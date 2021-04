De David Monreal a Félix Salgado: los escándalos que persiguen a MORENA a unas semanas de las elecciones

El dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, también estuvo involucrado con la secta de Keith Raniere (Foto: Cuartoscuro)

El partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) fue creado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el año 2011. Pese a que en 2018 el partido fundado por el tabasqueño originario de Macuspana arrasó en la contienda electoral, para los comicios que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio, MORENA se ha visto envuelto en una serie de problemáticas que van desde acusaciones por delitos de índole sexual, hasta la participación de algunos de sus miembros en sectas como NXIVM.

David Monreal Ávila

El escándalo surgió tras darse a conocer un video del candidato por la bancada de MORENA a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila, donde se le ve tocando los glúteos de la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno Sánchez.

El vídeo fue difundido a través de redes sociales el pasado 20 de abril, donde los internautas tildaron a Monreal Ávila de “misógino” y comentaron que el aspirante a gobernador se aprovechó de la candidata.

Ante esto, Moreno Sánchez se pronunció al respecto mediante un video y comentó: “No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento; el licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias!, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes”, señaló.

David Monreal Ávila en campaña toca los glúteos de la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno Sánchez.

Benjamín Saúl Huerta Corona

La mañana de este miércoles 21 de abril fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un hotel ubicado en la colonia Roma debido a que las autoridades capitalinas recibieron una denuncia ciudadana en la que un menor de 15 años acusó al diputado federal de MORENA de tocarlo y de intentar abusar sexualmente de él.

El también secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados en el palacio Legislativo de San Lázaro amenazó a los agentes, les afirmó que tenía fuero y que no podía ser arrestado.

Saúl Huerta fue trasladado y presentado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, quien será la autoridad encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las indagatorias correspondientes. Sin embargo, poco después fue puesto en libertad.

Benjamín Saúl Huerta Corona fue detenido en la colonia Roma tras la denuncia de un menor de 15 años, quien acusó al diputado federal de MORENA de tocarlo e intentar abusar sexualmente de él (Foto: Twitter@SaulHuertaOf)

Félix Salgado Macedonio

El aspirante a gobernador del estado de Guerrero por parte de la bancada de MORENA ha estado en el ojo del huracán desde hace varias semanas, tras la ratificación realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para retirarle la candidatura a dicha entidad federativa. Ante la decisión del organismo electoral, muchos integrantes de la llamada “Cuarta Transformación” arremetieron en contra de los consejeros que votaron a favor de la sanción, que fue interpuesta debido a que Salgado Macedonio no presentó ante el instituto su informe de ingresos y gastos de precampaña.

Además, el pasado 12 de abril, el morenista amenazó con averiguar los domicilios de los consejeros del INE con el fin de encararlos si no aprobaban su candidatura para contender en las elecciones del próximo 6 de junio. Ante estas acciones, Félix Salgado fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de Saúl Alan Rosas Alvarado, candidato a diputado en el distrito 26 de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, estas no son las únicas polémicas por las que ha atravesado Felix Salgado Macedonio, pues desde el año 2020 el morenista ha sumado cinco diferentes acusaciones en su contra por delitos como violación y acoso sexual.

Félix Salgado Macedonio volvió a las instalaciones del INE para impugnar la determinación de retirarle la candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero (Foto: Cortesía / Morena)

Clara Luz Flores

La aspirante a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, se vio envuelta en un escándalo tras el destape de un video que establece una presunta relación de la candidata con Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM que actualmente enfrenta una condena de 120 años en prisión por los delitos de abuso y tráfico sexual, extorsión, pornografía infantil, entre otros.

Tras la difusión del video, mostrado en conferencia de prensa por el candidato a gobernador de la misma entidad federativa, el priista Adrián de la Garza, Clara Luz Flores declaró en entrevista con el periodista Julio Astillero que su relación con Raniere no fue profunda y aseguró no conocerlo, pues únicamente había tomado un curso de superación personal e indicó que no tenía ningún conocimiento sobre la red de explotación sexual que había detrás de NXIVM. Sin embargo, el periodista Enrique Krauze aseguró vía Twitter que el encuentro entre Clara Luz y Keith Raniere solo “estaban reservados para figuras destacadas dentro de la organización”.

Otra polémica de Clara Luz Flores ocurrió hace unos días, cuando se difundió a través de redes sociales un video en el que la candidata fue captada utilizando las vacunas contra la COVID-19 como una estrategia política para obtener votos a su favor durante la contienda electoral.

Candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, dialoga con Keith Raniere, líder de la secta sexual NXVIM (Video: NXIVM)

SEGUIR LEYENDO: