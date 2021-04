Balacera en Zapopan: hallaron armas, uniformes y drogas en una casa de seguridad que sería del CJNG

Balacera en Zapopan dejó un saldo de más de 30 detenidos y cuatro muertos (Foto: Fiscalía General del Estado de Jalisco)

La tarde de este lunes 19 de abril de 2021, vecinos de Zapopan se vieron sorprendidos por una balacera en la colonia Chapalita, donde se realizaron varios arrestos y se aseguraron dos casas al crimen organizado.

En una exitosa acción coordinada entre la policía municipal y policía del Estado, luego de un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado, se logra desarticular una importante célula que operaba en la zona metropolitana de Guadalajara, informó el fiscal general del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Personal de la comisaría local tuvo a la vista a un grupo de personas, con quienes intercambiaron disparos. Al lugar, ya llegaban el ejército, la Guardia Nacional, así como la policía estatal.

Se realizó un operativo conjunto de búsqueda de los agresores, quienes emprendieron la huida por azoteas de diferentes fincas aledañas, e ingresaron a dos domicilios de la calle La Merced.

En un video presentado por la Fiscalía, privaron de la libertad a un policía, a quien se llevaron con el objetivo de huir. Éste elemento fue rescatado por el resto de sus compañeros minutos más tarde. Sin embargo, en el intercambio de balas murieron dos personas.

Aparentemente una mujer le abrió la puerta del domicilio a los uniformados y declaró que todo estaba en orden. Mientras ella hablaba y distraía a los agentes, otros sujetos intentaron escapar.

En el operativo se liberaron a seis víctimas, identificadas como J.J de 36 años, J.C de 38 años, M.V de 31 años, MM de 18 años, A.H de 32 años, L.L de 46 años y lamentablemente, en la zona de los hechos encontraron a una persona fallecida y sin identificar.

De acuerdo con la información del Fiscal, hay actualmente 27 masculinos detenidos a raíz del operativo. Se trata de Juan T, Luis S, Cristián V y de Puerto Vallarta; Aldo C, José A, Víctor L, Christopher R, Sergio R, Eric M, Gael A, Marco O, Israel V, César L, Miguel Ry Guillermo G de Guadalajara; Roberto J y Oscar G de Nayarit; Marco H del Estado de México, Brian N de CDMX; Carmelo C de Tepic; Francisco M de Michoacán; Jesús Q de Mazatlán; Juvenal S de Tlaquepaque; Eric F de Sinaloa; Javier R de Zacatecas Brandon C de Ciudad Guzmán y José R de Zapopan.

Además, cuatro mujeres fueron detenidas: Alejandra S de Tepic, Deyanira J de Nayarit, Alexia del Estado de México y María H de Puerto Vallarta, además, una menor a disposición del MP y otra que habría muerto de un disparo.

Las personas ya están a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con el Fiscal, el término constitucional vence pasado mañana, con base en los cómputos correspondientes.

Como resultado del operativo, murieron tres masculinos y una femenina menor de 17 años, de acuerdo con los hechos. Además, se percutieron 102 casquillos en la zona de los hechos.

Entre las cosas decomisadas están 62 cartuchos, 17 chalecos balísticos, seis motocicletas, 21 amas largas, ocho armas cortas, 10 bolsas con vegetal verde, siete tablas con leyenda del Cartel Jalisco Nueva Generación, dos vehículos asegurados, dos sopletes, un arma hechiza, un kilogramo de polvo blanco, dos animales exóticos y varias bombas molotov de fabricación casera.

