Frente a frente con Salomón Chertorivski, el académico que quiere derrotar a la 4T: “Antes estábamos mal, pero hoy estamos peor”

Para muchos analistas, las elecciones del próximo domingo 6 de junio, declaradas por el propio Instituto Nacional Electoral (INE) como “las más grandes en la historia”, se competirán entre las dos colaciones: la de “Va por México” (integrada por el PRI, PAN y PRD) y la de “Juntos Haremos Historia” (con Morena, PT y PVEM).

Sin embargo, existe otra opción que está tomando fuerza conforme avanzan los días de campaña: Movimiento Ciudadano (MC). Incluso, el partido “naranja” se colocó como en tercer lugar en la más reciente encuesta publicada por un medio nacional, aunque todavía muy lejano de dichas coaliciones.

Una de las razones es que en sus filas han sumado a personajes reconocidos como lo es Salomón Chertorivski, candidato a diputado federal por el distrito 10 de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El abanderado de MC es economista con maestría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y también tiene una maestría en Política Pública por la Escuela John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard (EEUU).

(Foto: Instagram/chertorivski_salomon)

A sus 46 años de edad, sabe lo que es trabajar para los gobiernos del PRI, PAN y PRD. Primero en la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo; luego como coordinador de gabinete Social en el gobierno de Michoacán con Lázaro Cárdenas Batel; en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón fungió como titular de la Secretaría de Salud; y por último, como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera.

A pesar de ello, en entrevista con Infobae México, Salomón aclaró que nunca ha tenido un registro político con dichos partidos, por lo que no se considera otro “chapulín” (personal que brinca de un partido a otro). No obstante, señaló ser un defensor de las políticas públicas durante sus gestiones, como el desaparecido Seguro Popular y el Aumento al Salario Mínimo en la CDMX.

He trabajado para gobiernos emanados del PRI, PAN y PRD. Nunca he tenido registro ni he estado afiliado con alguno. Nunca me he puesto la camiseta de ningún partido, pero sí he defendido las políticas públicas

En 2017, después de que “no lo dejaron” ser el candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX por la coalición PRD-PAN, se retiró de la política y se fue al mundo académico, como docente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Pero decidió regresar en 2019, al ver las decisiones que estaba tomando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “en detrimento del país”.

(Foto: Instagram/chertorivski_salomon)

El ver lo que estaba sucediendo en el país es lo que me lleva a no quedarme con los brazos cruzados, y la única vía es la política

En este sentido, el candidato naranja aseguró que no busca ahora una curul en el Congreso por dinero, pues la política no es su modus vivendi, sino su empresa de ópticas móviles que tiene desde hace muchos años.

Me considero más un servidor público que un político [...] La política pública no es mi modus vivendi, es mi pasión, mi vocación y mi compromiso. Por fortuna mi negocio salió bien y vivo de eso

Al ser cuestionado si pensaba que tenía un mejor curriculum para llegar a la Cámara de Diputados, a diferencia de personajes de la farándula y el deporte que han registrado otros partidos en estas elecciones, indicó que “la preparación sí cuenta, pero no es lo único”, aunque agregó que para los principales problemas que tiene el país en estos momentos, tiene un mayor expertise.

Pero para la problemática mayor que tiene hoy nuestro país, que es salud y economía, mI experiencia de vida sí me da mucho más elementos para poder aportar en el legislativo [...] No es tu origen ni tu actividad, tendría que ser la discusión, el diálogo y el debate, para que la que gente pueda modular y ponderar quién trae la posibilidades de dar resultados

“Antes estábamos mal, pero hoy estamos peor”

Esta dura frase es el eslogan de su campaña en la Ciudad de México. Y es que reconoció un “mea culpa” porque los gobiernos en los que estuvo no dieron los resultados suficientes para la población, lo que consideró un factor para que la “Cuarta Transformación”, encabezada por López Obrador, haya llegado al poder.

Es necesario, con toda honestidad, hacer una autocrítica. Llegamos al año 2018 con un país que no había logrado avanzar en su profunda desigualdad, con un país inseguro, en donde muchas regiones de este país la paz no existe, donde la corrupción la vimos desde la televisión. Yo participe en esos gobiernos, desde mis trincheras intenté de poner mi granito de arena para que las cosas estuvieran mejor. Hay muchas políticas públicas que hicieron bien. Pero hoy estamos peor en todos los rubros

Pero ahora en MC, partido al que se integró en 2019, Chertorivski confesó sentirme identificado por sus principios y causas de “un modelo socialdemócrata: un equilibrio entre los intereses individuales y colectivos”.

