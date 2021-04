Otro escándalo de Clara Luz Flores: captaron a la candidata de Morena utilizando vacunas con fines electorales

La candidata de morena aseguró que buscará hacer equipo con el presidente para traer la política de la 4T a Nuevo León

La candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, se vio envuelta en un nuevo escándalo, pues fue captada utilizando las vacunas contra COVID-19 para obtener votos a su favor.

A través de un video que circula por redes sociales, la morenista se encuentra afuera de una casa, hablando con un ciudadano a quien exhorta emitir su voto a su favor, para luego comentar algunas de sus propuestas, como “metro gratis”.

Posteriormente le pregunta “¿ya se vacunó?”, a lo que el sujeto le responde que no, pues su cita está programada para “el lunes a la dos de la tarde”, así que la candidata aprovechó la conversación para solicitar sufragios.

Clara Luz dijo propuso hacer "el metro gratis" (Foto: Twitter @mario_delgado)

Primero destacó que “esas vacunas son un esfuerzo grande del presidente, y darlas gratis, esas son directas del presidente”. Inmediatamente después lo cuestionó sobre si recibe el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, y ante la respuesta positiva, Clara Luz aseguró que hará equipo con él.

“Yo quiero hacer equipo con él, y la única forma de hacer un cambio verdadero es seguir con la política del presidente (...) ahí le encargo que vaya a votar por mí, por todos los de la coalición y que se lleve a toda la familia”, indicó la política regiomontana.

Las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar. Al darse a conocer el video, algunos la tacharon de aprovecharse de las condiciones de los adultos mayores y las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 para obtener apoyo, mientras que otros solicitaron su detención o cancelación de la candidatura por este uso electoral de los antígenos, situación que sería castigada por las autoridades en caso de darse a conocer los casos.

Mensaje de Clara Luz Flores explicó el tipo de relación que estableció con la sociedad de Keith Raniere (Video: Facebook / @Clara Luz Flores

Hasta el momento, Clara Luz Flores no ha emitido ningún comentario respecto a este video, en sus cuentas oficiales se ha limitado a publicar los actos de campaña que realizó durante este 13 de abril.

Cabe recordar que a finales del mes de marzo, la candidata morenista se vio obligada a responder acerca de un video en donde se le vio entrevistarse con Keith Raniere, ex líder del culto NXIVM, vinculada a los delitos de tráfico sexual y pornografía infantil.

A pesar de que en el metraje se le escucha preguntar sobre las mejores maneras para gobernar, la aspirante a gobernadora explicó que sólo acudió a un curso de superación personal. Adicionalmente, recordó que este señalamiento ocurrió al día siguiente de haber denunciado al candidato del PRI, Adrián de la Garza, por corrupción.

Clara luz Flores explicó polémica con NXIVM (Foto: @LeonKrauze / Twitter - captura de pantalla)

“El día de ayer denuncié a Adrián de la Garza por corrupto, lo hice como lo hacemos en Nuevo León: de frente. Y no sólo no me respondió, sino que ahora presenta un video de un encuentro que sostuve con el dirigente de la organización NXIVM”, inició su explicación el pasado 24 de marzo.

En cuanto a la conversación que sostuvo con Raniere, la legisladora con licencia aseguró que ella no tenía conocimiento de la red de explotación sexual que había detrás de NXIVM. Asimismo, refirió que no fue la única engañada.

Cabe recordar que NXIVM inició como un programa especializado de superación personal, que al dirigir la confianza de los miembros a Keith Allen Raniere, actualmente condenado a 120 años de prisión, éste comenzó a abusar sistemáticamente de los miembros de la organización, a tal punto de establecer una red de tráfico sexual que acaparó la óptica mundial de millones de personas en 2019.

SEGUIR LEYENDO