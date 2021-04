“López Obrador nos engañó”: Tere Vale, la periodista que busca un nuevo futuro para la alcaldía Miguel Hidalgo

Tere Vale no quiere que la den por vencida tan rápido (Foto: Infobae México).

“Espérense, faltan 8 semanas ¿o ya estoy derrotada por ser mujer y por ser una abuelita?”, así se posicionó la psicóloga y periodista, Teresa Guadalupe Vale Castilla, mejor conocida como Tere Vale, frente a sus oponentes y las personas que no creen que una mujer de 70 años pueda ser candidata en el país.

En medio de su tercera campaña política, la periodista abrió las puertas de su hogar a Infobae México y aseguró que tuvo dudas sobre si debía involucrarse en el proceso electoral de 2021 debido a su edad; sin embargo, llegó una motivación mayor y fue seguir luchando por los temas que ella cree que no se han tocado, que se han olvidado porque “no interesan”.

Temas como lo son las mujeres, los adultos mayores, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas debido a la pandemia y la militarización de actividades cotidianas en el país, son lo que la impulsó a volver a contender por la alcaldía en la que ha vivido toda su vida.

“A lo mejor es lo último que hago, a lo mejor es mi despedida y es mi última campaña, pero vale la pena hacerlo”, en medio de una biblioteca llena de recuerdos expresó la candidata quien actualmente se posiciona, según encuestas, en tercer lugar en la carrera por la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Video: Infobae México

“La verdadera oposición en este país no es un partido ni otro. Somos las mujeres”

Incursionó a finales de los años noventa en la política mexicana como candidata a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Democracia Social (que perdió el registro en el año 2006), a la par de haber dedicado gran parte de su vida al periodismo, la psicología y la escritura de libros.

En su primera campaña, a principios del siglo, conoció a Andrés Manuel López Obrador con quien compitió y a quien recuerda como un hombre misógino: “las actitudes misóginas del ahora presidente, siguen siendo exactamente las mismas”.

Afirmó que el discurso presidencial ha funcionado ante los ciudadanos porque es un reflejo de una forma de ver el mundo que sigue muy presente en México, razón por la cual erradicar la violencia estructural contra las mujeres se volvió uno de los pilares de la campaña.

“Si una alcaldía es segura para las mujeres es segura para todos”, aseveró que es importante trabajar desde lo local para lograr un cambio cultural, debido a que es el momento idóneo porque las mujeres se han cansado y están llegando al límite del hartazgo.

Los adultos mayores y la militarización del país

A seis meses de perder a su madre, recordó que “ser viejos es solo para valientes”. Afirmó que las personas de 60 años y más son olvidadas por las políticas públicas, que conforme una persona se hace mayor se vuelve más un objeto que un sujeto. Es por eso que este rango población es uno de los más importantes dentro de su proyecto, ya que el país está envejeciendo y no hay planes de acción para enfrentar esta situación.

Preocupada por la continua discriminación que sufren los adultos mayores, México cuenta con más de 15 millones (de acuerdo al último censo poblacional del INEGI), es que ha planeado capacitaciones, bolsas de trabajo y mejores ambientes donde se respeten los derechos de todos y todas.

Por otro lado, al ser hija de un venezolano que huyó de una dictadura militar y se exilió en México, recordó lo triste que es que las fuerzas armadas gobiernen y se apoderen de las estructuras sociales y gubernamentales.

“López Obrador nos engañó”, sentenció la periodista mostrándose horrorizada al imaginar cómo cada día las fuerzas armadas se adueñan de más actividades esenciales, pero reconoció que ni Calderón ni Peña Nieto fueron capaces de resolver los problemas de inseguridad en el país.

Ningún gobernante ha podido regresar a los militares a los cuarteles, menos con la creación de la Guardia Nacional, por eso sabe que es una deuda pendiente con la sociedad y afirmó que trabajará por lograr que vuelvan a donde pertenecen.

Video: Infobae México

El reto de unirse a Movimiento Ciudadano

A pesar de pasar años alejada de los reflectores políticos, dijo “lo que me llevó a MC fue Salomón Chertorivski [...] Salomón es un hombre inteligente, es un hombre con una formación académica admirable”, puntualizó en diversas ocasiones cuando se le cuestionó el porqué de postularse con Movimiento Ciudadano (MC), un partido con el cual se ha sentido cómoda y que le es acorde a sus ideas políticas.

No obstante, la campaña no ha sido nada sencilla, más allá de la limitante que representa el Covid-19. En la Ciudad de México, MC perdió el registro local como asociación política en 2019 debido a que no alcanzó el 3% de la votación válida en el proceso electoral local de 2018.

De cara al proceso de 2021, y de acuerdo al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), se condicionó al partido a no recibir financiamiento público para el sostenimiento de actividades permanentes y específicas.

Eso no ha impedido que MC se coloque como una opción de cambio en la capital del país (y en otros estados de la República). Lo han logrado, comentó la candidata, trabajando tan solo con el presupuesto para elecciones federales, postulándose de forma solitaria en lugar de optar por una alianza con otro partido y con las pocas prerrogativas que la ley electoral vigente permite.

Video: Infobae México

La Miguel Hidalgo y sus retos

La Alcaldía Miguel Hidalgo es una de las más dispares que se pueden encontrar en la capital del país, tiene algunas de las colonias más opulentas como lo son Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas y Polanco. Por otro lado, también se alojan colonias como América, Tacuba y Observatorio, que han sido señaladas por anteriores jefes delegacionales (hoy alcaldes) como zonas de marginación e inseguridad.

Por razones como las anteriores es que se le fue a la yugular de Víctor Hugo Romo, alcalde con licencia de la Miguel Hidalgo y candidato a la misma alcaldía por Morena, “un alcalde que forma parte de la 4T está muy difícil que tenga la energía, la valentía, debería de tenerlo, pero no la tiene porque de lo que se trata es que la señora Claudia Sheinbaum sea la heredera (a la presidencia)”.

Para la periodista, las alcaldías no se pueden sostener únicamente con la participación de un partido que está alineado a las ideas federales, cree que la demarcación no avanza debido a que la obligación de Romo es obedecer ciegamente a las órdenes del gobierno de la ciudad y no trabajar por el bien común, por lo que fue votado.

El principal problema ha radicado en que Sheinbaum tampoco es totalmente libre de gobernar, desde su perspectiva, “ella está jugando pal’2024″. Por tanto, la misión de la jefa de Gobierno es obedecer ciegamente al presidente, lo cual ha causado que los enormes problemas que tiene la ciudad no caminen y no se solucionen porque todo ha sido plegarse a las ideas de más arriba.

Actualmente, se encuentra en 3 lugar de preferencias dentro de la carrera por Miguel Hidalgo (Foto: Infobae México).

Aumenta como la espuma en las encuestas

Sabe que la población está cansada de las eternas promesas de los candidatos, que se acuerden de visitar a los vecinos únicamente en tiempos electorales, para ella es de suma importancia “no hacer ese culto al ego de me voy a ver en cada esquina, voy a ver mi carita en cada espectacular”.

Pidió que los candidatos tengan un poco de empatía con la situación que se vive actualmente, una situación difícil entre crisis económicas, sociales y de salud.

“Hay muchas cosas por hacer, se necesitan ganas, energía, capacidad de gestión y capacidad de enfrentarte a los otros” finalizó feliz de seguir subiendo en las preferencias ciudadanas.

