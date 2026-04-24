Reemplacamiento Edomex 2026: hay condonaciones vigentes para actualizar padrón vehicular

Reemplacamiento 2026 en la entidad mexiquense (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México (Edomex) informó que el programa de Reemplacamiento 2026 registra un avance del 54 por ciento, con un total de 245 mil trámites realizados hasta la fecha.

Esta cifra refleja una respuesta positiva por parte de la ciudadanía ante las facilidades fiscales y administrativas implementadas para la renovación de placas vehiculares.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal, la meta para este ejercicio fiscal es alcanzar 450 mil vehículos reemplacados, lo que permitiría una recaudación estimada de 367 millones de pesos.

¿Quiénes pueden acceder a los descuentos?

Reemplacamiento 2026 se puede hacer en los distintos módulos, centros administrativos y vía internet (Gob. Edomex)

El programa está dirigido principalmente a unidades con matrículas expedidas en 2021 y años anteriores, con el objetivo de mantener actualizado el padrón vehicular y reforzar los mecanismos de control y seguridad.

El reemplacamiento no solo tiene fines administrativos, sino que también contribuye a brindar certeza jurídica a los propietarios de vehículos, lo que resulta clave para la protección del patrimonio familiar.

Además, contar con un registro vehicular actualizado permite mejorar las estrategias de seguridad pública y facilitar la identificación de unidades en caso de incidentes.

Descuentos aplicables

Reemplacamiento 2026 en el Edomex estará vigente hasta el mes de agosto

Uno de los principales atractivos del programa son los beneficios fiscales. Las autoridades ofrecen condonaciones de hasta el 100 por ciento en adeudos relacionados con la tenencia, el refrendo y accesorios de años anteriores. Esta medida busca incentivar a los contribuyentes a regularizar su situación sin enfrentar recargos elevados, promoviendo así una mayor participación.

El calendario de reemplacamiento se organiza con base en el último dígito de la placa.

Durante abril, corresponde a las terminaciones 1 y 2. En mayo, 3 y 4. Junio, 5 y 6. Julio, 7 y 8. Agosto, 9 y 0.

En el caso de placas emitidas entre septiembre y diciembre de 2021, el trámite deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento, aunque también puede hacerse de manera anticipada.

Para facilitar el proceso, el gobierno estatal habilitó la opción de realizar el trámite en línea a través del Portal de Servicios al Contribuyente. En este sitio, los usuarios pueden capturar la información de su vehículo, generar el formato de pago y elegir la modalidad de entrega de las nuevas placas, ya sea a domicilio o en módulos autorizados. Asimismo, se mantiene la atención presencial mediante cita en los Centros de Servicios Fiscales.

Documentos requeridos

Los requisitos para llevar a cabo el trámite incluyen: Documento que acredite la propiedad del vehículo Identificación oficial vigente Comprobante de domicilio y las placas anteriores o, en su caso, una constancia de extravío.

Las autoridades reiteraron que el proceso es personal, sencillo y no requiere intermediarios, por lo que exhortaron a evitar gestores externos que puedan incurrir en prácticas irregulares.

Además, el gobierno del Estado de México hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier anomalía a través de los canales oficiales, como los números telefónicos 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, así como el correo electrónico institucional asismex@edomex.gob.mx

Con estas acciones, el gobierno estatal busca no solo incrementar la recaudación, sino también fomentar la cultura de cumplimiento entre los automovilistas, destacando que regularizarse hoy representa un menor costo y mayores beneficios a largo plazo.