INE: los ataques y las amenazas desalientan la democracia

Como nunca antes, el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) está bajo ataque. Desde Palacio Nacional, donde despacha el propio presidente de la República, se cuestiona su labor y se califica de “antidemocrática”.

En entrevista exclusiva con Infobae México, la consejera del INE, Dania Ravel, habló de cómo enfrenta el Instituto este embate, así como del complicado camino que vive el país rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio, los comicios más grandes en la historia del país.

En medio de este ambiente de golpeteo político, hay algunas voces que, incluso, piden la desaparición de este órgano autónomo. Pero la consejera electoral es clara: las críticas son consecuencia de vivir en una democracia.

“Cuando escucho algunos comentarios respecto a críticas contra el INE, a mí me parece que son consecuencias de vivir en una democracia, eso no debe alarmar absolutamente a nadie. Yo creo que el punto es que se tiene que institucionalizar el conflicto, es decir, se tiene que seguir los cauces legales para poder dirimir cualquier posible controversia, con las cuales no se estén de acuerdo con una postura, con una determinación que haya tenido el INE.

Yo creo que una ventaja que se tiene es que todo lo que nosotros hacemos es revisable por parte de una autoridad jurisdiccional y me parece que ese es el camino que se tiene que seguir. Quizá lo que, desde luego, no es para nada alentador en una democracia, son algunas expresiones que van más allá incluso de los límites de la libertad de expresión y que quieren amedrentar a lo mejor a las personas que están dirimiendo una controversia, para que no cumplan con su trabajo o para que no lo hagan en la medida en que lo estamos haciendo. Yo creo que eso es lo que no es deseable”, destacó.

En este contexto, la Mtra. Dania Ravel habló sobre la decisión del INE de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, postulado por Morena al gobierno de Guerrero, así como del aspirante a gobernar Michoacán, Raúl Morón, candidato del mismo partido político; lo cual fue ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) este martes 27 de abril.

La determinación, ha derivado en serias amenazas contra el INE e incluso, el amago de Salgado Macedonio de impedir las elecciones en Guerrero si las autoridades electorales no le regresaban su candidatura.

Ante esta situación, la Mtra. Ravel Cuevas aseguró que el INE garantizará la realización de la jornada electoral y el derecho de los guerrerenses de elegir a su nuevo gobernador.

“Yo creo que hacer lo que siempre hemos hecho de cumplir con todos los pasos de la organización y garantizar que nosotros vamos a poner casillas allá, que se va a llevar a cabo estas elecciones, que les vamos a garantizar también, a través de nuestras casillas, no solamente el tema mínimo de que las personas puedan ejercer su derecho a votar en libertad y secrecía, sino también ahora en un ambiente seguro por el tema de la pandemia, por cuestiones sanitarias. Entonces nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro trabajo.

Creo que también en este tipo de cuestiones debe de mediar, a lo mejor prudencia, no solamente por los actores políticos, sino también por los propios partidos que los están postulando a los cargos de elección popular. En ese sentido me parece también que sería deseable que el propio partido político le hiciera un llamado a seguir los cauces institucionales, a respetar las reglas de la democracia. La verdad es imposible que logremos vivir en una democracia si no creemos en ella, y ese tipo de declaraciones, claramente, abonan a pensar que no se está plenamente convencido con un régimen democrático.

Quiero pensar también que a lo mejor se dan en el calor del momento que se está viviendo y que no fueron declaraciones que a lo mejor se hayan meditado realmente. Por ejemplo, con las declaraciones en contra de quienes votamos a favor de que cumpliera lo que dice el Artículo 229 numeral 3 de la Legipe, después hubo una disculpa más o menos en el sentido de que eso no iba a ocurrir. Entonces espero que sí haya una recapacitación”, enfatizó.

En ese sentido, la consejera electoral fue cuestionada sobre si el INE o alguno de los agraviados podría interponer una denuncia por las amenazas, a lo que respondió:

“En lo personal, en lo absoluto he hecho ninguna cuestión de índole legal en este momento, y desde luego que esto (las amenazas) puede constituir un delito, también se podría llegar a perseguir de oficio, me imagino, y pues sus declaraciones fueron públicas. Si alguna autoridad procuradora de justicia quiere hacer la revisión de ese caso, pues tendría la vía expedita para hacerlo”, señaló.

