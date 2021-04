“Hay mucha manipulación”: AMLO afirmó que todo el personal que atiende COVID-19 en hospitales privados ha sido vacunado

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que todo el personal de salud, de hospitales públicos y privados que atendieron o siguen atendiendo COVID-19 en la primera línea, ya están vacunados. Calificó como “politiquería” las protestas que han habido afirmando que no se les ha vacunado.

“Hay mucha manipulación de que no quisimos o que no hemos queremos vacunar a los médicos del sector privado, eso no es cierto, eso es falso.

Eso es politiquera que ahora hay proceso electoral, campañas, se aprovechan para distorsionar las cosas, todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud de los hospitales privados que atendieron o siguen COVID-19 han sido vacunados”, afirmó el mandatario.

Información en desarrollo...