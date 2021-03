Guerra por Nuevo León: Samuel García tundió a Clara Luz Flores por video de NXIVM

Clara Luz Flores se vio relacionada con NXIVM de cara a las elecciones de Nuevo León (Foto: Twitter/@LeonKrauze)

Tras la difusión de un video en el que se ve a Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, conversar con Keith Raniere, ex líder de la secta de explotación sexual NXIVM, Samuel García aprovechó la coyuntura para sacar tajada política y criticar a la que va arriba en las encuestas.

A través de redes sociales, García Sepúlveda aseguró que los de la “vieja política” son iguales, que parece que sólo compiten por ver quien tiene el “pasado más oscuro” y que será él quien construya una nueva política en Nuevo León.

“Esto demuestra lo que he dicho todo el tiempo: todos los de la vieja política son la misma cosa, son delincuentes, corruptos, mentirosos y, además, creen que le pueden seguir viendo la cara a Nuevo León”, inició su crítica contra la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Samuel García criticó a la militante de Morena por su presunta relación con NXIVM (Foto: Instagram/@samuelgarcias)

Cabe señalar que el candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura va en tercer lugar en las encuestas de popularidad, así que utilizó el video difundido en redes sociales para atacar a la puntera y al candidato Adrián de la Garza, quien va en segundo lugar.

“Vamos a ver con qué nueva mentira sale Clara Luz, pero lo que queda claro es que en la vieja política están compitiendo por demostrar quién de los dos tiene el pasado más oscuro, quién de los dos tiene la cola más larga”, dijo sin señalarla de haber cometido algún delito; sin embargo, sí dijo que tiene un “padrino” criminal, maligno y perverso. “Yo pregunto, entre Clara Luz y Adrián de la Garza, ¿Quién de los dos tiene el padrino más criminal, maligno y perverso? ¿Quién de los dos le ha hecho y le hará más daño a Nuevo León?”.

Samuel García continuó con los ataques contra sus rivales, mismos que, de acuerdo con una encuesta realizada por la revista Voz y Voto tienen una intención de voto del 36% para la morenista y del 26% para el priista, mientras que el militante del partido naranja sólo alcanza el 22 por ciento, de tal modo que comparó las trayectorias de sus contrincantes.

El candidato de MC puso en tela de juicio y preguntó en quién confía el pueblo de Nuevo León, ya que “Clara Luz y Adrián tienen casos comprobados de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, corrupción y los dos han salido impunes de todos sus delitos”.

Mariana Rodríguez se burla de Clara Luz en Instagram (Foto: Instagram/@claraluzflores/@marianardzcantu)

Y es que el video que se difundió en redes sociales en el que se presume un vínculo entre la morenista y el ex líder del culto coercitivo, presupone un desprestigio a la candidata; sin embargo, la mujer aseguró que no tuvo contacto con la red de trata de mujeres con fines de explotación sexual, sino que sólo se dedicó a tomar un curso de superación personal.

“Yo no sé qué sea NXIVM, yo lo único que sé es que NXIVM es… no ese que dices, ese no lo conozco, yo conozco unas pastillas”, afirmó en entrevista para Julio Hernández López.

Cabe destacar que no es la única persona entre las filas del partido del presidente que tuvo contacto con Keith Raniere y su secta, ya que a principios de marzo trascendió que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien ha principios del mes de marzo fue señalado de ser miembro de la secta, pero, al igual que casi todos los señalados de estar vinculados a NXIVM, aseguró que sólo tomó un curso y que no tiene nada que ver con los delitos perpetrados por Keith Raniere o sus cómplices.

Al respecto, el líder del partido magenta explicó que el curso que tomó era parte de su formación. “En la búsqueda de mi desarrollo personal y profesional he asistido diversos seminarios y programas de capacitación en distintas instituciones académicas públicas y privadas”, explicó.

