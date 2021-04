Caso Salgado Macedonio: senadora del PAN pidió investigación para determinar si es culpable de violación

Salgado Macedonio es senador de Morena con licencia y su periodo termina en 2024 (Foto: Twitter @FelixSalMac)

El PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición en México, solicitó este martes que, luego de perder el registro para la candidatura a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio se sujete a una investigación para determinar su responsabilidad o no en las acusaciones por violación y abuso sexual de las que ha sido señalado por al menos cinco víctimas.

“Lo más importante es que haya una investigación y que se sepa si es culpable o es inocente. Y si es culpable, que merezca, por supuesto, la sanción que establece el Código Penal. Y si no es culpable, pues que haya claridad y un mensaje definido hacia las víctimas”, aseguró Kenia López Rabadán, flamante vicecoordinadora de los senadores del PAN.

Hoy estamos viviendo una etapa terrible entre manoseadores, violadores de menores, de niños, o presuntos violadores y eso debe de concluir, porque hoy estamos claros que el tema de las mujeres no es un tema de que nos toca, es un tema de justicia, y la justicia tiene que ver con que si alguien se atreve a tocarte, a violarte o a matarte debe de ser sancionado

Kenia López Rabadán sobre el retiro de registro a Salgado Macedonio (Video: Cortesía PAN)

Y es que Salgado Macedonio perdió de forma definitiva este martes el registro de su candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena, el partido más poderoso de México, luego de que el Tribunal Electoral confirmara que no había reportado los gastos de su precampaña.

Por lo tanto, a pesar de anunciar que “la última palabra la tiene el pueblo”, Salgado Macedonio podría volver pronto a ocupar el escaño que dejó en el Senado hace unos meses para encarar la candidatura. El ex alcalde de Acapulco fue elegido como senador de Morena para el periodo 2018-2024.

López Rabadán, quien aseguró que existe la presunción de inocencia, agregó que también se trata de un tema de ética. “Él mismo debería exigir que haya una investigación objetiva, no una investigación parcial, no una investigación para que lo deslinden de responsabilidades, no, una investigación objetiva de todas y cada una de las denuncias”, señaló.

“Porque estamos hablando de varias y que una vez la Fiscalía investigue y resuelva, entonces él pueda claro, y México en su conjunto, pueda tener claro de si vale la pena, digamos, creer que un legislador de Morena puede estar sentado en este escaño”, completó la senadora panista.

López Rabadán pidió que la investigación sea objetiva y se determine definitivamente si su compañero en el Senado Salgado Macedonio es responsable de los señalamientos por violación (Foto: Cuartoscuro)

Cuestionada sobre si Salgado Macedonio debería pedir licencia en el Senado mientras se desahogan las investigaciones, una de las cuales sigue en curso mientras la otra fue desechada por haber prescrito, la líder parlamentaria aseguro que lo que debe exigir el guerrerense es “que haya prontitud en la investigación”.

A mí me parece que eso es absolutamente indispensable, porque eso va a beneficiar a todos, digamos, a las víctimas, a los propios involucrados. Él va a regresar al Senado de la República. Por su bien, por el bien del Senado, por el bien de las instituciones debería de haber una certeza de si es culpable o si es inocente”, reiteró.

Además, López Rabadán festejó que, en el país donde 11 mujeres son asesinadas al día por el hecho de ser mujeres, hubiera por fin una definición clara del Tribunal Electoral y del INE (Instituto Nacional Electoral). “Es claro que lo que hoy estamos viviendo es un acto de justicia en este país”, dijo.

“Que haya un proceso, que se investigue, en su caso que se sancione o que se deje claro que no es culpable, pero que haya para las víctimas una reparación inicial que es justicia. A mí me parece que es evidente que el aspirante al cargo debió de haber tomado él mismo una decisión ética y moral. No lo hizo, llegamos a estas últimas consecuencias”, finalizó López Rabadán.

