“Esto no es un asunto de familias”: Raúl Morón negó que su hijo vaya a ser candidato en Michoacán

Niega Raúl Morón que su hijo vaya a sustituirlo en su candidatura (Video: Twitter / @RuidoEnLaRed)

Raúl Morón, ex candidato a la gubernatura de Michoacán por Morena, aclaró los rumores difundidos en torno a la posible sustitución de su candidatura en los que se relaciona a su hijo como próximo candidato.

Este miércoles 28 de abril, durante una conferencia de prensa, el ex senador por el Partido del Trabajo (PT) explicó que aunque su hijo sea alguien preparado, él solicitó expresamente a la dirigencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que su primogénito no figurara en el listado de los posibles sustitutos de candidatura.

Porque se ha manejado el nombre de mi hijo, que también se llama Raúl Morón. Él no va a ser, porque esto no es un asunto de familias. Es un político que tiene otras intenciones. Y seguramente Raúl, aunque es un joven muy preparado y muy entusiasta, (esto) es dar señales en Michoacán que no son correctas y que no lo vamos a hacer

Raúl Morón Orozco negó que su hijo lo sucederá en la candidatura de Michoacán (Foto: Twitter / @raulmoronO)

Aunado a esto, a través de un comunicado oficial de Morena firmado por el ex candidato, se asegura que tanto Morón Orozco como la militancia del partido respetan la decisión final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de bajarlo definitivamente de la contienda electoral; sin embargo, no dejaron de señalar que dicha resolución fue inconstitucional.

“Recibimos una sanción claramente desproporcionada, ya que el INE no realizó un ejercicio ajustado a los parámetros y directrices establecidos por la Sala en su primera resolución”, asegura el escrito promovido por el partido político que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

Finalmente, en dicho comunicado, se asegura que la 4T continuará su rumbo en la siguiente mitad del sexenio de AMLO y que prevalecerá a pesar del “discurso tramposo” de la oposición.

Estos avisos salieron a la luz después de que un semanario de circulación nacional dijera que se contemplara el hijo del ex candidato para suplir a su papá de cara a la gubernatura del estado. Asimismo, se produce en un contexto complejo para Morena, pues gracias a la determinación de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzalez, Felipe de la Mata Pizaña, Janine M. Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el partido magenta deberá de seleccionar un nuevo candidato.

Félix Salgado también quedó fuera de la candidatura )Foto: EFE/Carlos Ramírez/Archivo)

En este mismo sentido, Félix Salgado Macedonio, ex candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, también quedó fuera de la lucha electoral. Cabe destacar que ambos casos guardan similitud, pues a ambos políticos se les retiró la candidatura oficial por presentar irregularidades en el proceso de precampaña, mismo que fue detectado por la Comisión de Fiscalización del INE.

Sin embargo, no todo el Tribunal Electoral estuvo de acuerdo con ratificar la sanción del INE. La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado presidente, José Luis Vargas Valdez, estimaron que Salgado Macedonio no debía de ser bajado de la contienda ya que la individualización de la sanción acata un criterio que carece de fundamento legal. Específicamente, Vargas Valdez aseguró que el afectado mostró una conducta culposa y no dolosa, esto quiere decir que sí existió la falta señalada por el CG del INE, pero no consideró que dicho castigo debería de violentar sus derechos políticos electorales.

Ahora, Morena se ve obligado a presentar dos nuevos candidatos que participarán en las elecciones intermedias de AMLO. El plazo máximo establecido para ratificar los nuevos perfiles vence el jueves en la tarde; sin embargo, la dirección de Mario Delgado estimó que será este miércoles cuando presenten los nuevos candidatos.





