“Es un golpe a la democracia”: AMLO reprobó la resolución del Tribunal Electoral

Durante su conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reprobó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre a la revocación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por la gubernatura de Guerrero y de Raúl Morón por Michoacán.

“Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar, supuestamente, un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos para Michoacán y de 19 mil pesos para Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación. Se me hace excesivo y antidemocrático.”, mencionó.

Asimismo, el mandatario condenó que los magistrados no hayan tomado en cuenta la opinión del pueblo para la resolución final: “se descalificó y se le afectó a los ciudadanos. Se les quitó un derecho a elegir.”, aseguró.

