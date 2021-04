Tribunal Electoral ratificó candidatura indígena de prima de AMLO, Manuela Obrador pese a no ser originaria

Manuela Obrador Narváez, la prima de AMLO que busca una diputación en Palenque, Chiapas (Foto: Twitter)

Manuela Obrador Narváez, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue ratificada como candidata de la alianza Juntos Haremos Historia por el distrito electoral 1, con sede en palenque, Chiapas, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Cabe apuntar que la candidatura de Obrador Narváez había sido impugnada porque ese distrito corresponde a una persona originaria, pero el Tribunal revocó el registro de la candidatura suplente que pertenecía a Rebeca Arcos Sánchez.

“Dicho distrito se encuentra reservado para candidaturas de autoadscripción calificada indígena, por lo que la parte actora controvirtió el registro aludido, pues a su parecer, no se cumplió con ese requisito”, señaló el TEPJF.

No obstante, el pleno de la sala del Tribunal Electoral “determinó confirmar el registro de la candidata propietaria, ya que del expediente presentado ante el INE y de las condiciones del presente caso, se advierten elementos que permiten concluir que la ciudadana cumple con la mencionada autoadscripción, al acreditarse un vínculo con la comunidad indígena”.

La candidatura debe ser para una persona indígena (Foto: REUTERS/Isabel Mateos)

De este modo, la prima del ejecutivo federal que ya fue diputada por el distrito electoral 1, buscará su reelección, luego de que el TEPJF, determinó que la suplente de Obrador Narvaez no acreditó el requisito de ser originaria.

“Caso contrario ocurre con la candidata suplente, toda vez que, de la documentación aportada, no se acreditó el vínculo con la comunidad indígena a la que pretende representar. De ahí, que lo correcto fuera revocar su registro y concederle un plazo a la Coalición que la postuló para realizar la sustitución correspondiente”.

Crescencia Díaz Vázquez, de origen indígena, maestra y socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas que impugnó la candidatura de la prima del ejecutivo federal, señaló que la resolución del TEPJF violenta los derechos políticos electorales de los pueblos originarios, por lo que extenderá otra impugnación.

“Como pueblos originarios nuevamente se violentan nuestros derechos políticos electorales, es más lamentable que el Secretario Municipal del actual ayuntamiento de Palenque el ING. FELIPE PEÑATE MONTEJO se haya prestado a firmar un documento avalando una candidatura indígena a una persona que no lo es, no habla una lengua materna, menos tiene ascendencia indígena”, aseveró.

La candidatura volverá a ser impugnada por Crescencia Díaz ya que dice, viola los derechos electorales indígenas (Foto: EFE/ Carlos López)

El distrito de Palenque abarca los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón, Catazajá, La Libertad y Salto de Agua, y tiene 74.19% de población indígena, principalmente chol y tseltal, y de acuerdo con el código electoral, para garantizar la representación de los pueblos originarios en la Cámara de Diputados, en los distritos con una mayoría de población indígena, los candidatos deberán pertenecer a los pueblos originarios de la región.

Manuela Obrador Narváez es de origen tabasqueño, y aunque está radicada en Palenque, no pertenece a ningún pueblo originario de esta circunscripción. En las elecciones de 2018, cuando fue candidata a diputada y posteriormente electa, fue impugnada. Sin embargo, el litigio no prosperó.

“Acá lo que hay es el abuso del poder por parte de Manuela por ser la prima del presidente. Aquí a la prima del presidente no se le niega nada. De ahí, la presencia entre los pueblos y comunidades no la tiene. Si se hubiera llevado la encuesta, ella no hubiera quedado como candidata”, dijo anteriormente Crescencia Díaz cuando hizo la primera impugnación.

