Samuel García contra Adrián de la Garza: “Mi vínculo con el crimen organizado es ir en la misma boleta contigo”

El pasado 16 de abril, Adrián de la Garza exhibió un video donde aparece Samuel García en una fiesta con "El June", líder del Cártel del Golfo (Foto: Cortesía PRI/ Cuartoscuro)

Samuel García Sepúlveda, aspirante a la gubernatura del estado de Nuevo León por parte de Movimiento Ciudadano (MC), se lanzó contra Adrián de la Garza Santos a través de su cuenta de Twitter y aseguró que el único nexo que sostiene con el crimen organizado es aparecer en la misma boleta electoral que el candidato por parte de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, integrada por Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Adríán, mi único vínculo con el crimen organizado es ir en la misma boleta contigo”, expresó el candidato de 33 años.

Tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el candidato de facción priista durante la tarde de este martes 20 de abril, Samuel García aseguró saber de dónde obtuvo la información para manipularla y entregarla al órgano federal autónomo de México. Además, señaló que las acciones realizadas por el candidato Adrián de la Garza no le preocupan, ya que es incorruptible y no tiene nada que ocultar.

Samuel García utilizó su cuenta oficial de Twitter para pronunciarse en contra de las acusaciones realizadas por Adrián de la Garza, aspirante a la gubernatura de Nuevo León por parte de la coalición "Va Fuerte por Nuevo León" (Foto: Twitter/ @samuel_garcias)

“Adrián, sé que vas a seguir acusando y mintiendo, pero no me preocupa porque no tengo nada que esconder. Si alguna autoridad me cita, iré a responderle, no a ti; pero estoy seguro que eso no sucederá, sé que esto acabará cuando pase la elección, pues no es más que guerra sucia”, comentó García Sepúlveda mediante Twitter.

Cabe destacar que, hace unos días, de la Garza exhibió un video grabado en 1996 donde aparece Samuel García Sepúlveda y su padre Samuel Orlando García Mascorro, en la fiesta de XV años del hijo del narcotraficante conocido como “El June”, líder del Cártel del Golfo que cumple una condena en un penal de máxima seguridad por haber participado en crímenes como delincuencia organizada y narcotráfico.

En conferencia de prensa, el candidato del partido tricolor comentó que el video presentado el pasado viernes 16 de abril no se trata de un “simple baile al que asiste un niño de 10 años con su familia”, pues lo que aprueba es el vínculo estrecho de la familia del candidato de MC con Gilberto García Mena, alias “El June”.

La tarde de este martes 20 de abril, el candidato a gobernador de Nuevo León por parte de la coalición "Va fuerte por Nuevo León", presentó una denuncia en contra de Samuel García y su padre ante la FGR (Video: Facebook-Adrián de la Garza)

Además, señaló que las pruebas que entregó a la FGR demuestran que Samuel García y su familia se han enriquecido ilegalmente por medio de operaciones relacionadas al lavado de dinero y exigió al aspirante de la bancada del MC, explicar al pueblo de Nuevo León la relación de negocios que, presuntamente, sostiene con el Cártel del Golfo. Asimismo, pidió a García Sepúlveda que deje de “evadir y minimizar” las acusaciones que realizó en su contra.

“Lo importante de esto es que se está presentando la denuncia con datos muy claros, tendrá que determinar la Fiscalía General de la República y hacer una investigación correspondiente. Yo le he preguntado y lo puse a disposición de los medios de comunicación y ahora lo pongo a la disposición de las autoridades, donde Samuel García estuvo diciendo mucho tiempo, engañando a la gente de Nuevo León, que no conocía a “El June” (...) y lo que estamos demostrando es que Samuel García está mintiendo”, apuntó Adrián de la Garza.

Hace algunas semanas, De la Garza también destapó un video en el que se mostró el presunto vínculo de la candidata morenista Clara Luz Flores con Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM que actualmente está condenado a cadena perpetua por los delitos de tráfico sexual, extorsión y pornografía infantil.