La consejera Ravel Cuevas descartó que la jornada electoral del próximo 6 de junio se torne violenta en Guerrero o que, incluso, pudieran suspenderse las votaciones.

“Nosotros tomamos todas las previsiones para que las elecciones siempre se puedan llevar a cabo, y en este caso, tenemos la custodia de las boletas electorales por parte de la Guardia Nacional, también recibimos apoyo de seguridad pública, de las entidades federativas; entonces nunca se ha dado un escenario como ese. La única vez que tenemos nosotros registro de que se haya postergado una elección pues fue cuando en Hidalgo y Coahuila por el tema de la pandemia, pero no hemos tenido ningún registro de esa índole (la suspensión de la jornada electoral por violencia) y yo estoy segura que se van a llevar a buen puerto estas elecciones. Nosotros hemos seguido trabajando en el estado de Guerrero en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado y no hemos tenido ninguna amenaza real a la operación del Instituto (local), ni nuestro, ni del OPL” (Organismo Público Local), aseguró.

La consejera Dania Ravel también habló sobre la actuación del candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, quien en días pasados, estuvo envuelto en el escándalo después de que se diera a conocer un video en el que se le observa tocar los glúteos de la también aspirante morenista a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno.

En medio de esta violencia política contra las mujeres por razón de género, la consejera electoral aseguró que el INE ha implementado lineamientos muy específicos para combatir estas situaciones.

“Primero, hay que recordar que el tema de violencia política contra las mujeres por razón de género tiene diferentes ámbitos competenciales, tanto a nivel nacional en este caso, o también a nivel local con distintas autoridades. Puede haber manifestaciones de violencia política que tengan repercusiones en el ámbito penal, entonces serán las fiscalías que tengan que conocer esto o al interior de los partidos políticos y entonces serán los órganos de justicia de los propios partidos políticos.

En este caso, por el ámbito en el que se da esta agresión, que fue pública, pues nosotros no tenemos competencia, quien tendría competencia sería el Instituto Electoral de Zacatecas, eso sería lo primero que tendríamos que dejar claro.

Dicho esto, hay dos posibilidades: se puede desde luego, presentar una queja por parte de la persona agraviada. La otra posibilidad es que se inicie un procedimiento de oficio, pero las reglas de procedimiento de oficio que hemos establecido, se requiere la ratificación de la víctima, porque al final de cuentas, es algo que la violencia política contra las mujeres por razón de género puede tener un impacto tanto en la vida profesional, incluso hay que tener fortaleza muchas veces emocional, para poder llevar (a cabo) este tipo de procedimientos, incluso puede trascender hasta la vida personal de una mujer. Por eso es importante que se cuente con su consentimiento para poder llevar acciones a cabo.

Ahora, ¿qué ha estado haciendo el Instituto Nacional Electoral?. Yo creo que hemos avanzado mucho, de entrada, porque nosotros tenemos ya una legislación en la materia, cosa que no teníamos en el proceso electoral de 2018. Ahora ya tenemos la modificación a 8 ordenamientos legales, tenemos una definición clara de qué es violencia política contra las mujeres por razón de género, se ha establecido que se va a conocer este tipo de asuntos en el INE a través del procedimiento especial sancionador, lo cual también es una ventaja porque es un procedimiento expedito.

Tenemos también la modificación reglamentaria que hicimos nosotros al interior del Instituto, con la finalidad de que pudiéramos implementar de manera adecuada las reformas en la materia de violencia política. Ahora, también otra novedad que tenemos es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género y la posibilidad real de que una persona que haya cometido actos de violencia política contra una mujer por razón de género, pueda perder la posibilidad de que llegue a obtener la candidatura.

