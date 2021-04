En Nuevo León una maestra denunció la presunta aplicación de otra “vacuna de aire”

Video: @PPenVivo / Twitter.

Durante el primer día de la jornada de vacunación para el personal educativo en Nuevo León, una maestra denunció haber sido engañada al no ver que sacaran el biológico contra COVID-19 del frasco envasado cuando le aplicaron la inyección.

De ser comprobado, este caso podría ser uno más de las llamadas “vacunas de aire”.

A través de un video que circuló en redes sociales se puede observar el momento en que la enfermera le quita el tapón protector a la aguja, sin embargo no la llena en el característico frasco de vidrio y a continuación se la aplica en el hombro.

Si bien no se ve si previamente la inyección ya estaba cargada con el biológico contra el coronavirus, la maestra denunció que no fue así y que sólo fue una simulación, por lo que de inmediato denunció en el local de aplicación.

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador médico aplica una dosis de la vacuna de CanSino contra la enfermedad del coronavirus, COVID-19, durante un programa de vacunación masiva en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Arteaga, México 20 de abril de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

La mujer que dijo ser docente de una guardería (CENDI) del IMSS, ubicada en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey.

Luego de los hechos, la mujer reclamó al personal que se encontraba en la sede de vacunación, por lo que tuvieron que comunicarse con la Secretaría de Salud de la entidad.

Al relatar lo sucedido, el secretario de salud de estado, Manuel de la O Cavazos la acusó se realizar un fotomontaje.

“Una persona habló con el doctor de la O y me lo pasaron ahorita mismo en una llamada a él y me dijo que era un fotomontaje, o sea que era un fotomontaje que yo había mandado y que sí me habían aplicado la vacuna. ¿Cómo dicen que es un fotomontaje?, lo están viendo ahí (la aplicación) ¿en qué momento me voy a editar un video?”, dijo la mujer al noticiero de Milenio.

Imagen de archivo. Un trabajador médico prepara una dosis de la vacuna de CanSino contra el COVID-19, durante un programa de vacunación masiva en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Arteaga, México. 20 de abril de 2021. REUTERS / Daniel Becerril

Trascendió que la docente, identificada como Ariana Ávalos, pide que se le aplique correctamente la vacuna pues teme contagiarse frente a un posible regreso presencial a las aulas.

Se espera que a las 03:00 de la tarde en la rueda de prensa diaria de actualización del Covid-19, se informe sobre lo ocurrido.

Cinco estados ya vacunan a maestros

La vacunación a personal educativo, donde se incluye a docentes y trabajadores administrativos, inicia este martes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, informó Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública (SEP).

La aplicación de vacunas contra el COVID-19 en estas entidades se llevará a cabo del 27 al 28 de abril, según la presentación hecha este martes por la funcionaria.

covid-19 méxico (Foto: Cuartoscuro)

Se estima que hay un total de 568 mil 498 personas de este sector en las cinco entidades, distribuidas del siguiente modo: Aguascalientes, 39 mil 162; Baja California, 96 mil 152; Jalisco, 202 mil 350; Nuevo León, 128 mil 309; y Oaxaca, 102 mil 525.

Al igual que en los cinco estados anteriores, se contará con el apoyo de la SEP como institución responsable de la aplicación de las vacunas. Además, en cada estado se contará con el apoyo de otras entidades como Sedena, IMSS, ISSSTE y la Guardia Nacional.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue testigo del arranque de la vacunación en Oaxaca y Nuevo León.

Según el calendario presentado el pasado 16 de abril, los y las educadoras de estas cinco entidades serán vacunadas del 28 de abril al 4 de mayo.

(Foto: Twitter @lopezobrador_)

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, indicó este martes que la vacunación en dicha entidad será de este martes al próximo lunes 3 de mayo.

En México se han aplicado 16,501,739 vacunas contra coronavirus, de un total de más de 22.1 millones recibidas de seis laboratorios diferentes. Ayer se aplicaron 91,705 dosis.

No obstante, sólo hay 5,917,676 personas que han recibido su esquema completo de vacunación (dos dosis).

De acuerdo con el informe, 810,689 personas del sector salud han recibido su esquema completo de vacunación; asimismo 446,209 docentes y 4,660,780 personas adultas mayores de todo el país.

