Félix Salgado Macedonio redobló su apuesta de ser candidato de Morena en Guerrero: volvió a impugnar decisión del INE

Félix Salgado Macedonio volvió a las instalaciones del INE para impugnar la determinación del martes (Foto: Cortesía / Morena)

Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, impugnó la nueva resolución del INE en la que reitera su determinación para sacarlo de la contienda electoral de camino a las elecciones que se celebrarán este 6 de junio.

Nuevamente, este domingo 18 de abril, la llamada Caravana por la Democracia en Guerrero arribó a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para delatar su descontento y condenar que volvieron a bajar al “Toro” de la contienda electoral intermedia de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Cerca del mediodía llegaron a las instalaciones del órgano electoral un convoy de apoyo al senador con licencia. Después, el militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y una comitiva reducida entraron al edificio por la puerta peatonal para entregar el escrito en el oficializan la impugnación de la resolución emitida esta semana contra sus aspiraciones políticas.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, acompañó a Félix Salgado en las movilizaciones de esta semana (Foto: Cortesía Morena)

Cabe destacar que este martes 13 de abril el Consejo General del INE voto seis a cinco en contra de la candidatura de Salgado Macedonio, esto por motivos de fiscalización del periodo de precampañas; sin embargo, Morena asegura que la amonestación debe de ser administrativa y que violar los derechos políticos - electorales del senador con licencia es un exceso.

Derivado de este motivo, el guerrerense entregó a un colaborador de la Oficialía de Partes del INE un texto que consta de 124 hojas en las que se enumeran los 15 presuntos agravios de los consejeros que emitieron su voto contra el ex candidato.

Pos su cuenta, Salgado Macedonio aseguró ante sus acompañantes que el flagelo de sus derechos ocurrió en diversas dimensiones, ya que consta de “la violación a los derechos políticos, la violación a los derechos humanos, la violación a los tratados internacionales, la violación al derecho a votar y ser votado, la violación a mi derecho de audiencia. A mí nunca me notificaron y nunca me dieron el derecho a defenderme y fui sentenciado impunemente. Y en este país si no tienes derecho a la defensa entonces, de qué estamos hablando”.

Desde antes que el INE deliberara, el morenista publicó en sus redes sociales que en el ejercicio del Estado de derecho, respetará lo que determine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que esta institución es la que tiene la última palabra en este tipo de casos.

El Consejo General del INE contravino lo declarado por el TEPJF y ratificó su decisión de retirar a Félix Salgado de la contienda electoral del 2021 (Foto: EFE / Mario Guzmán)

“Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria. La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón. Gracias México por tu apoyo. ¡Hay toro!”, publicó en su cuenta oficial de Twitter alrededor de las 09:00 horas (tiempo del centro de México).

Bajo esta lógica, el Tribunal Electoral, antes de regresar la misiva al instituto que dirige Córdova Vianello consideró como desproporcionado el castigo aplicado al morenista. En el texto redactado por la máxima autoridad nacional en materia electoral se señala que “se consideró que la sanción consistente en la pérdida o cancelación de registro de los precandidatos que se establece en los artículos de la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales, según una interpretación literal, resulta constitucionalmente desproporcional, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado. Por lo que ante el incumplimiento de presentar sus informes de ingresos y egresos, se debieron de tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso”.

Finalmente, Sergio Gutiérrez, diputado representante de Morena ante el INE, aseguró que Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, consejero y consejero presidente del órgano electoral, respectivamente, le están haciendo el “trabajo sucio al PRIAN”.

