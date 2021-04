Loret de Mola puso en duda las promesas de no reelección de AMLO tras ampliación de mandato en la SCJN

(Foto: Cuartoscuro)

Para el periodista Carlos Loret de Mola, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un experimento en la figura “de un hombre al que ha demostrado que le tiene confianza y aprecio: el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar”.

En su columna publicada este martes en el periódico El Universal titulada “El experimento Zaldívar”, Loret de Mola habla sobre como López Obrador está “tentando las aguas” de la extensión ilegal del mandato, esto para que uno de los 3 poderes de la Unión alargue su mandato, sin pasar por la elección formal.

Y es que según Loret, la iniciativa para alargar la estancia de Arturo Zaldívar en la SCJN fue presentada por “un don nadie llamado Raúl Bolaños, un priísta convertido en Verde al servicio de Morena”. El argumentó que dijo el senador es que el presidente del Poder Judicial “está encabezando una gran reforma que la pandemia vino a truncar”, por lo que en lugar de quedarse cuatro años como fue electo, podrá tener dos años extra en el cargo. “Lo aprueba la mayoría de Morena con unas comparsas opositoras”, añade el autor.

“Ejecutado el arriesgado lance, ¿quién dice que no puede hacer la misma operación política para favorecer con una extensión de mandato al presidente del otro de los 3 Poderes de la Unión, digamos el Ejecutivo”, cuestiona el también presentador.

Foto: Cuartoscuro.

La hipótesis de Loret encaja perfecto con el discurso de AMLO, quien desde su ascenso a la presidencia en 2018 ha dicho que está “encabezando una gran transformación, una reforma nacional”.

Al final, Loret de Mola se despide de su texto reconociendo que en todos sus espacios informativos siempre ha opinado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se reelegirá. “Desde hace años he pensando que es una línea que no va a cruzar. Tras este experimento, tras los desplantes autoritarios que ha tenido en el poder, tras atestiguar como se ha extraviado en sus convicciones, ya lo estoy dudando”, concluyó.

AMLO está de acuerdo con la ampliación de mandato

Este lunes durante su conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su aprobación al artículo transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la cual se amplía por dos años más el mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

El pasado 15 de abril se discutieron en la Cámara de Senadores del Poder Legislativo el conjunto de reformas que conforman la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que da continuidad a la reforma constitucional al Poder Judicial publicada el pasado 11 de marzo.

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

La nueva ley discutida en el Senado contemplaba sanciones más severas a jueces corruptos y a las empresas o intereses que se encuentren culpables de algún soborno. A las autoridades del Poder Judicial que cometan este tipo de delitos se les podrá inhabilitar por 20 años. Además, las investigaciones en contra de jueces podrán ser iniciadas por quejas de particulares y otras autoridades ajenas al judicial.

La nueva ley también contempla la posibilidad de disolución empresas por orden judicial, si es que resultan implicadas en casos de sobornos a servidores públicos.

Además, se considerarán como faltas graves las conductas de hostigamiento e insinuaciones sexuales.

Luego de 4 horas de discusión en el Senado, el proceso legislativo marchaba con normalidad. La nueva Ley Orgánica fue aprobada con 106 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención. A continuación, las y los senadores pasarían a discutir los 12 artículos transitorios de la ley, para los cuales no había oradores inscritos. De último momento, el senador por el Partido Verde, Raúl Bolaños, agregó un décimo tercer artículo para ampliar el mandato del ministro Arturo Zaldivar como presidente de la SCJN.

