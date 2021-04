Carlos Salcido reveló el bajo salario que recibió durante una parte de su carrera en Chivas

Salcido, ex jugador del PSV, en una firma de autógrafos organizada por el club holandés (Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

En una entrevista para el canal de youtube del periodista Javier Alarcón, Carlos Salcido dio a conocer la forma en la que se dio cuenta que los 20,000 pesos mexicanos que ganaba en el Guadalajara durante sus inicios, era muy poco comparado al de otros jugadores. Reveló cómo y cuándo se dio cuenta del bajo salario que tenía en el equipo rojiblanco aún cuando ya formaba parte de la Selección Mexicana.

De manera simpática y con un gran sentido del humor, Salcido relató que se percató de su bajo salario cuando se atrevió a preguntarle a Ricardo Osorio cuánto ganaba en La Máquina de Cruz Azul.

“Voy a una concentración con Ricardo Osorio y éramos de los que estábamos como en el mismo nivel, misma edad, Ricardo Osorio estaba en Cruz Azul. Yo lo miraba que cada que íbamos a Estados Unidos él gastaba y gastaba, compraba tenis, y ya sabes ‘que pa’ mis hijos y mi señora’, y yo no tenía ni para unos tenis, entonces, decía ‘este wey que rollo’. Entonces me le acercó y le pregunto: ‘oiga pareja, ¿Cuánto te están pagando?”, contó Salcido.

Además, Salcido comentó que Osorio le reveló la cifra que ganaba en Cruz Azul, misma que estaba muy por encima de lo que él ganaba en Chivas, por lo que el defensor celeste le dijo que no era posible que ganara tan poco en Chivas, pues ya era un jugador consolidado y llevaba un año en la Selección Mexicana.

Jugadores de Chivas despiden a su excompañero Carlos Salcido de Veracruz, durante el partido correspondiente a la jornada 19 del torneo mexicano, celebrado en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara (Foto:Francisco Guasco/ EFE/Archivo)

“Llegué con Néstor de la Torre, le hablo a mi representante y le dije ' yo no sé, yo no vuelvo a entrenar si no me pagan tanto, lo mismo que Ricardo Osorio’, entonces ahí me aumentaron, ese fue mi primer gran contrato como profesional, gracias a Ricardo Osorio”, agregó el originario de Ocotlán Jalisco.

Carlos Salcido, debutó en la primera división con el Guadalajara en el Invierno 2001 bajo las órdenes de Oscar Ruggeri, pero no tuvo suerte y regresó a la división de ascenso con el Tapatío.

Después de un año y de una gran actuación en la liga de ascenso, se volvió a ganar un lugar en el primer equipo para el Apertura 2003. Se convirtió en titular de inmediato, por su rapidez, buena marca y cualidades técnicas.

Asimismo, tuvo una destacada actuación en el Mundial 2006, lo suficiente para que un equipo de Europa lo tuviera en la mira. Se trataba del PSV Eindhoven de Países Bajos. Salcido fue fichado y se convirtió en el segundo mexicano en jugar en la primera división neerlandesa y por si fuera poco, se convirtió en titular indiscutible.

Luego de tener un fugaz paso por el conjunto de la UANL y regresar a Chivas por algunos meses, el tiempo de la carrera deportiva del mexicano, se iba agotando.

Carlos Salcido, expresidente de la LBM (Foto: Cortesía/ Neza FC)

El 29 de enero de 2019, luego de semanas de especulación, se confirmó su traspaso a los Tiburones Rojos de Veracruz en calidad de préstamo por un año con opción a compra. El 19 de julio de 2019, Salcido anunció que al finalizar el Apertura 2019, se retiraría del fútbol mexicano. El 23 de noviembre de 2019, disputó su último partido como profesional ante su ex-equipo el Guadalajara.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Balompié (ANBM) hizo oficial el nombramiento del exfutbolista Carlos Salcido como presidente de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), el 15 de mayo del presente 2020.

Sin embargo, en enero de este año, Carlos Salcido hizo oficial su renuncia debido a los contratiempos derivados de la contingencia sanitaria que impactaron en la estabilidad de la competencia. De 20 conjuntos que se tenían registrados en el inicio de la LBM, en junio del 2020, actualmente solo siete sobreviven.

