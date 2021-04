Canelo Álvarez, el empresario: “Hago USD 5 millones trimestrales por mis negocios”

El boxeador tuvo una entrevista con el periodista estadounidense Graham Besinger, en la que habló de diversos temas. (Foto: Instagram/Canelo)

Quien es considerado como el deportista mejor pagado de México, el boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez, que cuenta con una fortuna estimada en 37 millones de dólares, tuvo una larga charla en una entrevista con el periodista estadounidense Graham Besinger, en la que dijo que tiene pensado entrar al negocio de las gasolineras en México.

En la charla, en la que el deportista habló de todo lo relacionado con su vida cotidiana, dijo que quiere ser millonario en los negocios. “Yo no estudié, vengo de muy abajo, pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas y tengo demasiadas cosas, ahorita yo me podría retirar y ya, puedo vivir tranquilo pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida”, declaró el canelo, en la entrevista para el programa de Besinger, In Depth.

Dijo que siempre ha querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero. También declaró que le gusta mucho invertir en Bienes y raíces, “y viene de ver amigos, tengo ahorita para retirarme gracias a Dios, de todo lo que he invertido cada tres meses, tengo entre 4 y 5 millones de dólares, cada tres meses, entonces tengo para retirarme ahorita y no tengo problema, pero me gusta el boxeo, y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México, que se van a llamar Canelo Energy”.

Declaró que no le gusta arriesgar todo su dinero, pues hay que ser inteligente y poner un dinero en riesgo, y no contar con él por lo mismo. “Cuando tú arriesgas algo, arriesga algo para ganar, arriesgas mucho para ganar, mucho, entonces tienes que ser obviamente una cierta cantidad que tú digas voy a arriesgar esto para ganar, mucho, pero también no soy tonto, puedes tener rápido mucho dinero, o rápido no puedes tener nada”.

En la entrevista, también se declaró fan de Tiger Woods. (Foto: Captura de pantalla / YouTube Graham Bensinger)

Mencionó que a él no le gusta ver el boxeo, sino hacerlo únicamente, y que en un futuro no se ve como promotor o en algo relacionado con ese deporte. Dijo que algo que si le gusta el el Golf, deporte del que se sabe es apasionado desde hace año y medio. También habló de su amistad con el basquetbolista Steph Curry. “Conocí a Steph Curry y soy muy afortunado y es una persona como yo, persona que tiene talento, tiene toda la fama del mundo, y es una persona muy humilde, muy sencillo, su familia, su papá”, dijo el pugilista.

Se declaró fan de Tiger Woods, y dijo que desde que ganó su primer máster en 1997, lo ve. Aseguró que para él es el mejor golfista de la historia. “Yo soy una persona que aprende viendo, por eso lo veo a él, cómo lo hace, cómo agarra el pot, hasta para potear, como tira, como se queda, todo eso lo aprendo porque soy una persona muy visual”.

Otro tema que tocó el boxeador fue la inseguridad que se vive en México, y dijo no estar en nuestro país por lo mismo. Dijo que el esfuerzo de la actual administración es muy malo para combatir la inseguridad, y criticó que no se apoye al deporte e, incluso, al boxeo porque “es lo que más gloria le ha dado a México”.

“Demasiadas inseguridades. Demasiadas. Por eso yo ya no estoy más aquí en México porque es demasiada inseguridad. Para mí y mi familia mucho más. Es demasiada inseguridad y el gobierno no se preocupa por eso. Se preocupa por otras cosas”.

Canelo Álvarez tiene una fortuna valuada en 37 millones de dólares.

Y es que el boxeador ha vivido en carne propia los estragos del crimen organizado. En 2018, confesó, uno de sus hermanos fue secuestrado y se vio orillado a negociar su libertad a lo largo de tres días. Aunque no confirmó en qué fecha fue, recibió la primera llamada un día lunes en la semana previa a una de sus peleas. Según el calendario, en dicho año, se midió ante Gennady Golovkin y Rocky Fielding, por lo que el crimen pudo haberse cometido en septiembre o diciembre.

También aseguró que no dio el anuncio a la policía mexicana, pues no quiso que el caso se saliera de control. Sin embargo, después de comunicarse con los secuestradores, su hermano fue liberado y pudo volver a casa.

“Después de que negocié todavía pensaba ‘imagínate que fuera mi hija, mi mamá, mi papá’ hubiera sido más difícil todo eso. A parte tenía la pelea el sábado. Di entrevistas y nunca nadie supo nada. Cuando me ven ahí todos piensan que es muy fácil, pero no. Nada es fácil en esta vida”, aseguró.