Tenemos también por primera vez en un proceso electoral, la llamada 3 de 3 contra la violencia, y entonces creo que también es una gran ventaja para que nosotros podamos verificar que lleguen a esos cargos públicos los mejores perfiles que, en el caso concreto respecto al tema de violencia política contra las mujeres por razón de género, implicaría que no lleguen perfiles que vayan a reproducir una cultura machista y que vayan a ser personas que a lo mejor vayan a hacer que se reproduzca una cultura de desigualdad estructural entre hombres y mujeres como puede ser la violencia familiar o doméstica, la violencia sexual o el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Entonces a mí me parece que hemos trabajado mucho en ese sentido y ahora tenemos nuevas herramientas para enfrentar esta problemática”, detalló.

La consejera Ravel Cuevas también habló sobre la ríspida relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien, a pesar de los apercibimientos del INE para que el mandatario respete la veda electoral, esto no ha ocurrido.

Ante esta situación, Dania Ravel enfatizó que aunque ha habido algunas medidas cautelares en contra del presidente de la República por el tema de las mañaneras, las decisiones del INE no tienen una persona en específico como destinatario, toda vez que, recordó, la relación del Instituto con los gobiernos federales en turno, jamás ha sido sencilla.

“Ha habido algunas medidas cautelares en contra del presidente de la República por el tema de las mañaneras. Y para mí es importante destacar que la relación del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, con los gobiernos federales en turno, jamás ha sido una relación sencilla en el marco de los procesos electorales, por un motivo muy simple: nos toca hacer los trabajos de contención de cualquier situación que pueda incidir en las contiendas. Sin embargo, este trabajo no es novedoso. O sea, no lo empezamos a hacer con esta administración, con este gobierno.

Es un trabajo que ha sido desde hace mucho tiempo atrás, a veces incluso, sin que el Instituto tuviera las herramientas para poder llevarlo a cabo, pero siempre se ha hecho.

En 2006, por ejemplo, tuvimos una fuerte tensión con las denuncias presentadas por el partido político al que en ese momento pertenecía el ahora presidente de la República, por algunas declaraciones del entonces presidente Vicente Fox que decía cosas como ‘no hay que cambiar de caballo a medio río’ o también decía cosas como ‘hay que cambiar de jinete, pero no de caballo’. Eso dio pie a que hubiera criterios por parte también de la Sala Superior.

Luego en 2012, el entonces IFE declaró fundada una queja por la promoción personalizada de Felipe Calderón por la distribución de las cartas a los contribuyentes desde el SAT y en ese asunto también se dictaron medidas cautelares para que se cesara la distribución de esas cartas.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se presentaron diversas quejas por la entrega de apoyos sociales en proceso electoral, por lo que el INE dictó medidas cautelares en vía de tutela preventiva para que no se realizaran eventos masivos para la entrega de apoyos.

Entonces, con estos antecedentes podemos ver que las decisiones del INE no tienen una persona en específico como destinatario. Nunca ha sido así y esto no va a cambiar.

Como sea, todas las determinaciones del INE son revisables por el Tribunal, pero lo importante es que tengan un cauce institucional y que se advierta que la actuación del INE siempre ha sido imparcial y no importa quién esté ejerciendo el poder. Si nosotros vemos que existen algunas conductas o algunas expresiones que pueden incidir en la contienda, hemos actuado en consecuencia en todos los casos”, enfatizó.

-Pero a pesar de los apercibimientos, el presidente no ha dejado de hacer referencias a apoyos sociales y temas políticos en sus conferencias. ¿Hay alguna manera de obligarlo a que respete esta veda electoral?, se le cuestionó.

“Sí, la legislación determina que se pueden establecer medidas de apremio cuando no se cumplan las medidas cautelares que emite la Comisión de Quejas y Denuncias. Entonces se hace el apercibimiento, y si esto no se cumple, pues el apercibimiento se lleva a cabo y entonces puede haber amonestaciones públicas, puede haber multas (económicas) en el caso que no se cumplan las medidas cautelares que dicta la comisión. Las multas pueden ser de hasta 5,000 UMAS que equivalen más o menos a 600,000 pesos”, destacó.

