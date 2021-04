“Exprime a los mexicanos”: Denise Dresser arremetió contra AMLO por reunión con Carlos Slim

Denise Dresser criticó al presidente por el discurso donde aseguró que Carlos Slim es un empresario con dimensión social, institucional y respetuoso (Fotos: Cuartoscuro)

La periodista y académica, Denise Dresser, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por el discurso que ofreció en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde aseguró que Carlos Slim es un empresario con dimensión social, institucional y respetuoso.

La académica comentó en su cuenta de Twitter que todos los días alguna de las empresas de Slim toman las rentas de los mexicanos y los exprimen “como si fueran naranjas”, por lo que las palabras del mandatario son un ejemplo de la protección que distingue al capitalismo de cuates.

“Todos los días alguna empresa de Carlos Slim extrae rentas y exprime a los mexicanos como si fueran naranjas. Es el ejemplo más emblemático de favores/protección/colusión/contratos que distinguen al capitalismo de cuates. Y @lopezobrador_ lo celebra en vez de cambiar las reglas”, escribió en su red social.

La académica señaló que lleva años denunciando al empresario (Foto: Twitter / @DeniseDresserG)

El pasado 17 de abril el presidente de México se reunió con el magnate Carlos Slim, en Palenque Chiapas, para dar seguimiento al progreso de obras del Tren Maya de Escárcega a Calkiní en el estado de Campeche, tramo que corresponde a la empresa constructora del magnate.

Tras su reunión, en la conferencia de prensa matutina del 19 de abril, el mandatario declaró que el empresario mexicano es respetuoso y cuenta con dimensión social por su participación en la construcción del Tren.

“Es un empresario con dimensión social, Carlos Slim es muy institucional, respetuoso, cree en el país. Está invirtiendo en México y no va a tener ningún obstáculo, porque lo que necesitamos es que haya inversión en el país; porque si hay inversión hay empleos, si hay empleos hay bienestar, si hay bienestar hay paz y tranquilidad en México. Está el compromiso de que va a seguir invirtiendo y nosotros preferimos que los que pueden inviertan en México, no se lleven las inversiones a otros países”, aseguró el presidente.

El presidente de México se reunió con el magnate Carlos Slim, en Palenque Chiapas, para dar seguimiento al progreso de obras del Tren Maya (EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

La académica señaló que lleva años denunciando al empresario y reconoció que la actual administración es “tristemente” una izquierda que apoya a los monopolios en vez de regularlos.

Uno de los internautas la confrontó cuestionando el porqué no se quejó antes, si “hace décadas que Slim hace esto”, a lo que la polìtologa respondió “no, nunca me quejé. Solo me gané el Premio Nacional de Periodismo por el artículo “Carta Abierta a Carlos Slim” publicado en @proceso (2009). Hay que informarse”.

En su artículo publicado en la revista Proceso, señaló que Carlos Slim se percibe como solución y lo que es bueno para México, sin embargo, se “ha vuelto parte del problema”; además, declaró que una de las principales razones del rezago en el país y la falta de competitividad son los monopolios privados, que permiten a las personas “como usted acumular la fortuna que tiene hoy”.

Chumel Torres se burló del encuentro y aseguró en su red social que al lado del presidente se encontraba la persona que salvará al país (Foto: Cuartoscuro/@chumeltorres)

Otras figuras públicas han criticado la reunión del mandatario y el magnate mexicano, entre ellos se destaca Chumel Torres, quien se burló del encuentro y aseguró en su red social que al lado del presidente se encontraba la persona que salvará al país.

En su cuenta de Twitter, el comunicador Víctor Trujillo, mejor conocido por interpretar al payaso Brozo, escribió: “¿La Quinta de Palenque es orgulloso Territorio Telcel, o el Ingeniero se volvió Siervo de la Nación?”.

