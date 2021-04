Así es la nueva moneda de 20 pesos que entró en circulación en México: conmemora a Emiliano Zapata

Así es la nueva moneda de 20 pesos, conmemorativa del centenario de muerte de Emiliano Zapata (Video: Youtube Banco de México)

Este lunes 12 de abril, el Banco de México (Banxico) puso en circulación la nueva moneda de 20 pesos que conmemora el Centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar, líder militar y campesino de la Revolución Mexicana que fue asesinado en 1919.

A través de un comunicado, el organismo compartió las características básicas de la moneda: mide 30 milímetros, pesa 12,67 gramos y en lugar de ser circular, su forma es dodecagonal, es decir, tiene doce lados.

Además, su diseño es muy especial. En su anverso, aparece el Escudo Nacional grabado en relieve, y rodeado por la inscripción “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

En el reverso, domina el busto de Emiliano Zapata, el “Caudillo del Sur”, y al fondo a la izquierda, un agricultor ara la tierra. En la parte derecha, como imagen latente, se encuentra el mapa de la República Mexicana, y en el sombrero del general se lee el microtexto “TIERRA Y LIBERTAD”. Además, hay otra leyenda en esta cara: en la parte superior del contorno aparece la inscripción “EMILIANO ZAPATA SALAZAR”.

También en el reverso, debajo de la figura del héroe nacional, se muestra la denominación de 20 pesos, y los años 1919 - 2019. Por último, a la izquierda, ostenta la ceca de la Casa de Moneda de México.

De acuerdo a Banxico, la composición es bimetálica. La parte central está formada por alpaca-plateada, que incluye 65% de cobre, 10% de níquel y 25% de zinc. Por otro lado, el anillo perimétrico de la moneda está conformado por una aleación de bronce-aluminio, integrada por un 92% de cobre; 6% de aluminio y 2% de níquel.

“Esta moneda es de curso legal, por lo que el público usuario podrá utilizarla para realizar cualquier tipo de pago”, aclaró Banxico.

(Foto: Banxico)

(Foto: Banxico)

Características de la nueva moneda de 20 pesos

* Valor nominal: 20 pesos.

* Forma: dodecagonal.

* Diámetro: 30 mm.

* Peso total: 12,67 gramos.

* Elementos de seguridad: un microtexto en el reverso “TIERRA Y LIBERTAD”, y una imagen latente con forma del mapa de la República mexicana.

¿Cómo murió Emiliano Zapata?

Emiliano Zapata, también conocido como el Caudillo del Sur, fue un símbolo de la lucha agraria durante el período de la Revolución Mexicana. El general fue quien inspiró mayor empatía en las huestes de todo el país, pues él representaba de forma más fiel la lucha por la tierra, la justicia, la libertad y la dignidad de los campesinos, así como a las clases oprimidas.

Tras triunfar la Revolución y el maderismo, Zapata seguía descontento. Para él, la guerra no terminaba con el derrocamiento del porfirismo, sino con el cumplimiento del objetivo que perseguía el pueblo campesino: que se devolviera a los agricultores las tierras que habían sido robadas por los hacendados millonarios.

El presidente del país, Francisco I. Madero, creía que primero había que hacer una reforma política profunda, mientras que para Zapata era prioritaria la devolución de las tierras robadas por las haciendas. A decir de Zapata, Madero había traicionado la revolución.

Con Madero como presidente de la República, las diferencias no disminuyeron. Zapata se entrevistó con Madero en el Palacio Nacional, donde sostuvieron una fuerte discusión. Madero ofreció a Zapata una hacienda en el estado de Morelos “como pago a sus servicios a la Revolución”, y esto enfureció a Zapata, quien le contestó:

“No, señor Madero. Yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas para que al pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces pues, señor Madero, o nos cumple usted, a mí y al estado de Morelos lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota”.

Retrato de Emiliano Zapata (Foto: AHUNAM)

Tejiendo la mortal traición, 50 muertos por una farsa

Tras el asesinato de Francisco I. Madero y el ascenso en el poder de Victoriano Huerta, la lucha armada se exacerbó y Zapata fue uno de los jefes revolucionarios más importantes, al tiempo que introdujo reformas en Morelos, su ciudad natal.

Alcanzó así fama nacional el movimiento zapatista como la otra cara de la moneda entre los campesinos surianos y los del norte. En su estancia en la capital, las tropas tuvieron una actitud más que pacífica: obtuvieron recursos mediante limosnas y evitaron los robos y asaltos de algunos bandidos que ensuciaban su nombre haciéndose llamar zapatistas.

La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados en el norte. El gonzalista Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba descontento con Carranza y que estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió pruebas y Guajardo se las dio al fusilar a aproximadamente cincuenta soldados federales, con consentimiento de Carranza y Pablo González, y ofrecerle a Zapata armamento y municiones para continuar la lucha.

Así, acordaron reunirse en la Hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Zapata acampó con sus fuerzas a las afueras de la hacienda, y se acercó a la misma acompañado únicamente por una escolta de diez hombres.

Al cruzar el dintel, un ordenanza apostado a la entrada, tocó con su clarín la llamada a honores. Esa fue la señal para que los tiradores, escondidos en las azoteas, abrieran fuego contra Zapata, que alcanzó a sacar su pistola, pero un balazo se la tiró; después el caudillo cayó muerto. No pocos condenaron el procedimiento. Además, esto dio lugar a que, una vez muerto por más de veinte impactos de escopeta en el cuerpo, Zapata se convirtiera en el propagador de la revolución y símbolo de los campesinos.

