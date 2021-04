“López Obrador está obsesionado conmigo”: Felipe Calderón se siente un perseguido político

Felipe Calderon (Foto: Captura de pantalla/YouTube-La Saga)

“Le agradezco mucho que me tenga presente, porque yo siento que es una especie de saludo matinal”, dijo el expresidente de México (2006-2012), Felipe Calderón, sobre las repetidas ocasiones en que el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador lo menciona en alguno de sus mensajes.

Entrevistado por la periodista Adela Micha, Calderón Hinojosa se dijo preocupado como mexicano por “tener un presidente con tantas obsesiones y con tantas fijaciones. Eso no me parece sano”.

Al ser cuestionado por la presentadora sobre si se sentía un perseguido político, el expresidente dijo que sí, indicando que las veces que el presidente lo ha mencionado –en las mañaneras u otras ocasiones– “ya es una persecución política per se”.

“Y también (acoso) penalmente”, agregó Calderón, “he tenido acusaciones que si por los penales, por lo de Odebrecht, por Rápido y Furioso... en un país en el que se usa la justicia para perseguir a enemigos políticos”.

No obstante, Calderón se dijo en la disposición de dialogar con el actual gobierno en el momento que así se requiera. “Anhelo que haya condiciones en el país en que verdaderamente podamos platicar, dialogar, discutir las cosas. Me encantaría hacerlo con él y hacerlo públicamente”, señaló el exmandatario, subrayando “en primer lugar, no hubo tal fraude en 2006. Yo gané, legal, legítima, limpiamente. En estos 15 años no ha mostrado una sola prueba de que yo haya hecho fraude”.

(Foto: Twitter/octaviopedroza)

“Yo no tengo nada que ocultar”, sostuvo, “yo aquí vivo en México, en la casa en la que he vivido desde hace 20 años”. Entonces explicó que él no vive de su pensión, ya que la donó. Ahora mismo vive de las conferencias que se dedica a impartir.

Sobre el tema de Genaro García Luna, Felipe Calderón reiteró lo que ha dicho desde que se supo sus vínculos criminales: no sabía nada sobre eso del que fuera su mano derecha, prácticamente. Dijo que, como ahora, había rumores, versiones que lo señalaban con asuntos turbios, pero nada confirmado.

“Claro que me sorprendí y me indigné”, señala sobre el momento en que se enteró de los cargos delictivos contra García Luna, “si Genaro traicionó la confianza de los mexicanos y traicionó la mía, que lo castiguen, con todo”.

“No meto las manos al fuego por él, ni por nadie (...) yo no sé si detrás de estas grandes relaciones que tuvo Trump con el gobierno mexicano también hubo un favor político para ‘arresten a este tipo para ver si le pegan a aquel”, indicó.

El exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Por otro lado, el expresidente aseguró que la violencia que ahora se vive en Aguililla, Michoacán, se resolvería con la misma estrategia que implementó durante su gobierno, el de combate frontal contra las células delictivas y uso de la fuerza pública.

El ex mandatario reprochó la política implementada por Andrés Manuel López Obrador, actual jefe del Ejecutivo, e ironizó sobre hacer frente al crimen organizado con abrazos. En el diálogo con Adela Micha, el ex panista exigió que la administración federal asuma sus responsabilidades en el tema de Seguridad.

“La violencia de Aguililla, eso que no pudo entrar ni el gobernador que tuvo que entrar por helicóptero, esta farsa de Estado mexicano que deja a las familias indefensas, que las extorsionan, que les secuestran a los hijos, que se llevan a sus niñas, que les quitan lo que ganan en la huerta de limón o de aguacate, eso es responsabilidad de este gobierno”, acusó Calderón.

Fue el pasado 13 de abril cuando Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, acudió sin avisar a la población de Aguililla para atender el descontento de los habitantes, quienes ya estaban y siguen bajo asedio por la disputa territorial entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque el perredista prometió desbloquear las vías de comunicación, su visita destacó porque empujó a un profesor del municipio, quien se manifestó para exigir paz y tranquilidad.