Es con la gente con más a gusto me he sentido con la política. Es mi espacio político, el que estuve buscando por varios años y nunca habían encontrado

“El movimiento chilango existe, está presente, va ser competitivo y apenas está empezando esto. Tenemos a las y los mejores candidatos, tenemos más jóvenes que nadie y tenemos las causas. Vamos a demostrar que somos auténticos”, sentenció.

Orgullosamente chilango

(Foto: Instagram/chertorivski_salomon)

Si bien Salomón reconoció ser un “hombre privilegiado” al poder decidir lo que quiso ser en la vida, tampoco se siente un “Whitexican”, por el contrario, presumió que no “le falta barrio”. Al provenir de una familia de migrantes de Ucrania y Polonia que se dedicaron al comercio, dijo conocer el esfuerzo y el día a día de clase trabajadora de la capital del país.

Con toda honestidad, te digo que soy parte de esta ciudad y nada de ello es ajeno. El trabajo de un servidor público requiere combinar oficina y estar mucho en la calle [...] Si no me transporto a diario en metro, claro que conozco las líneas y no me pierdo. Está en mi cotidianeidad, igual el uso de la bicicleta y consumo en mercados, conozco los precios del huevo, pollo, jitomate, aguacate. Eso sí, nunca regateo los precios, reconozco el trabajo de los comerciantes

Para el candidato, la energía de los capitalinos y la oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento es lo mejor de la Ciudad de México: “La CDMX es una ciudad que tiene todo”, expresó. Por el contrario, la inseguridad de la que ha sido víctima, el tráfico y la desigualdad, es lo que más le disgusta.

Aquí convive la absoluta opulencia con la miseria [...] En la Miguel Hidalgo tienes Polanco, Las Lomas, Bosques de Las Lomas, Virreyes, pero también te encuentras pequeñas vecindades que carecen de los servicios de primera necesidad

Por qué no hubo una alianza

(Foto: Instagram/chertorivski_salomon)

En los últimos días, y ante el crecimiento de Movimiento Ciudadano en la popularidad, especialistas han señalado que el partido naranja le arrebatará votos a la coalición “Va por México”, lo que provocaría un triunfo de Morena y sus aliados, por lo que consideran que debieron unirse al PRI, PAN y PRD.

Al respecto, Salomón es contundente al decir que es un análisis absolutamente equivocado y muy poco ambicioso, argumentando que es un país muy plural que necesita más espacios en la política para expresarse.

Esto es de causas. Cuando vas en alianzas te desdibujas, porque tienes que ceder, incluso, en las cosas que representas para no lastimar tus alianzas. MC tiene un interés legítimo por legalizar y no criminalizar. Queremos cuidar una identidad, no solo para estas elecciones, sino para el 2024

“Ese análisis de una ecuación binaria, de que estas con unos o con otros, es muy poco ambiciosa. Porque no solo queremos llegar al Congreso, también tener autonomía”, dijo el ex secretario de Salud.

(Foto: Instagram/chertorivski_salomon)

Aunado a ello, piensa que no solo pueden arrebatarle votos a “Va por México”, sino también a “Juntos haremos Historia”. Explicó que hay morenistas que están decepcionados del Gobierno Federal, pero nunca votarían por el PRI o el PAN, y sí se sienten cómodos en hacerlo por MC.

A los que quieren votar por MC les agradezco y les digo que no los vamos a defraudar, vamos con todo. Porque si aspiramos a ser hombres y mujeres de la política que pongan en alto que eso se pueda hacer con honestidad y con claridad. A quienes les gusta MC y les preocupa que con ello puedan dividir el voto, les digo que no es así. No es un tema nada más de números, también de quién llega. Hay personas impresentables en las listas. Necesitamos legisladores que no se doblen ante las causas

Chertorivski enfatizó que es fundamental que haya equilibrio en la Cámara de Diputados y que el presidente no tenga la mayoría. A su vez, su deseo es que su partido se convierta en una verdadera opción de la política de México.

“Esto ya nació y va encontrar arraigo en una capital que se ha distinguido por ser progresista y ser de avanzada y hoy volvimos a una regencia, regresamos a antes del 97. Tenemos que luchar para que esto se equilibre”, finalizó el aspirante a diputado federal.

El próximo domingo 6 de junio el país vivirá las elecciones más grandes de su historia, pues los mexicanos y mexicanas votarán para 15 gubernaturas, 30 congresos locales, así como 1,900 ayuntamientos y juntas municipales; pero además, se renovará la Cámara de Diputados, a elegirse 300 legisladores por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral serán 93 millones de posibles electores. Y el gran desafío será que las elecciones no alteren la curva de la pandemia de COVID-19.





