“Tiene que sacar para tragar”: Salinas Pliego incrementa sus ataques contra Brozo por caso Fertinal

En la noche del pasado domingo, el magnate mexicano, Ricardo Salinas Pliego, volvió a hacer frente a Brozo, personaje creado por Victor Trujillo, luego que éste compartiera en su cuenta de Twitter el artículo “Lo más sonado de la semana #9: The Wall Street Journal señala a Salinas Pliego de enriquecerse con acuerdo de Fertinal”, publicado en su sitio web El mañanero diario.

El texto forma parte de un conteo semanal acerca de las noticias más relevantes, donde se retomó el reportaje publicado por el periódico estadunidense, Wall Street Journal, bajo el nombre “Cómo un oscuro acuerdo de fertilizantes enriqueció a un multimillonario mexicano”, el cual relata la forma en que Salinas Pliego, por medio de una empresa fantasma, habría obtenido el control de Fertinal, empresa vendida por Pemex en 2016.

“Jaja el payaso ya aprendió a citar sus fuentes, usted no tiene la culpa de que los del @wsj publiquen pendejadas sin fundamento, ni pruebas, usted tiene que darle ‘aire’ a sus publicaciones porqué tiene que sacar para tragar (en sus palabras) y aunque me dé lastima, lo entiendo.”, escribió Salinas en tono burlesco citando la publicación del comediante.

Aunado a ello, el empresario escribió: “El miedo no anda en burro, dicen jajaja”

Sin embargo, estas no fueron las últimas palabras de Salinas, ya que un usuario, en apoyo al magnate, respondió a su publicación afirmando: “Pues @brozoxmiswebs nunca te volvio a contestar directamente @RicardoBSalinas creo que ya solo quiere complircon la encomienda que tiene y no entrar a debate contigo”.

En respuesta al comentario del internauta, el empresario, nuevamente en tono burlesco y retador, contestó:

“Es correcto... aquí lo sigo esperando, donde venía a pedirme bonos y dinero prestado para llevar de comer a su casa. @brozoxmiswebs conoce bien donde y cómo llegar. A ver si viene.”, en referencia a cuando el comediante formó parte del elenco de TV Azteca, hasta 2002 cuando salió y se trasladó a Televisa.

Finalmente, Salinas escribió directamente en el tweet que desató este nuevo encuentro exhortando a Brozo a etiquetarlo, es decir, mencionarlo, en la publicación; acto que el empresario sí realizó en todos los posts donde refería al comediante.

“Payaso por favor etiquéteme... no me tenga miedo, luego van a decir que es usted un payaso miedoso y no tenebroso #BrozoElPayasoMiedoso jajajaja.”, expresó acompañado de un gif.

Este sería el segundo encuentro entre ambos personajes derivado de la investigación de Wall Street Journal; la primera suscitó el 9 de abril en la misma plataforma cuando Salinas Pliego arremetió fuertemente contra el comediante pero, en esa ocasión, por la publicación de un video en el que Brozo replica el reportaje.

Para ese entonces, empresario Ricardo Salinas Pliego redactó un hilo en Twitter, de 16 mensajes, respondiéndole al comediante.

“Querido @brozoxmiswebs, le voy a hablar de empresario a payaso: claramente, su publicación está llena de suposiciones, falsedades e intrigas; me extraña que diciéndose usted víctima de lo mismo, haga una publicación intentado levantar sospechas en contra de mi persona”, escribió Salinas al iniciar con su derecho de replica en Twitter.

Asimismo, en los demás textos cuestionaba la veracidad de la declaración de la empresa ING, la cual, señaló, no quería cumplir con sus contratos; dudaba de la existencia de los memorándums que refieren como prueba; aclaraba que las supuestas empresas fantasma en realidad tienen sede en Bélgica; reiteraba su postura de “el que nada debe, nada teme”, y exhortaba fervientemente al comediante a trabajar con profesionalismo y “dejar los chismes a otras personas”.

El artículo del diario estadunidense también narra que, en 2007, Jorge Mendoza, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ejecutivo de Salinas Pliego, acudió a los ejecutivos locales de la aseguradora holandesa, ING Groep NV, pidiéndoles el pago de decenas de millones de dólares por un reclamo de la empresa de fertilizantes que se encontraba en apuros económicos, o enfrentarían una guerra legal y mediática, según un memorando interno de ING revisado por el medio.

Luego de esto, la cadena de televisión TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, comenzó a narrar historias de personas que supuestamente habían sido engañadas por la aseguradora. La empresa de fertilizantes, Grupo Fertinal, posteriormente presentó denuncias en contra de una docena de ejecutivos locales de ING, lo que los llevó a huir de México.

En meses, ING habría pagado 120 millones de dólares a Fertinal por el reclamo. Además, se vio obligado a vender sus operaciones en el país y abandonarlo. Al menos el 70% de ese pago se habría ido a una empresa fantasma controlada por Salinas Pliego; según los documentos de ING y personas involucradas, detrás de las campañas de presión se encontraba el magnate mexicano.

