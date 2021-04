“No hay plan B ni C”: Hija de Salgado Macedonio desmiente sustituir a su padre en Guerrero (Foto: Facebook/@evelyn.salgado.54966)

Los rumores dictaban que Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, ex candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, tomaría el lugar de su padre tras la decisión del INE.

A través de las redes sociales, Salgado Pineda reveló que no hay plan B y tampoco hay plan C, puesto que pelearán porque le sea devuelta la candidatura a su padre.

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no “Juanita”. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo”.

Pero no es su única publicación, pues a lo largo de la búsqueda de una candidatura por parte de Salgado, su hija ha estado presente y no solamente por las redes sociales.

A través de diferentes fotografías publicadas, la hemos visto bastante involucrada en la exigencia al INE de otorgarle el papel que supuestamente le correspondería como ciudadano.

Incluso fue parte de la “caravana por la democracia” que partió desde Guerrero y hasta la Cuidad de México, donde finalmente armaron un plantón a las afueras del edificio del Instituto Nacional Electoral.

“Tus hijas y toda tu familia estamos contigo tope a donde tope, vamos con todo menos con miedo. Han intentado derribarte por la mala pero lo que no saben es que tu fortaleza está en el cariño del pueblo y en tu corazón, ¡Félix aguanta el pueblo se levanta! ¡No somos uno, no somos cien. Míranos INE y cuéntanos bien! ¡Hay toro!”, aseguró en una publicación.

(Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, en una de sus últimas publicaciones, Salgado Macedonio aseguró que espetará la decisión que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomara acerca de si continúa o no en la carrera política rumbo a los comicios del 6 de junio.

“Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria. La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón”, escribió el funcionario.

Con 6 votos a favor y 5 en contra, este martes el Consejo Electoral del INE determinó retirar la candidatura de “El Toro”, acusado por abuso y acoso sexual, como sanción por incumplimiento y omisión de datos en los informes de gastos de campaña.

Consecuentemente, el organismo cedió a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 48 horas para sustituir a Salgado Macedonio con otro candidato.

Luis Walton Aburto FOTO: JOSÉ I. HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el documento que se discutió en sesión, el INE propone a Luis Walton Aburto, candidato que tendría luz verde, ya que a él se le permitiría el registro y sólo sería acreedor a una multa de 217 mil 200 pesos, esto por haber cometido una omisión en su informe de campaña, el cual sí entregó.

Reportes del INE indican que Walton Aburto se registró como precandidato el pasado 4 de diciembre de 2020 y el 2 de marzo presentó gastos por “distintos conceptos por 502 mil pesos”; sin embargo no lo eximio de su responsabilidad para entregar el informe correspondiente, pero si es posible advertir que “tuvo la intención de transparentar los recursos utilizados en precampaña”.

Luis Walton Aburto fue exalcalde de Acapulco, senador y diputado, por lo que ha ejercido muchos cargos en suelo guerrerense.

