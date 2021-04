Raúl Morón pidió al INE la restitución de su candidatura al gobierno de Michoacán

Raúl Morón Orozco, se dijo confiado en que el INE le restituya su candidatura al gobierno de Michoacán. Al igual que en el caso de Félix Salgado Macedonio, quien busca gobernar Guerrero, el Instituto electoral determinó que no presentó sus gastos de precampaña (Foto: Twitter @raulmoronO

Raúl Morón, aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, hizo un llamado a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para que respeten su derecho a ser votado y le devuelvan su candidatura, pues aseguró que “tenemos la razón”.

En entrevista en Milenio Televisión previo a la sesión del Consejo General del INE que se realizará este martes a las 18:00 horas, Morón Orozco se dijo confiado en que los consejeros le regresarán sus derechos y así, dar inicio a su campaña.

Resaltó que sus manifestaciones contra el organismo han sido pacíficas y sólo buscan que se actúe conforme a la ley y al derecho.

“Nos asiste la razón, tenemos argumentos sólidos, exigimos que se respete el derecho de ser votado, de aparecer en las boletas, vamos a explorar todos los medios legales, es la lucha por la democracia de mucha gente”, aseguró.

Raúl Morón presentó una impugnación a la decisión del INE de retirar su candidatura a la gubernatura de Michoacán (Foto: captura de pantalla / Twitter@raulmoronO)

El morenista dijo confiar que los consejeros le den la razón, pues espera que actúen con responsabilidad.

“Vamos a continuar esta lucha por los canales legales, tenemos que actuar con mucha mesura. Tenemos la razón y esperamos que nos den el veredicto final”, señaló.

Destacó que tanto el partido como el representante de Morena ante el INE han presentado elementos de pruebas para que se le restituya la candidatura.

“Esperamos regresarnos a Michoacán hoy con la candidatura en nuestras manos”, enfatizó, al tiempo que recordó que la campaña no se trata sólo de él, pues hay una gran cantidad de personas involucradas y que se encuentran indignadas ante la revocación de la candidatura.

Sin embargo, destacó que, en vez de que la decisión aminorara el ánimo, lo ha exaltando más. Comentó que esperarán hasta que se dé el veredicto para decidir qué acciones se tomarán, pero por el momento sólo esperarán y atenderán la reunión del Consejo.

Raúl Morón también participa en el plantón que el aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, mantienen afuera del INE, para exigir que les sean devueltas sus respectivas candidaturas.

No obstante, Salgado Macedonio ha optado por la confrontación y las amenazas en contra de los consejeros electorales que votaron por quitarle la candidatura debido a que no presentó en tiempo y forma sus gastos de precampaña.

Horas antes de que se desarrolle la sesión del Consejo General del INE -que de acuerdo con un proyecto que circula previo a la sesión, el Instituto perfila ratificar la cancelación de la candidatura de los morenistas- se organizó una verbena afuera del Instituto que terminó en baile, concierto y brindis.

(Foto: Cortesía Morena)

Durante este plantón, Félix Salgado Macedonio lanzó una amenaza contra los consejeros del INE que votaron a favor de retirarle la candidatura, pero se enfocó principalmente en Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto, y de Ciro Murayama, consejero electoral.

Amagó con buscarlos en sus domicilios e incluso, amenazó con impedir las elecciones en Guerrero si no aparece en la boleta.

“Si no se reivindican, se los decimos de una vez, los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Si les gustaría saber cómo está su casita?... de lámina negra, que cuando llueve gotea y moja su cuerpo. Cabroncito”, dijo, luego de colocar una corona fúnebre y un ataúd que simbolizan, la muerte del órgano electoral.

Al ser cuestionado sobre las amenazas lanzadas por Félix Salgado, el presidente Andrés Manuel López aseguró que apoya al senador con licencia ya que en este caso hay “intereses creados”.

“Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, esa es la recomendación. No a la violencia, nosotros, todos estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, nos han dañado y han dañado al país, porque han avalado el fraude y nuestra respuesta siempre ha sido pacífica, nada de violencia”, dijo.

“Claro que hay intereses creados en este caso y en otros, imagínense, que conste que ustedes lo están planteado, cómo que como no comprobó gastos de campaña de 120 mil pesos, para empezar es del partido Morena no tuvo, según me informan, precandidatos o hubieron miles de precandidatos”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: