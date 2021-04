“Nos están apuntando con las armas”: captan en video presunto abuso policiaco en Ecatepec

(Fuente: Facebook Israel Lorenzana)

En la tarde del domingo comenzaron a circular en redes sociales dos videos en donde se expone un aparente abuso por elementos de la policía municipal de Ecatepec al querer detener a un hombre que conducía un automóvil particular el pasado 23 de abril.

En las grabaciones, captadas por uno de los cuatro acompañantes, se aprecia cuando el vehículo es rodeado por al menos cinco policías, mínimo dos a punta de pistola, quienes exigían al conductor, señalado como Raúl, descender del auto por supuestamente “aventar” a otros dos elementos.

“Ahí como estás grabando, explica lo que hiciste. Aventaste a unos compañeros.”, dice uno de los policías.

Sin embargo, el imputado se negaba a bajar del auto argumentando que los elementos no tenían ni una orden para aprehenderlo, ni la autoridad por ser municipales.

(Foto: Captura de pantalla / Facebook Israel Lorenzana)

La tensión comenzó a incrementar ante la negativa de dos de los pasajeros, quienes continuamente advertían de “tener todo grabado”, aun así, los elementos prosiguieron a golpear la carrocería y forzar las manijas de las puertas.

Entre dicha atmósfera, una de las acompañantes, identificada como Adriana y esposa del conductor, angustiante por las armas de fuego que algunos elementos portaban y las expresiones violentas cada vez más severas, insistía a su pareja a acatar las órdenes de la autoridad.

“Amor ya. Van a empezar a disparar. Ya que le abran. (...) Bájate.”, insistía la fémina quien en reiteradas ocasiones intentó descender del auto, pero era detenida por los otros dos sujetos.

“Es que amor no te tienen porque parar. ¿Por qué van a pararte si son municipales? (...) Están en vivo, no pueden disparar”, le decía su pareja.

Cristales rotos del automóvil (Foto: Captura de pantalla / Facebook Israel Lorenzana)

Tras intensos minutos de discusión, los elementos prosiguieron a romper los vidrios del automóvil, lo cual desató el llanto y el miedo en Adriana quien aparentemente estaría embarazada; la otra acompañante le insistía en descender.

“Adriana bájate porque van a empezar a romper los vidrios. (...) Márcale a tu mamá.”

Mientras tanto, Raúl y el otro acompañante varón continuaban en la riña verbal con los elementos policiacos negando que hubieran atropellado a un oficial. Asimismo, recalcaban en el embarazo de Adriana para evitar más muestras de violencia.

“Nos están apuntando con las armas. Ya nos rompieron el (vidrio). Viene una mujer embarazada y vean lo que hacen. (...) Está embarazada y te vas a meter en un p*dote.”, decía el pasajero.

“Estás más tú en un p*dote. Atropellaste a un policía.“, le respondió uno de los elementos.

Abuso policiaco en Ecatepec 1

No obstante, ni las cámaras de los celulares, las súplicas de la mujer o las advertencias de los pasajeros fueron impedimento para que los oficiales terminaran de romper los cristales del automóvil, acto el cual, aparentemente, hirió físicamente a Adriana.

“¡Ay! mi cabeza”, gritó segundos antes de que finalizara la grabación.

Luego que el video se publicara en Facebook, Miguel Ángel Juárez, regidor de Ecatepec, aseguró que se abriría una carpeta de investigación y sanción por el comportamiento de los oficiales de la policía municipal.

“Ya estamos solicitando que se abra un expediente de investigación y sanción por estos hechos. No quedarán en la impunidad. Independientemente de las motivaciones para marcarles el alto, la policía no puede ni debe actuar así. Esto no quedará en la impunidad.”, escribió en su cuenta de Facebook.

(Foto: Captura de pantalla / Facebook Miguel Angel JF)

Asimismo, el alcalde por ministerio de ley, José Antonio García Pérez, también ordenó iniciar una investigación por la presunta violación a los protocolos de actuación policial registrada en las cintas y en las cuales incurrieron los participantes de la detención.

Por su parte, José Raúl “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público por los cargos de atropellar a un elemento de Seguridad Pública para evadir un operativo de seguridad, lo cual derivó en que el automóvil Ford K que conducía chocara con una vivienda de la comunidad.

A pesar de no registrarse heridos en el incidente, también se abrió una carpeta de investigación en contra del imputado por daños a bienes ajenos a petición del dueño de la propiedad.

SEGUIR LEYENDO: