“Mucha suerte, Lorenzo. Será la última elección que organice el INE”: Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio, ahora excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, arremetió de nueva cuenta contra el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Mediante su cuenta de Twitter, el senador con licencia escribió: “Mucha suerte Lorenzo. Será la última elección que organice el INE”, acompañado de un video en el Córdova Vianello habla sobre el Padrón Electoral y la Lista Nominal.

La advertencia del político guerrerense es en respuesta a un tuit del consejero presidente del INE en el que informó que el miércoles se aprobó la lista plurinominal.

El miércoles 28 de abril, Salgado Macedonio reiteró su exigencia para que el INE y el Tribunal electoral desaparezcan, luego de que ambos organismos cancelaran su candidatura al gobierno de Guerrero.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su intención de implementar una reforma para desaparecer a todos los órganos autónomos e integrarlos a las Secretarías de Estado, el Poder Judicial y el Legislativo, lo cual incluiría al Instituto Nacional Electoral.

“A ver por qué no son las dependencias del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial las que atienden esto, ¿por qué estos poderes supuestamente autónomos independientes que no tienen como función servir al pueblo, sino proteger a minorías?… Ahorrar todo lo que podamos… Crearon organismos autónomos que no cumplen con su función. Todo este andamiaje que usaron para cooptar gente (...) Todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo neoliberal”, aseguró.

Durante su tradicional conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado si el INE estaría contemplado en esta reforma, a lo que contestó de manera afirmativa.

“¿El INE? Sí, pues miren lo que hicieron, pero además costosísimo, es el órgano electoral más costoso en el mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia. El presidente del INE debe estar ganando como 200 mil pesos mensuales… los consejeros del INE ganan el doble de lo que yo gano y trabajamos igual”, aseveró.

“Voy a presentar una reforma, porque se quedan en estado de indefensión… pueden ir a instancias internacionales, estoy seguro que les darían la razón, ¿pero cuánto toma?, ¿un año? Tiene que intervenir hasta la Corte, pero ya aquí no procede”.

En un tono burlón, López Obrador señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral también se mostrarán inconformes cuando el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presente sus nuevas candidaturas para Guerrero y Michoacán.

“Tú me preguntas: ¿Y quiénes van a ser los candidatos sustitutos en Guerrero y Michoacán? Pues no les van a gustar tampoco porque el propósito es que no haya democracia. Hay fobia. Estos organismos están al servicio del partido conservador”, sentenció.

En ese sentido, el mandatario reiteró su postura de que ambos órganos “no tienen como misión garantizar la democracia, sino impedirla” y los acusó de actuar en favor de grupos de intereses políticos y económicos creados.

López Obrador insistió que las resoluciones del INE y el Tribunal fueron procesos en donde se cometieron “evidentes violaciones” y con presencia de influyentismo.

“El INE decide sancionar quitándoles el registro a estos dos candidatos. El partido se inconforma y va al tribunal. En el Tribunal resuelven que es un exceso quitarles el registro y que debe haber cualquier sanción, pero no quitarles su derecho a participar. (...) Se va de nuevo al INE y dicen: ‘No es excesivo, al contrario, le falta más.’ Y le agregan que solo no comprobaron los 12 y 19 mil pesos, le agregan dolo”, enfatizó.

El Jefe del Ejecutivo insistió que todo forma parte de un acto de provocación. Sin embargo, exhortó a la ciudadanía a no caer en ella, evadir el acoso, “seguir luchando y no rendirse”.

Finalmente, se mostró confiado respecto al papel que la ciudadanía tomará para los próximos comicios del 6 de junio: “A la gente no le gustan estas cosas (...) que se descalifique a quien va a participar”.

La tarde del pasado martes 27 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Félix Salgado Macedonio, no será reintegrado al listado oficial de candidatos.

De igual modo, Raúl Morón, aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, quedó fuera de la competencia electoral próxima a celebrarse el domingo 6 de junio.

Durante la reunión de la Comisión Nacional de Elecciones del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, se determinó que la candidatura en Guerrero será para una mujer y será definido mediante una encuesta, a pesar de que Félix Salgado Macedonio insiste en que su hija Evelyn sea su sustituta en la contienda electoral.

Una de las aspirantes a sustituir a Salgado Macedonio es Beatriz Mojica, quien este jueves se dijo lista para participar en la medición. Cabe recordar que Mojica Morga ya había participado en la encuesta anterior, donde resultó ganador el exalcalde de Acapulco.

