento, se aplicaron 292,988 dosis del antígeno contra el virus SARS-CoV-2, lo que representa un total de 16,985,391 vacunas hasta este día. Del esta cantidad, 12,133,560 han sido primeras dosis para personal de la salud, adultos mayores y profesores. Además, 815,696 han sido segundas dosis a trabajadores médicos.

Se han perdido 20,849 (0.1%) de las dosis que han llegado a México. Dichas pérdidas son consideradas también por el esquema de vacunación, ya que desde antes de la pandemia se registraba este fenómeno debido a complicaciones relacionadas a su traslado, y ahora a pérdidas por errores humanos.

