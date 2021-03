Quiénes son los dos sobrinos de López Obrador que buscan ser diputados en Tamaulipas

Imagen de archivo (Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

Dos sobrinos del presidente Andrés Manuel López Obrador, hijos de sus primas, buscan ser candidatos a diputados en Tamaulipas, entidad gobernada por el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien enfrenta un proceso de desafuero, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusara de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Se trata de José Braña Mojica y Úrsula Patricia Salazar Mojica, quienes son candidatos de Morena al Congreso tamaulipeco. Uno va por la mayoría relativa y el otro por representación proporcional.

De acuerdo con el portal Expansión Política, Pepe Braña es hijo de Antonio Braña y Lucía Mojica Obrador, quien es prima del presidente. El joven busca una candidatura para representar a Ciudad Victoria en el Congreso del estado.

El medio detalló que Braña Mojica es licenciado en administración de empresas y fue coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de 2006 en los estados de Tamaulipas, Durango, Nuevo león y Coahuila.

Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de Andrés Manuel López Obrador, es candidata de Morena a una diputación en Tamaulipas (Foto: Facebook Úrsula Patricia Salazar Mojica)

“Viví muy de cerca todo el proceso de fraude electoral en la explanada del Palacio Nacional y cuando se creó el gobierno legítimo, formé parte del proceso de credencialización, principalmente en nuestra capital Ciudad Victoria”, dice el precandidato en un video en redes sociales.

En tanto, Úrsula Patricia Salazar Mojica, es hija de Úrsula Mojica Obrador, quien falleció el 24 de julio de 2020 a causa de COVID-19.

Úrsula Patricia se desempeñaba como jefa de proyectos en el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), cargo al que renunció para participar en el proceso electoral.

“Cumpliendo con la ley como servidora pública del estado de Tamaulipas, a partir de hoy me he separado de mi cargo como funcionaria. Hoy cierro un ciclo importante en CONALEP, voy rumbo a una aventura política luchando por mis ideales”, escribió el 26 de febrero pasado en sus redes sociales.

Los casos de corrupción y nepotismo ligados a la familia de AMLO

(Foto: Facebook @Pío López Obrador)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido una y otra vez que no permitirá la corrupción ni el nepotismo en su familia. Sin embargo, han sido numerosos los casos en los que algún pariente del ahora mandatario federal, ha estado involucrado en presuntas corruptelas, sin que haya algún castigo penal, toda vez que -en su mayoría- las acciones de su parentela constituyen un delito.

Los casos que más resaltaron fueron el de Felipa Obrador -prima- y el de Pío López Obrador, hermano del mandatario.

El 20 de agosto de 2020, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer un video que data de 2015, en el que se veía a Pío López Obrador, recibiendo fajos de dinero en efectivo de manos de David León, quien había sido nombrado recientemente por el mandatario como el nuevo zar anticorrupción para las medicinas.

Pío recibió recursos durante al menos un año y medio del operador político del gobierno de Chiapas, para construir la campaña con la que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia. La grabación la realizó el propio David León, quien entregó el dinero.

La transmisión del video fue una bomba que puso en entredicho la veracidad del discurso anticorrupción del presidente, ya que su propio hermano, había sido “atrapado con las manos en la masa”.

El mandatario justificó el hecho asegurando que no se trataba de corrupción, sino que fueron “aportaciones” para fortalecer el movimiento. Incluso se atrevió a decir que las imágenes eran una reacción de sus adversarios a su decisión de acabar con la corrupción.

Pío y Andrés Manuel López Obrador (Foto: @piochiapas)

Aunque miembros de la oposición interpusieron denuncias por estos hechos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto, determinó que “no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos” sobre las finanzas del hermano del presidente ni de David León. Sin embargo, señaló que aún faltaba determinar si se habían cometido delitos electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó una investigación, pero a finales de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que el proyecto que pretendía desechar la queja de Pío López Obrador, hermano del presidente de México, en contra de las investigaciones del INE fue revertido.

El proyecto, encabezado por el magistrado Indalfer Infante González, proponía desechar la queja que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso, para que el INE no siga con las investigaciones en su contra, al considerar que tales actos “carecen de legitimidad y firmeza”. Sin embargo, otros magistrados argumentaron lo contrario.

De tal modo que el Tribunal Electoral analizará a detalle si el INE debe continuar con las investigaciones en contra de Pío López. Aún no se llega a una determinación.

Foto: Laboratorios Litoral

El 3 de diciembre del año pasado, una investigación periodística del portal Latinus reveló que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, compañía de Felipa Guadalupe Obrador Olán, fue beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos.

La compañía ganó en 2020, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos para llevar a cabo análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

Pero además, la misma compañía ganó en 2019, junto a Marinsa de México, un contrato por 231 millones de pesos para introducir productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán, el cual caducará hasta el 2022.

A la mañana siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer “con exactitud” el asunto, pero insistió en que su gobierno no permitirán actos de corrupción, de nepotismo o influyentismo, de algún miembro de su familia.

“(...) Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces no se puede permitir, la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo.. ninguna de esas lacras de la política… Entonces si un familiar hace algo indebido, se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo”, enfatizó. Lo único que ocurrió fue que Pemex terminó los contratos ligados a Felipa.

