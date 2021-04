“Cuenta tus días, rata demonio”: con un ataúd, simpatizantes de Salgado Macedonio amenazaron a Lorenzo Córdova

(Foto: EFE/ Twitter @FelixSalMac)

El conflicto entre Félix Salgado Macedonio y el Instituto Nacional Electoral (INE) vive sus momentos más tensos, pues este lunes circuló en redes sociales una fotografía donde se observa un ataúd con una leyenda dedicada al consejero presidente Lorenzo Córdova.

“Lorenzo, cuenta tus días rata demonio”, se lee en el féretro colocado en el plantón a las afueras del INE en la Ciudad de México. La imagen tomó relevancia debido a que Maite Azuela, columnista de El Universal, la compartió en su perfil de Twitter y se posicionó al respecto.

“Así, con este ataúd a sus espaldas, Salgado Macedonio amenazó a 7 funcionarios del INE México y amagó con divulgar el domicilio del Consejero Presidente Lorenzo Córdova . “Lorenzo cuenta tus días rata demonio”. Mario Delgado presenció la agresiva protesta. SEGOB ¿Qué sigue?”, escribió Azuela en sus redes sociales.

(Captura de Pantalla/Twitter@maiteazuela)

EL TORO SE DESLINDA DE AMENAZAS

El ex candidato al gobierno de Guerrero continúa en plantón y en espera de la decisión del Instituto Nacional Electoral. Al momento de tomar el micrófono, “El Toro” mandó un mensaje a los consejeros del organismo electoral.

“Si no se reivindican, se los digo de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?, ¿si les gustaría saber? ¿Cómo está su casita, de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, cabroncito?”, declaró Félix Salgado Macedonio ante la multitud.

Después cuestionó a los manifestantes si no les gustaría conocer datos personales del consejero presidente. “¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les gustaría saber dónde está su casita?”. Para después ironizar sobre su salario y poder adquisitivo en contraste a los habitantes pobres del estado que busca gobernar.

Luego de la difusión del mensaje y que en redes sociales lo calificaran como una “amenaza contra el INE y Lorenzo Córdova”, Salgado Macedonio salió nuevamente al quite y rechazó que se tratara de una amenaza.

“A mí me han ido a visitar mucha gente a mi casa, no pasa nada, ahora no voy a su casa, para que esté tranquilo el señor, no es amenaza, no es violencia, ya nos vamos, terminando su sesión nos vamos, sea cual sea el resultado nosotros nos vamos a Guerrero, si es favorable reanudaremos la campaña, si es desfavorable reorganizaremos al pueblo para tomar determinaciones”, declaró Salgado Macedonio ante los medios de comunicación.

(Foto: Cortesía Morena)

Por su parte, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que el órgano que dirige no se va a dejar intimidar por las recientes declaraciones de Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero.

En una entrevista radiofónica en el programa Así las cosas con Loret, el funcionario público aseguró que la decisión de bajar a Salgado Macedonio de la candidatura rumbo a las elecciones de este 6 de junio cumple con estricto apego a derecho y entra en las atribuciones a las que está obligado a cumplir y hacer valer.

Por otro lado, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, el partido en el poder, defendió este lunes el exabrupto de Félix Salgado Macedonio, el abanderado de ese partido para la gubernatura de Guerrero, luego de que éste último amenazar a los consejeros del INE (Instituto Nacional Electoral) si no le devuelven el registro de su candidatura.

“Es una reacción natural, es una reacción que el debe de meditar y que yo lo llamaría a que simplemente agote el camino de la ley, el camino jurisdiccional, en el caso de que vuelvan a intentar revocarle su registro”, dijo Monreal.

