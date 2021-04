Félix Salgado Macedonio acudirá a la CIDH tras fallo del Tribunal Electoral

Félix Salgado Macedonio denunciará ante la CIDH (Foto: EFE / Carlos Ramírez)

Félix Salgado Macedonio, ex candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, realizó una manifestación masiva en la que reconoció públicamente la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), misma que lo baja definitivamente de la contienda electoral del 6 de junio de este año.

No obstante, el senador con licencia no se quedará de brazos cruzados y aseguró que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para señalar ante el mundo que sus derechos políticos-electorales fueron violentados por el INE y el Tribunal Electoral.

La decisión del tribunal es inapelable, es el órgano máximo y no hay derecho a amparo y eso es lo que se tiene que legislar en materia electoral y que nos deja la ley en la indefensión, ya no hay otro órgano, es el máximo, es el supremo y ya dijeron, ya determinaron, ya no hay derecho a amparo, ahora hay que cumplir lo que está diciendo, tenemos 48 para sustituir al candidato, no hay más, hay que hacerlo

Mujeres marchan contra Salgado Macedonio en la CDMX (Foto: Reuters / Henry Romero)

Bajo la lógica planteada por el ex diputado del PRD, se espera que tome acción a la brevedad, pues su respuesta ante sus simpatizantes connotó que actuará de manera breve.

“Vamos a ir a la Corte Interamericana a poner nuestra denuncia por violación artera a mi derecho humano político y electoral”, exclamó en la Alameda Central Granados Maldonado del municipio de Chilpancingo.

Finalmente recordó que él y la militancia continuarán en pie de lucha por la consolidación de la 4T en Guerrero, motivo por el que apoyará las y los candidatos a puestos locales y a la nueva o nuevo candidato.

“No nos vamos de Morena, vamos a ganar, a respaldar a todos los alcaldes, diputados y gobernadora o gobernador; vamos a apoyarlos y vamos a recorrer todo el estado y vamos a ganar”

Dichas aseveraciones salen a la luz después de que el TEPJF ratificara la sanción aplicada por el Consejo General (CG) del Instituto Federal Electoral (INE), mismo que explicó que Salgado Macedonio incurrió en actos violatorios al proceso de fiscalización de las precampañas.

Mario Delgado apoyó la candidatura de Salgado Macedonio (Foto: Cortesía Morena)

Esto concluyó la tarde del martes 27 de abril en la que cinco magistrados miembros de la Sala Superior del tribunal (Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzalez, Felipe de la Mata Pizaña, Janine M. Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón) aseguraran que la falta del morentista violentara los procesos democráticos de México y por tanto merece ser el separado de la candidatura oficial.

De manera contrastante, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado presidente, José Luis Vargas Valdez, estimaron que Salgado Macedonio no debía de ser bajado de la contienda ya que la individualización de la sanción acata un criterio que carece de fundamento legal. Específicamente, Vargas Valdez aseguró que el afectado mostró una conducta culposa y no dolosa, esto quiere decir que sí existió la falta señalada por el CG del INE, pero no consideró que dicho castigo debería de violentar sus derechos políticos electorales.

Ahora, Morena debe de sustituir la figura de Salgado Macedonio en menos de 48 horas a partir del fallo del tribunal. Cabe recordar que durante esta misma votación se determinó que Raúl Morón Orozco, aspirante a la gubernatura de Michoacán por Morena, también quedó fuera de la contienda electoral que definirá 15 gubernaturas y renovará la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. De tal suerte que el partido que dirige Mario Delgado también deberá de sustituir ese perfil.





SEGUIR LEYENDO: