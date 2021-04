Escándalo en Estambul: Isabel Arvide presuntamente amenazó a empleados del Consulado mexicano

Arvide Limón fue nombrada entre polémica cónsul en Estambul el 28 de julio de 2020 (Foto: Twitter / @isabelarvide)

A menos de un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombrara a Isabel Arvide Limón como titular del Consulado de México en Estambul, capital de Turquía, la ex comunicadora está envuelta en un escándalo.

Este miércoles se viralizó en redes sociales el audio de un par de grabaciones donde se escucha que Arvide Limón presuntamente acosa y amenaza laboralmente a su equipo de trabajo.

El audio difundido por el portal Político MX parece haber sido grabado mientras la cónsul de 69 años de edad sostenía una discusión con una asistente administrativa.

“Esa es la orden. Te bajas. Te bajas. Esa es la orden, te bajas. Ese es tu trabajo y van a hacer lo que yo diga”, dice Isabel a una empleada turca, quien le contesta en español con acento extranjero: “Sí, pero en mi contrato, mi trabajo no es…”. Enojada, la cónsul la interrumpe: “¿Qué dice tu contrato? ¡Tráemelo! ¿Qué dice tu contrato?”.

Antes de ser la titular del Consulado en Turquía fue una asidua asistente a las conferencias matutinas de AMLO (Foto: Twitter / @isabelarvide)

La empleada le aclara: “Soy asistente administrativo”. “Pues, ahora el asistente administrativo está en la puerta”, le indica Arvide pero la mujer le replica que entonces, la orden deberá ser puesta por escrito.

“Más problemas vas a tener, menos te voy a pagar, más problemas vas a tener en la vida”, se oye decir a la ex periodista como argumento final.

En otro audio, la titular de la embajada comenta a otros trabajadores que su contrato establece que su horario es hasta las 17:00 horas, por lo que amaga con comprar un reloj checador y descontar la jornada a quien llegue a las 09:15 horas. “¿De acuerdo? Eso dice el contrato”, sentencia.

Además, les prohíbe que usen la cocina, así como que no se les pagará dinero extra de la comida.

Fachada del Consulado de México en Estambul, Turquía (Captura de pantalla: Google Maps)

No me vuelven a utilizar la cocina para comer, porque no tenemos ninguna obligación de dársela. No se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida

Por si fuera poco, Arvide Limón se refiere a alguien de manera despectiva por su forma de vestir. “Y haz el favor de venir vestido decentemente. No vuelves a venir con una camiseta ni con una sudadera. Aquí se viste uno decente ¿Queda claro?”, expresó.

Por último, también les prohíbe que usen su baño y amedrenta a alguien con hacer lo posible para que no vuelva a conseguir empleo.

Mi baño no lo utilizan por favor, porque en el momento en que esté tu dinero, te largas. Me encargo que no te vuelvan a dar trabajo en otro lugar porque a donde vayas yo voy a hablar y voy a decir qué clase de gente eres

(Captura de pantalla: Twitter)

Estas reacciones provocaron indignación a muchos usuarios en Twitter, pero también hubo otros a los que no les sorprendió la actitud de la funcionaria:

“La Sra. Isabel Arvide mostrándose cómo siempre operó… amenazando”, “De México para el mundo con el singular sello de la 4T. Presentamos a Isabel Arvide”, “Muy agradecidos con Isabel Arvide por no decepcionarnos, por ofrecer exactamente lo que esperábamos de ella y por representar tan fielmente a este régimen”, “Una chayotera de la 4T a la que premiaron con un consulado en Europa ¿Qué podía salir mal?”, fueron algunas opiniones al respecto.

La cónsul se defiende

La ex periodista lanzó una serie de tuits en los que se defendió de dichos audios. Según ella, el material se encuentra editado y mencionó que ya hay en proceso 23 quejas formales de su parte contra este grupo de empleados “y sus majaderías”.

(Captura de pantalla: Twitter)

Son jovencitos molestos porque no trabajaban y a mi llegada hubo otra dinámica. Los tres empleados querían ganar mas dinero

Ante respuestas a su defensa, la cónsul explicó que hay que tres baños en el consulado que los empleados pueden usar y que se encuentra disponible para aclarar “todas las veces que me agredieron, gritaron y se negaron incluso a contestar el teléfono”.

Arvide asegura que lo único que hizo “sencillamente” fue pedirle a la asistente administrativa que “trabajara”, a lo que la empleada “se negó”. También aclaró que no puede despedirla debido a que la legislación turca prohíbe destituciones en tiempo de pandemia.

(Captura de pantalla: Twitter)

Lo que yo diga era… sencillamente trabajar. La jovencita se negaba y me gritaba, como informe oficialmente, que no podía correrla (la legislación turca prohíbe despidos en este tiempo de pandemia) y que yo no era nadie para ordenarle. Di testimonio de esto 23 veces

Entre las quejas a los empleados, la cónsul menciona que “iban en fachas, llegaban tarde y se encerraban horas en la cocina”.

Quién es Isabel Arvide

La ex periodista fue nombrada entre polémica cónsul en Estambul el 28 de julio de 2020 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), esto sin haber tenido ninguna experiencia diplomática, pero sí una constante presencia en las conferencias de prensa matutinas de López Obrador, en Palacio Nacional.

En una de sus participaciones en la conferencia matutina, Isabel exhortó al presidente a consignar apoyos económicos para redes sociales y blogs, como el que ella maneja (Foto: Isabel Arvide Limón / Twitter)

Por ejemplo, el analista político Alberto Tavira escribió en aquel entonces en su cuenta de Twitter: “La vida no es JUSTA ni en la Diplomacia. Para los diplomáticos de carrera la Ley del Servicio Exterior pide por lo menos Licenciatura. Para los designados por el Ejecutivo no es necesario. Por ello no importa que la nueva Cónsul en Estambul no tenga ninguna Cédula Profesional”.

Un cónsul es un funcionario del servicio exterior de un país, de carácter no político, que da información y propaganda administrada, aduanas, notarial y registro político.

Es el Ministerio de Exteriores, de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores quien le encarga al cónsul la tarea de asistir a los ciudadanos del país de origen en ciertas tareas, como la tramitación de los documentos que necesite para diversos fines, orientarlo para su defensa, en caso de necesitarlo, legalización de documentos oficiales (cuando existe esa posibilidad), poderes, fes de vida, certificados acreditativos de nacionalidad, otorgamiento y renovación de pasaportes, tramitación de documentos de identidad nacionales de su país o la promoción económica, cultural y turística.

