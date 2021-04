El INE “no se va a agachar”: Lorenzo Córdova contestó a intimidaciones de Félix Salgado Macedonio

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el órgano electoral no se agachará ante amedrentaciones (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que el órgano que dirige no se va a dejar intimidar por las recientes declaraciones de Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero.

En una entrevista radiofónica en el programa Así las cosas con Loret, conducido por el licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Carlos Loret de Mola, el funcionario público aseguró que la decisión de bajar a Salgado Macedonio de la candidatura rumbo a las elecciones de este 6 de junio cumple con estricto apego a derecho y entra en las atribuciones a las que está obligado a cumplir y hacer valer.

Esto porque el senador con licencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como parte de la continuidad a sus protestas por la presunta violación a sus derechos políticos-electorales, aseguró que llevaría sus manifestaciones a la casa de Córdova Vianello.

Félix Salgado Macedonio amenazó con revelar la dirección de Lorenzo Córdova (Video: Twitter / @EnriqueEnVivo)

“Y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. Tenemos el respaldo del pueblo […] Pero si no se reivindican, miren, se los digo de una vez, los vamos a hallar a los siete (consejeros electorales). Los vamos a hallar, los vamos a buscar”, dijo Salgado Macedonio en un mitin este lunes 12 de abril.

Después cuestionó a los manifestantes si no les gustaría conocer datos personales del consejero presidente. “¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les gustaría saber dónde está su casita?”. Para después ironizar sobre su salario y poder adquisitivo en contraste a los habitantes pobres del estado que busca gobernar.

“Casita de lámina negra y cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? cabroncito. No sabe por qué estamos luchando en Guerrero; hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto”

El INE dio de baja la candidatura de Félix Salgado Macedonio (Foto: Cuartoscuro)

Esta serie de declaraciones fueron interpretadas por José Ramón Cossío como amenazas. Y atienden a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras recibir la apelación de Morena, pidió al INE reconsiderar su deliberación respecto a las de las campañas que bajaron para el proceso electoral de este año.

Contrastantemente, Lorenzo Córdova no parece que se retractara; sin embargo, aseguró que en caso de que el TEPJF decidiera lo contrario, él respetaría su veredicto.

“Quien no esté de acuerdo está en su derecho a la protesta, ojalá y eso ocurra de manera pacífica, porque cuando la protesta se desborda ya no es pacífica y se convierte en un abuso, y seguramente habrá quien esté inconforme y podrá impugnar ante el Tribunal, que al final el Tribunal será la última instancia como tiene que ocurrir”, contestó a De Mola Álvarez durante su programa.

Lorenzo Córdova defendió la argumentación con la que justificó bajar a Salgado Macedonio de la candidatura de Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

“Hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestras lecturas del derecho, Las amenazas no son propias de los contextos democráticos […] Si hay quien no lo entiende, qué lástima, pero el INE no se va a engancha”

En lo relacionado a este caso y a los otros militantes de Morena que se les quitó su candidatura, el egresado de la universidad de Turín esbozó una respuesta amplia de la argumentación bajo la que se determinó dicha acción; no obstante, no está en sus manos la determinación final, sino en el tribunal.

“Ayer el Tribunal nos notificó de sus sentencias, nos da 48 horas para acatar, pero creo que hay una cuestión, que es la verdad jurídica, y me permito sintetizarla, no lo digo yo, es lo que dijo el Tribunal en sus sentencias, uno, que las personas que impugnaron sí fueron precandidatas, segundo que sí estaban en consecuencia obligados a presentar informes de ingresos y gastos de precampaña, tercero que dichas personas no presentaron dichos informes; cuarto, el INE no violó la garantía de audiencia y quinto que se confirmaban las faltas cometidas”, detalló.

