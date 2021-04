“Justicia a Modo”: Javier Corral arremetió contra el desafuero de García Cabeza de Vaca

Javier Corral condenó el desempeño de la Cámara de Diputados al promover el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca (Foto: Reuters)

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, criticó la actuación de las y los legisladores federales al interior de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro al detener el proceso de desafuero contra el senador Cruz Pérez Cuéllar y continuar con el del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

A través de redes sociales, Corral Jurado aseguró este jueves 29 de abril que el dictamen de la Cámara Baja, cuya mayoría es de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) “confirma la lamentable historia por la que México no avanza en el combate a la corrupción” y explicó que se trata un flagrante caso de “justicia a modo”.

Esto porque el gobernador de Tamaulipas investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) milita en el Partido Acción Nacional (PAN) y el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en la Cámara de Senadores, investigado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), en Morena.

Cruz Pérez Cuéllar es investigado en Chihuahua por presuntos delitos fiscales (Foto: Facebook / @Cruz Pérez Cuéllar)

“En ambos casos el dictamen es burdo, parcial, sesgado y carente de técnica jurídica. Un ejercicio faccioso en el que ya no solo hay desprecio por la ley, sino también por la justicia”, señaló el licenciado en derecho.

Corral Jurado señaló que el contenido del dictamen es una aberración por diversos factores. Inicialmente condenó que, de último momento, sustituyeran a miembros de la Comisión Instructora; también denostó que tomaran “los argumentos sesgados de los defensores del senador Pérez Cuéllar y los colocaron en el dictamen. Ni siquiera leyeron los alegatos presentados por la Fiscalía de Chihuahua para responderle a la defensa”.

“Con los razonamientos de ese dictamen tampoco César Duarte Jáquez cometió delito (Y está a punto de ser extraditado!!). Hasta mentiras cuentan al establecer los argumentos. !!Ni siquiera el cómputo de la prescripción supieron calcular!!”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.

Es en este contexto donde gobernador por el PAN aseguró que lo hecho por el gobierno de México y Morena es una simulación, misma que no se da al interior de su entidad, pues ha sido Corral quien ha promovido la operación Justicia para Chihuahua, misma que apuntó a Maru Campos, alcaldesa con licencia del municipio capital por el PAN y candidata a la gubernatura del estado por el mismo partido político, lo cual connotaría un miramiento a la justicia alejado de la política.

García Cabeza de Vaca es investigado por diversos delitos en la FGR (Foto: Twitter / @fgcabezadevaca)

“A pesar de muchas cosas, y de muchos costos, hemos demostrado congruencia y consistencia en el combate a la corrupción sin distingos; también por eso enfrentamos hoy un embate desde varios frentes”, cerró.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado y activista Jaime García Chávez, parte de la motivación de Javier Corral por abrir el caso contra Maru Campos sí tiene un tinte electoral. Esto porque en entrevista para Infobae México el activista explicó que la intención del gobernador era dejar como su sucesor a Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República y ex presidente nacional del PAN.

“Yo no digo que no esté bien que lo haga, más vale tarde que nunca, pero se mancha la lucha anticorrupción de un interés privilegiado porque para nadie es desconocido que Javier Corral tiene como su enemiga política a María Eugenia Campos, yo sé de esa enemistad, ya tiene 15 años o más. También con Cruz Pérez Cuellar, a quien le disputó una senaduría, se la ganó en la mesa, no se le ganó en el campo de batalla, es su compadre, Pérez Cuellar es compadre de Javier Corral, le bautizó un hijo, y además presumía su compadrazgo antes de pelear. Ahora, pues él quiere fundamentalmente descarrilar sus aspiraciones políticas”, dijo en entrevista para Infobae México.

