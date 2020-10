“Es un hombre institucional, no se mete en politiquería”: López Obrador agradeció a Carlos Slim por participar en la obra del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO, 18NOVIEMBRE2019.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, entregó los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura en Palacio Nacional. Entre los galardonados estuvieron el Ingeniero Carlos Slim Helú. FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM

Al supervisar las obras del tramo 2 del Tren Maya que se realizan en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la participación del empresario Carlos Slim, quien a través de Grupo Carso, participa en la construcción de este tramo y a quien calificó como “un hombre institucional que no se mete en politiquerías”.

Desde el municipio de Ruiz Cortiines, López Obrador recordó que cuando asistió a la Casa Blanca durante su visita a Estados Unidos ocurrida en julio pasado, estuvo acompañado por un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba Carlos Slim. El mandatario aseguró que al presentarlo, lo hizo con palabras que le salieron del corazón.

“Enviarle un saludo a Carlos Slim, decirle que estamos contentos porque están participado en este tramo y que como lo ha dicho en varias ocasiones, él va a seguir invirtiendo en México, que ya ya le tomamos la palabra.. y es un hombre, lo dije incluso en la cena en la Casa Blanca con el presidente Trump, cuando invité a empresarios mexicanos, me tocó presentarlo a todos y sin tener nada escrito, sino lo que me fue saliendo de mi corazón, dije que una de las características de carlos slim es que es un hombre institucional, no se mete en politiquerías, está dedicado a sus empresas… Bueno él ya no tanto, sigue ahí de asesor, de consejero, apoyando a sus hijos… Pero es muy respetuoso de las instituciones y del gobierno que surgió de un proceso democrático, de un gobierno legítimo como es nuestro gobierno”, destacó.

Por segundo día consecutivo de la supervisión de los avances en la construcción del Tren Maya, el mandatario resaltó la importancia de este proyecto para la zona del sureste del país, región que dijo, había sido olvidada por los gobiernos anteriores.

“Ahora estamos llevando a cabo este programa de comunicación del sureste que consiste en construir un medio de comunicación vías férreas para trenes modernos, que se puedan desplazar a más velocidad... Es un gran proyecto, sobre todo porque va a rescatar y a exaltar la gran riqueza cultural del sureste”.

Recordó que, tal como lo dijo un día antes desde Chiapas, “no creo que haya en el mundo, haya una región con tanto potencial histórico, cultural, arqueológico como la región del sureste (mexicano). No hay ninguna parte de sitios arqueológicos como Palenque, como aquí donde estamos, Edzná, quien conoce la zona arqueológica de Edzná pues se siente fortalecido hasta en lo espiritual, es una zona arqueológica bellísima… en el tramo que va a recorrer el tren está también Uxmal, Chichén Itzá, Tulum, desde luego esa maravilla de arquitectura que es Calakmul… Entonces, el que puedan visitar los turistas que llegan solo por el mar y por el sol a Cancún, que puedan tener la opción que pueda conocer esta región de nuestro país es algo grandioso”.

Destacó que muchos países viven del turismo y México tiene mucho que ofrecer al mundo “porque somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas”, por lo que insistió, el proyecto del Tren Maya “es importantísimo”.

“Ya los técnicos han hecho estudios de viabilidad, sobre costos- beneficios... es rentable también este proyecto y por eso nos importa mucho”, aseguró.

Destacó que en el marco de la crisis económica desatada por la pandemia, la construcción del tren significa crear empleos.

“En el corto plazo, dadas las circunstancias por la crisis que precipitó la pandemia, la crisis económica, pues significa crear empleos, que eso es fundamental en estos tiempos, ya se están creando miles de empleos con esta obra del Tren Maya”, insistió.

Es por eso que, destacó, es muy importante terminar la obra para la fecha que está prevista, en el 2023.

“Tenemos que terminar en tiempo y eso también lo decía ayer… Eso es algo que debe preocuparnos y ocuparnos, el que no nos gane el tiempo, porque esta obra tiene que estar terminada, estar en funcionamiento en el 2023 que lo vamos a inaugurar… Todo el circuito, los 1,500 kilómetros”, destacó.

Destacó que ya se tiene contratados los primeros cuatro tramos y destacó el trabajo realizado por los ingenieros militares, quienes también se encargarán de un tramo de la construcción del tren.

“Ya se contrató el tramo 1,el 2, el 3, el 4… ya se tiene contratos desde Palenque hasta Cancún por el lado del golfo.. está por definirse el tramo de Cancún a Tulum y ya está también resuelto el tramo de Tulum, Chetumal, Xpujil, del municipio de Calakmul, a Escárcega… Esos dos tramos van a ser construidos por los ingenieros militares..Ya los ingenieros militares están demostrando que trabajan bien y que con calidad.. ahí está el ejemplo de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles”, recordó.

Dijo que la obra del aeropuerto ya lleva un avance de más del 30%.

“En febrero ya podemos inaugurar la pista militar ... por eso no me preocupan esos dos ramos de Tulum a Escárcega porque sé que los vamos a terminar en tiempo y en conformidad con el presupuesto que se requiere, de modo que estamos seguro que vamos a poder inaugurar en el 23 el Tren Maya”, sentenció.

Finalmente, el mandatario agradeció al gobierno de Campeche, a la Secretaría de Turismo, a la de Medio Ambiente y a las empresas participantes en este tramo del Tren Maya, por su participación en el proyecto.

