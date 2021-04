“Ay, qué barbaridad”: AMLO criticó a los que se rasgan las vestiduras por dichos de Salgado Macedonio

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes luchar “de manera pacífica” en contra de los fraudes electorales. Aseguró que las declaraciones de Félix Salgado Macedonio, entorno a Lorenzo Córdova no se pueden justificar, sin embargo, señaló el actuar de los algunos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), al querer que no participe un candidato por consigna, y cuestionó: ¿Qué eso no es un atentado a la democracia?”.

“Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, esa es la recomendación. No a la violencia”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

“Ahorita se rasgan las vestiduras diciendo ¡Ay, qué barbaridad esto es violencia!. No se debe presentar, pero y los fraudes o querer impedir por consigna que no participe un candidato, por qué no dejar al pueblo que decida, ¿Qué eso no es un atentado a la democracia?”, agregó .

El partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mantiene una fuerte disputa con el árbitro electoral luego de que este suprimiera la candidatura a gobernador del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio por no presentar informes de precampaña.

Salgado Macedonio, veterano político acusado de abuso sexual y amigo cercano de López Obrador, amenazó el lunes en una concentración frente al INE con ir a “buscar” a los consejeros del organismo a sus casas y dar a conocer dónde están sus domicilios.

En la manifestación, apoyada por el presidente de Morena, Mario Delgado, se escenificó con una corona de flores la muerte del INE, organismo independiente encargado de convocar y fiscalizar las elecciones.

López Obrador sostuvo este martes que “defender la democracia tiene que darse en el marco de la legalidad de manera pacífica”.

Y aunque dijo no justificar las palabras de Salgado Macedonio, aseguró que “los que crispan el ambiente electoral también son los que hacen fraude”.

“Querer impedir que un candidato participe, ¿no es también un agravio y un atentado a la democracia?”, cuestionó el presidente, quien sugirió que la anulación de la candidatura obedece a “intereses creados”.

El INE tiene que decidir este martes si suprime definitivamente la candidatura de Félix Salgado Macedonio luego de que el Tribunal Electoral le ordenara la semana pasada revisar la sanción impuesta.

López Obrador, que también mantiene su propia disputa con el INE porque le prohibió hablar de elecciones en sus conferencias de prensa matutinas, reprochó que es el organismo electoral “más caro del mundo” y abrió la puerta a reformarlo tras las elecciones intermedias de junio.

“Vamos a revisar esto porque estos aparatos onerosos impiden que se liberen fondos para el beneficio del pueblo”, expresó el presidente, quien dijo querer que sea un “órgano realmente independiente”.

El INE es heredero del Instituto Federal Electoral (IFE), organismo creado en 1990 para democratizar el país tras décadas de control hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero López Obrador lo acusó de estar detrás de los “fraudes” en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 en las que quedó en segundo lugar.

El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos pueden acudir a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.

