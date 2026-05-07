México

Dermatitis atópica: guía de supervivencia para proteger tu piel del calor

Si bien este padecimiento es multifactorial, las altas temperaturas detonan o empeoran sus molestos síntomas

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Una mujer con cabello oscuro recogido aplica crema blanca en su brazo izquierdo enrojecido, sentada frente a un ventilador encendido
Una mujer aplica crema hidratante para aliviar la piel con dermatitis atópica, buscando protección contra el calor y el picor. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El termómetro sube en gran parte de México y, con él, la intensidad de los brotes de dermatitis atópica. Esta enfermedad inflamatoria crónica no da tregua durante el verano, ya que el calor y el sudor alteran la frágil barrera cutánea.

Para quienes conviven con este diagnóstico, la temporada estival representa un desafío de irritación constante.

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A continuación, presentamos las claves para mantener la piel bajo control y minimizar las molestias durante los meses de temperaturas altas.

El sudor: el enemigo silencioso

Aunque la transpiración es un mecanismo vital para enfriar el cuerpo, sus componentes químicos actúan como irritantes en pieles sensibles. El cloruro de sodio y el lactato del sudor penetran en las microfisuras de la dermis, lo que provoca un picor ardiente insoportable.

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Para mitigar este efecto, sigue estas recomendaciones:

  • Aclarado inmediato: Tras una sesión de ejercicio o exposición al sol, toma una ducha rápida con agua tibia para eliminar los restos de sal.
  • Secado por contacto: Olvida frotar la toalla. Seca la piel con toques suaves para evitar la fricción mecánica.
  • Fibras inteligentes: Elige prendas de algodón 100% o lino. Estos materiales permiten la transpiración y evitan que la humedad quede atrapada contra el cuerpo.
Una mujer paciente de dermatitis atópica (AdobeStock)
Para quienes conviven con este diagnóstico, la temporada estival representa un desafío de irritación constante.

Rutina de hidratación en climas cálidos

Muchos pacientes cometen el error de suspender las cremas en verano por la sensación de “pesadez”. Sin embargo, una piel deshidratada es más vulnerable.

  • Texturas ligeras: Sustituye los bálsamos densos de invierno por lociones o fluidos específicos para piel atópica que se absorban con rapidez.
  • Cuidado con el cloro: El agua de las piscinas reseca la piel de forma agresiva. Aplica una capa de crema barrera antes de nadar y dúchate nada más salir del agua.
  • Ambientes frescos: Mantén una temperatura estable en casa. El uso moderado del aire acondicionado ayuda a reducir la sudoración nocturna, momento en el que el rascado suele ser más frecuente.
Primer plano de una persona aplicando crema blanca en un brazo y mano con piel visiblemente enrojecida y descamada, especialmente en nudillos y codo
La automedicación es contraproducente. El tratamiento de la dermatitis atópica debe ser individualizado. (Freepik )

La importancia de la consulta médica

La automedicación es riesgosa. El tratamiento de la dermatitis atópica debe ser individualizado, basándose en la gravedad de los síntomas y la edad del paciente.

Si detectas zonas con pus, costras amarillentas o un dolor que impide el sueño, acude a un especialista. Es posible que la inflamación requiera tratamientos específicos como corticoides tópicos o inmunomoduladores para frenar el brote.

La prevención es la mejor herramienta. Mantener la piel limpia, fresca e hidratada permitirá que disfrutes de la temporada de calor sin que el eccema dicte tus planes.

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