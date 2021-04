INE: “La inseguridad y el ambiente de violencia no son compatibles con la democracia”

(Fotoarte: Jovanni Pérez Silva/ Infobae México)

México está inmerso en un proceso electoral fuertemente radicalizado por las ideologías políticas, pero además, también vive un alarmante problema de violencia contra los propios candidatos, e incluso, contra funcionarios públicos.

Es por eso que para algunos especialistas, esta elección se perfila como la segunda más violenta en los últimos 20 años.

De acuerdo con el estudio “Tercer Informe de Violencia Política en México 2021” de la consultoría Etellekt, en las actuales elecciones intermedias ya suman más de 20 aspirantes a un puesto de elección popular asesinados y 262 agresiones contra políticos.

Ante este panorama, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, habló en exclusiva con Infobae México y alertó de la situación que se vive en el país. De manera contundente, aseguró que la inseguridad y el ambiente de violencia no son compatibles con la democracia.

“Hay que decir con claridad que la inseguridad y el ambiente de violencia no son compatibles con la democracia. Ahora, el INE no tiene atribuciones en materia de seguridad pública, sin embargo, lo que sí podemos hacer y hemos hecho es canalizar las solicitudes de protección de candidatas y candidatos federales en el marco del proceso electoral.

En el caso de la violencia política contra las mujeres por razón de género tenemos un procedimiento muy específico. En los casos en general que involucran a hombre y mujeres por contextos de violencia, también desde 2018, lo que hemos hecho es si recibimos nosotros una solicitud de que están requiriendo seguridad para poder hacer campaña, lo que hacemos únicamente es remitirlo a las autoridades competentes, tratando de actuar como mediadores para que se les dé esta protección lo antes posible, pero al INE no le corresponde y no tiene los recursos a lo mejor para poner una escolta a un candidato o candidata. Únicamente le toca tratar de coadyuvar con las autoridades que sí son competentes para que les puedan prestar este acompañamiento”, detalló.

La Mtra. Dania Ravel destacó que para el INE, uno de los focos rojos en este proceso electoral es llevar a buen puerto las votaciones en medio de la pandemia de COVID-19.

“En este contexto, la verdad es que uno de los focos rojos para nosotros es que por primera vez íbamos a desarrollar un proceso electoral federal en el marco de una pandemia. La verdad es que me parece que lo hemos ido solventando de manera adecuada, nosotros emitimos 11 instrumentos para garantizar la salud de todas las personas que participen en el proceso electoral en curso y yo creo que sí hemos logrado generarle confianza a la ciudadanía para participar como funcionarios y funcionarias de casilla.

También, para que haya una adecuada participación, hemos podido ir capacitando a todas las personas que necesitamos para que sean funcionarios y funcionarias de casilla a pesar de este contexto.

Entonces yo creo que esta es una buena noticia aunque al principio era un foco rojo que teníamos, me parece que lo hemos ido trabajando de manera adecuada. Eso no implica en este momento echar campanas al aire, estamos ocupados en poder garantizar que haya unas elecciones en donde la gente tenga la confianza de acudir a las casillas a votar, sabiendo que no va a poner en riesgo su salud.

Otra de las cuestiones eran asuntos de legislaciones que también hemos ido solventando. Por ejemplo, estas van a ser las primeras elecciones en donde se va a aplicar la elección consecutiva para la Cámara de Diputados y de Diputadas y no teníamos reglas para que se llevaran a cabo, pero el INE, ante la omisión legislativa, estableció reglas mínimas para que pueda llevarse a cabo la reelección de los diputados y diputadas.

También no teníamos la legislación que se requería para poder hacer factible la paridad en las gubernaturas. Sin embargo, el INE emitió ese lineamiento para que fuera factible que la reforma constitucional de 2019 que estableció la paridad en todo, pues así se aplicará efectivamente en estas elecciones en absolutamente todos los cargos en elección popular que se iban a renovar.

A mí me parece que en este momento ya estamos en condiciones de poder decir que tenemos todo planificado como lo hemos pensado hasta este momento”, señaló.

-¿Hay algún estado que represente una atención especial por la violencia del crimen organizado y el narcotráfico?

“Fíjate que justamente como nosotros no tenemos competencia en cuestiones de seguridad pública, no hacemos alguna especie de mapeo, digamos en ese rubro, entonces eso no existe en los registros del Instituto. Nosotros operamos con el apoyo de las autoridades de seguridad pública en todas las entidades federativas, pero no tenemos una especie de mapeo en ese rubro”, aclaró.

Respecto al tema de la reelección de diputados y diputadas federales, Morena tiene otro frente abierto con el Instituto, luego de que el INE determinó regular la sobrerrepresentación en el recinto de San Lázaro, lo cual fue ratificado este martes 27 de abril por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

-Pero ¿qué es lo que implica que un partido esté sobrerrepresentado y, en consecuencia, haya otros que estén subrepresentados?

“Desde el punto de vista legal lo que implica es abiertamente, una contradicción, una contravención, con lo que establece el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que claramente tiene la intención de evitar que haya una sobrerrepresentación por algún partido político.

