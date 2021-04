Amparos y abogados de ex funcionarios ligados con César Duarte: las estrategias de Maru Campos para evitar la justicia en Chihuahua

Maru Campos es investigada por estar relacionada con los fraudes de César Duarte en Chihuahua (Foto: Twitter @MarkoCortes / @cesarmty)

El viernes 16 de abril, por cuarta ocasión, se difirió la audiencia de imputación por la presunta responsabilidad en los delitos de cohecho y uso indebido de atribuciones en contra de Maru Campos, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua. Esta determinación tuvo lugar por un amparo promovido por la defensa de la acusada.

Ramón Gerardo Holguín Licón, juez de control asignado al caso, informó que en el juzgado Octavo de Distrito se promovió dicho recurso, con la finalidad de posponer la audiencia a la causa penal 3022/2020. En el amparo referido, los abogados contratados por Campos Galván solicitan un periodo de tres meses de letargo; sin embargo esto fue rechazado.

Cuando se dio el anuncio, no se determinó una fecha exacta para la realización de la nueva audiencia. En este punto cabe recordar que la estrategia de María Eugenia Campos Galván ha sido la de postergar lo más posible el juicio en su contra. Esta estrategia podría obedecer a que está esperando a ganar las elecciones en su entidad para obtener el fuero de gobernadora y evitar ser investigada.

Maru Campos, César Duarte y Javier Corral (Foto: Facebook@MaruCamposG/Cuartoscuro)

Asimismo, es de destacar que dos de los defensores en este caso han defendido a ex funcionarios de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua que se encuentra bajo la custodia de la policía estadounidense en espera de la extradición a México y afrontar las decenas de acusaciones en su contra por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el desvío de recursos del erario local.

De acuerdo con Animal Político, los abogados que se incorporaron a la defensa de Campos son Francisco Martínez Valles e Iván Corral, ambos defendieron a Antonio Tarín, ex presidente del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado, y Gerardo Villegas, ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. Los ex funcionarios públicos estuvieron vinculados a proceso por su participación en la llamada Operación Safiro, un entramado de desvíos de recursos en estados y una alcaldía capitalina gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que tenían la finalidad de financiar la campaña electoral de Antonio Meade rumbo a la presidencia.

Maru Campos no es investigada por la Operación Safiro, ella presuntamente participó en otro caso de defraudación promovido por César Duarte, al cual se le conoce como la Nómina Secreta, la cual es una red de sobornos a funcionarios locales que tenía como objeto comprar la voluntad de ellos para que no investigaran las felonías de Duarte Jáquez.

De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Operación Justicia Para Chihuahua, la candidata del PAN recibió alrededor de 9 millones de pesos en sobornos para que omitiera las inconsistencias fiscales en el gobierno duartista.

César Duarte es investigado por 21 delitos relacionados con desvío de recursos, fraude, soborno y corrupción (Foto: Reuters / José Luis González)

Para demostrar su inocencia, el equipo defensor de la alcaldesa con licencia presentó un video con la intención de desmentir que en 2014 la entonces secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado aprobara la cuenta pública de César Duarte; sin embargo, el Ministerio Público (MP) presentó una serie de documentos firmados por la panista en el que se acreditó el ejercicio fiscal del mandatario local sin observaciones de ningún tipo.

Aunado a esto, al juzgado se presentaron señalamientos de presunta intimidación contra los testigos protegidos del caso supuestamente ejercidos por Campos Galván, Rodrigo de la Rosa y María Ávila, y pruebas testimoniales de que la candidata a gobernadora recibió dinero en el estacionamiento o en las oficinas de la Secretaría de Hacienda del estado.

Cabe recordar que como medida precautoria el pasado 28 de marzo, el juez Samuel Uriel Mendoza Galván retiró el pasaporte a la candidata, le prohibió salir del país y le solicitó dejar una garantía de 500,000 pesos.

