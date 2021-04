El extenuante entrenamiento de Checo Pérez con Red Bull Racing que sorprendió a sus seguidores

Video: así son las duras sesiones de entrenamiento con Red Bull Racing (Video: Twitter/SChecoPerez)

Cuando Sergio “Checo” Pérez firmó con Red Bull Racing, la segunda escudería más poderosa de la Fórmula Uno (F1), sabía que representaba el reto más difícil en sus más de 10 años de trayectoria en el máximo circuito del automovilismo.

Y es que tanto el piloto mexicano de 31 años de edad como su coequipero, el holandés Max Verstappen, tienen la exigencia de quitarle esta temporada la hegemonía a Mercedes AMG Petronas, de Lewis Hamilton y Valteri Bottas.

Para ello, el “toro rojo” hace uso de extenuantes métodos de entrenamiento que al menos no se le había visto hacer a “Checo” Pérez en sus redes sociales durante su paso por la escudería Racing Point (hoy Aston Martin). El tapatío compartió este sábado en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje:

Pruebas físicas en el Athlete Performance Center. Les deseo tengan un mejor fin que el mío jajaja

Checo tuvo su mejor temporada en 2020 cuando acabó como el cuarto mejor piloto del Mundial (Foto: EFE)

Junto al texto, Sergio subió un video en el que se le puede ver cómo entrena con Red Bull Racing, pruebas donde el mexicano denota que le hacen llegar al extremo, ya sea simulando el manejo de su vehículo, con aparatos de gimnasio o aplicando fuerza máxima en la zona del cuello, algo vital para mantener estabilidad en su cuerpo al momento de viajar a velocidades que pueden superar los 300 km/h.

Las imágenes sorprendieron a más de un usuario en redes sociales, quienes expresaron que ser piloto de la F1 no es tan fácil como se ve:

“Por si alguien piensa que solo es conducir así de fácil”, “Ah no ma, no sabía que existía eso. Qué padre”, “No pain No gain (sin dolor no hay ganancia) Vamos Checo”, “Impresionante la preparación física y mental que debe tener un piloto de F1. Aparte de la habilidad de manos y mente”, “Cuando te dicen que los pilotos no son atletas de alto rendimiento”, fueron algunos comentarios al respecto.

Sin embargo, hubo otros quienes no desaprovecharon la oportunidad para bromear y hasta sacar memes: “Cuando quieres girar con un Tsuru”, “Necesito una maquina así en el gimnasio”, “Alguien le puede poner el audio del Valle de los Mamados jajaja”, se lee en Twitter.

Pérez se ubica en quinta posición del Mundial de Pilotos de la F1 con 10 unidades, que consiguió por su espectacular repunte en el Gran Premio de Bahréin, el pasado 28 de marzo y donde fue catalogado como “el mejor piloto” de la carrera.

La próxima cita será el domingo 18 de abril en el autódromo Enzo E Dino Ferrari, Italia, en el Gran Premio de Emilia-Romaña, uno de los circuitos con mayor tradición en la F1 que consta de 63 vueltas.

Red Bull pensaría en Gasly si Pérez falla

Johnny Herbert, ex piloto de la Fórmula 1 que disputó 160 grandes premios entre 1989 y 2000, habló sobre la llegada de Sergio y lo que significa para Red Bull. Señaló que si el mexicano no compite al nivel que la escudería exige, saldrá del equipo y en su lugar llamarían a Pierre Gasly para una segunda oportunidad, tras su paso hace tres años.

Sergio Checo Pérez concluyó en la quinta posición en el Gran Premio de Bahréin. El mexicano remontó 15 posiciones que le valieron para ser seleccionado como el Piloto del Día (Foto: Twitter@SChecoPerez)

“Sergio creo es alguien que podría lograr algunas cosas buenas en Red Bull. Vamos a tener que esperar y ver exactamente. Se trata de que si no funciona del todo para 2022 pensarás: ‘Ok, ¿Pierre? Ha mejorado. Es uno de nuestros chicos. Vamos a darle una segunda oportunidad’”, dijo el pasado 6 de abril para Sky Sports F1.

Cabe recordar que el contrato del piloto mexicano con Red Bull es por una temporada, por lo que estará a prueba y con necesidad de acumular buenos resultados en la primera parte de la campaña.

“Ha madurado, todavía tiene esa actitud relajada que siempre ha tenido. Y ahora tiene una segunda oportunidad. Se enfrenta a Max Verstappen”, señaló Herbert.