Entonces más allá de las consecuencias prácticas-políticas cotidianas que se pueden dar en el interior del órgano legislativo, hay una contradicción en lo que dice el texto constitucional y nosotros por eso también tomamos esta determinación desde el ámbito de nuestras atribuciones, más allá de lo que se puede hacer en el tema de una cuestión de negociación o de consensos políticos al interior ya del órgano en su trabajo cotidiano.

Nosotros desde acá, lo que buscamos es nada más que se cumpla con la Constitución, porque lo que vemos es que más allá de cualquier consecuencia que pueda llegar a existir, el punto es que el espíritu de la Constitución está estableciendo que no debe haber sobrerrepresentación de un partido político, que no debe haber un exceso de ese 8% que está estableciendo como límite, entonces por lo tanto, pues actuamos en consecuencia”, enfatizó.

Ravel Cuevas detalló cuál es el mayor reto que enfrenta el INE en este proceso electoral.

“Me parece que el mayor reto es llevar a buen puerto estas elecciones. Ya lo hemos dicho públicamente muchas veces, son las elecciones más grandes a las cuales se ha enfrentado en Instituto en su historia, simplemente por el número de cargos de elección popular que van a estar en juego: más de 20,000 cargos de elección popular, en un ambiente de pandemia, con algunas nuevas reglas que tienen que ver con violencia política, con el tema de reelección, con el tema de paridad en las gubernaturas; me parece que lo sacamos bien adelante.

Entonces me parece que eso es los mayores retos que en este momentos tenemos y estamos trabajando en ese sentido, en implementar las nuevas reglas a las que nos estamos enfrentando.

Vamos a tener una prueba piloto para personas que están en prisión preventiva, vamos a tener urnas electrónicas que también se van a poder usar por primera vez en nuestra historia. Entonces el único objetivo que tenemos y el mayor reto, y en donde estamos poniendo todo nuestro empeño en este momento, es lograr concretar de la mejor forma posible para la ciudadanía las elecciones del 6 de junio”, recalcó.

La consejera electoral detalló el programa piloto para que aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva puedan ejercer su derecho a votar.

“Tuvimos una sentencia por parte de la Sala Superior (del Tribunal) derivado de dos impugnaciones, dos juicios para la protección de la ciudadanía que promovieron indígenas tzotziles. Se encontraban en prisión preventiva o se encuentran, y entonces lo que ellos decían es: nosotros todavía tenemos nuestros derechos políticos y electorales vigentes. Sin embargo, por el hecho de estar en prisión preventiva no podemos ejercer nuestro derecho a votar.

Básicamente lo que dice la Constitución es que una persona tiene suspendidos sus derechos políticos cuando es condenada por un delito que amerita prisión. Pero estas personas al encontrarse en prisión preventiva, pues no habían sido o no han sido todavía condenadas y por lo tanto, deberían poder ejercer sus derechos políticos dentro de los cuales se encuentra desde luego, como uno de los más elementales, que es el derecho a votar.

Entonces cuando llega este asunto a la Sala Superior, dice: efectivamente, estas personas tienen derecho y los tienes que garantizar INE, y para la elección de 2021 tienes que implementar una prueba piloto para que se puedan llegar a concretar y después, para la elección de 2024, esto ya va a ser digamos, extendido, nada más tú INE determina si va a ser nada más para la elección de Presidencia de la República o para todas las elecciones que se van a tener en ese año. Pero por lo pronto, para 2021, implementa una prueba piloto.

Esa prueba piloto incluye a cinco Ceferesos: Sonora, Guanajuato, Michoacán, Chiapas y Morelos. Nos pidió la Sala Superior que tuviéramos una perspectiva de género y una perspectiva intercultural, por eso incluimos un Cefereso femenil (Morelos) y un Cefereso en el que existe población indígena (Chiapas).

Entonces ellos van a llevar a cabo su ejercicio del derecho a votar a través de voto postal anticipado y estamos justamente en esa implementación. Se va a llevar a cabo el 17 de mayo”, puntualizó Ravel Cuevas.

Ante las enormes dimensiones de estas elecciones en la que más de 93 millones de electores elegirán 15 gubernaturas, la renovación total de la Cámara de Diputados (300 por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional), 30 congresos locales y de las alcaldías en 30 estados, así como miles de cargos más de elección popular; la consejera Dania Ravel recordó algunos puntos para que la ciudadanía acuda a votar en medio de la pandemia.

“Hemos desarrollado varios lineamientos en la materia. Yo destacaría por ejemplo, que desde un inicio dimos un modelo de atención sanitaria para el proceso electoral 2021, que formó parte de la estrategia de capacitación electoral para este proceso, y ahí empezamos a establecer algunas reglas específicas.

También tenemos protocolos de atención sanitaria, protección a la salud de las personas durante la operación del Programa de Resultados Preliminares (PREP), o sea, las personas que van a estar manejando el PREP también tienen que estar seguras de que no se van a contagiar y se tiene que tener espacios que garanticen la sana distancia.

O por ejemplo el protocolo de Atención Sanitaria y Protección a la Salud para las actividades, desde el almacenamiento de la documentación electoral, hasta la recepción de paquetes en el marco de las actividades en este proceso electoral. En fin, para cada etapa, tenemos nosotros un tipo de protocolo. En total son 11. El último que nosotros emitimos son las recomendaciones para que los partidos políticos lleven a cabo eventos de campaña en épocas de pandemia, eso es lo último que tenemos”, finalizó.

