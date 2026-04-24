Tirador de Teotihuacán dijo que viajaría a Rusia y cambió de número antes del ataque, reveló su madre

Entre la información, ampliamente difundida, el fiscal mencionó que una de las hipótesis que se estudia es que se trató de un copycat. (Jesús Avilés / Infobae México)

La última conversación que María Guadalupe Ramírez Valencia tuvo con su hijo fue sobre un viaje a Rusia. Julio César Jasso Ramírez le dijo que un taxi pasaría por él para llevarlo al aeropuerto y que la llamaría al llegar. Nunca marcó. Horas después, su nombre apareció en todos los noticieros: era el hombre que había abierto fuego en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, matado a una turista canadiense y herido a 13 personas más.

Una llamada que la mujer hizo al Hotel Villa Meztli la tarde del 20 de abril, alrededor de las 18:00 horas, confirmó que Jasso Ramírez se había hospedado ahí durante 12 días previos al ataque.

En la comunicación, de aproximadamente cuatro minutos, la mujer preguntó por el paradero de su hijo y solicitó información sobre el taxi que, según le había dicho él, pasaría a recogerlo. Días antes, el agresor le había dado un número de celular nuevo porque, según le explicó, había tenido problemas con su equipo anterior.

Un hombre dispara lo que parece ser un arma durante un incidente donde las autoridades dicen que una mujer canadiense fue asesinada a tiros y varias otras personas resultaron heridas antes de que el pistolero se suicidara en las pirámides de Teotihuacán, un popular sitio turístico y arqueológico en San Martín de las Pirámides, en las afueras de la Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales. Barak Hardley/vía REUTERS

Madre buscaba a su hijo como desaparecido mientras ocurría el ataque

“Me dijo que ya había ido un taxi a recogerlo, que iba al aeropuerto. Me dijo: ‘Ya que llegue al aeropuerto te marco’, y ya no me marcó. Le llamé y su número no me contesta”, relató María Guadalupe Ramírez Valencia durante la llamada al hotel, según información revelada por Telediario.

Desde el estado de Puebla y sin conocer el paradero de su hijo, la mujer solicitó información sobre el vehículo que lo habría recogido. “Quería ver si se pudiera saber qué taxi fue para por medio de ahí ver. Ya me preocupa que no me contesta”, dijo en la misma comunicación.

Durante la llamada, la madre también proporcionó el número telefónico con el que mantenía contacto reciente con Jasso Ramírez. Explicó que días antes él le había informado que cambiaría de número por problemas con su celular.

Las autoridades mexicanas trabajan en el lugar donde un hombre mató a tiros a una mujer canadiense e hirió a varias personas antes de suicidarse, según información preliminar del Gabinete de Seguridad de México, en las pirámides de Teotihuacán, un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, México, 20 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes

Fue hasta la noche del 20 de abril cuando la familia se enteró, a través de medios de comunicación, de que Julio César Jasso Ramírez había sido identificado como el responsable del ataque armado en Teotihuacán.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el 14 de abril, seis días antes del ataque, Jasso Ramírez adquirió un teléfono análogo. Con este movimiento, el agresor habría buscado evitar ser rastreado.

De acuerdo con la investigación oficial, Jasso Ramírez actuó solo y preparó el atentado con al menos dos meses de anticipación, desde que el 17 de febrero de 2026 contactó al Hotel Villa Meztli para reservar una habitación del 8 al 20 de abril.

En esa reservación, el agresor preguntó específicamente por la distancia y el tiempo de traslado hacia la zona arqueológica, a la que se refirió como la “Ciudad Sagrada”. El 19 de febrero realizó un depósito del 50% del costo total desde una sucursal bancaria en Chilpancingo, Guerrero, y el 1 de abril envió un mensaje al hotel para confirmar su llegada. “En una semana llego. Aviso para notificar que sigo vivo”, escribió.

Según la información de chats con el hotel, Jasso Ramírez ocupó la habitación número 18, en el primer piso, a un costo de 600 pesos por noche, con un precio especial de 7 mil 800 pesos por la estancia completa de 13 días.

Así fue el ataque

La infografía detalla la planeación del ataque en Teotihuacán por Julio César Jasso Ramírez, revelando reservas de hotel anticipadas y visitas previas al sitio, que culminaron en la muerte de un turista canadiense y 13 heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, describió a Jasso Ramírez como un individuo con perfil psicopático y tendencia a imitar crímenes cometidos en otros países.

“La evidencia recolectada arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, señaló en conferencia de prensa.

El lunes, Jasso Ramírez llegó a la zona arqueológica vestido con una camisa similar a la que portaba uno de los atacantes de Columbine y una mochila táctica. Entre sus pertenencias se encontró una imagen generada con inteligencia artificial que, según reportes periodísticos, lo mostraba junto a los responsables de la masacre de Columbine. También se hallaron materiales con alusiones a Adolf Hitler, nacido igualmente un 20 de abril, y referencias a grupos extremistas.

Durante el ataque, que duró 14 minutos, Jasso Ramírez tomó rehenes en la Pirámide de la Luna y les advirtió que el sitio era “un lugar para sacrificios, no para sus fotitos”.

La turista estadounidense Jacqueline Gutiérrez, quien estuvo retenida junto a sus padres y su novio, relató que el agresor disparó directamente contra la turista canadiense que murió y gritó: “Europeos, va a ser la última vez que vienen aquí”. La misma testigo señaló que el agresor les dijo que llevaba tres años preparando el ataque.

Sobre las motivaciones, el fiscal Cervantes fue contundente: “Yo no hablaría de un móvil, hablaría de una psicopatía, de un padecimiento, de una enfermedad”.

Reabren Teotihuacán

Miembros de la Guardia Nacional permanecen de pie cerca de la Pirámide del Sol, mientras las pirámides de Teotihuacan reabren después de haber sido cerradas tras un incidente en el que un hombre armado mató a una mujer canadiense e hirió a varios otros antes de suicidarse, según las autoridades, en San Martín de las Pirámides, en las afueras de Ciudad de México, México, 22 de abril de 2026. La subida a la pirámide de la Luna permanece suspendida tras el incidente en las pirámides de Teotihuacán, uno de los lugares turísticos más visitados del país. REUTERS/Henry Romero

La zona arqueológica de Teotihuacán reabrió el miércoles 22 de abril con un protocolo de seguridad reforzado. Elementos de las fuerzas federales revisaron tanto a personas como vehículos, con apoyo de espejos para observar la parte inferior de los automóviles.

Turistas que regresaron al sitio mostraron confianza en las medidas adoptadas. “Vimos que fue un incidente aislado, así que decidimos que valía la pena venir. No sentimos que sea inseguro”, dijo Edouard Barbier a AFP, un turista belga de 35 años que visitó el sitio con su familia.

Los comerciantes de la zona también recibieron con alivio la reapertura. “Es nuestro sustento para nuestras familias, sin ningún temor, sin ningún miedo, porque tenemos mucha vigilancia”, comentó Agustín Sánchez, vendedor de artesanías de 54 años, al mismo medio.

Por otro lado, la madrugada del jueves, una carroza ingresó al anfiteatro de la Fiscalía Regional de Texcoco para recoger los restos de Jasso Ramírez. El cuerpo fue entregado a su madre y a una hermana, quienes partieron con rumbo desconocido.