FGR puede capturar a Jesús Orta, ex secretario de Seguridad de la CDMX; un juez federal le negó amparo

No hay impedimento legal para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda capturar a Jesús Orta Martínez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), y quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.

Y es que este sábado se dio a conocer que un juez federal con sede en Toluca, Estado de México, le negó el amparo que presentó el ex funcionario respecto a la orden de aprehensión vigente en su contra.

La razón fue que Orta Martínez no atendió el apercibimiento del pasado 23 de marzo, donde se le solicitó, en un plazo de cinco días, precisar de “manera clara y concreta qué acto reclama”; además de manifestar “cronológica, clara y sucinta los antecedentes del o los mismos”, ya que en su escrito señaló la orden de aprehensión y su ejecución. Por ello el juez federal dio por no presentado el juicio de garantías.

“Se advierte que trascurrió el plazo de cinco días, concedido al quejoso, para que desahogara la prevención, sin que se recibiera promoción al respecto; en consecuencia, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia, y se tiene por no presentada la demanda de amparo”, sostuvo en su síntesis el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México.

Sin embargo, en el apartado de antecedentes, Orta Martínez señaló que teme ser privado de la libertad arbitrariamente, por lo que en conceptos de violación, el exfuncionario reclamó la no citación a comparecer dentro de procedimiento judicial o administrativo.

El ex mando policial de la capital del país, de diciembre de 2018 a octubre de 2019, es acusado del presunto desvío de 2,500 millones de pesos en la compra de aviones y helicópteros a sobreprecio, cuando se desempeñó como secretario general de la Policía Federal.

El imputado renunció a su cargo en la SSC-CDMX en octubre del 2019, apenas diez meses después de que la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, lo designara en el puesto. Al momento de su renuncia, la mandataria dijo que se debía a “motivos personales”.

Un año después, en octubre del 2020, la Interpol anunció que emitió una ficha roja que buscaba su captura. El organismo también emitió una ficha en contra de Frida Martínez, ex secretaria general de la Policía Federal y mano derecha del senador priista Osorio Chong.

Orta, Martínez y otros 17 funcionarios tienen órdenes de aprehensión, luego de que un juez federal emitiera las órdenes por supuesto desvío de recursos.

El 7 de agosto de 2020, Jesús Orta dio una entrevista al periódico Excélsior, donde negó los hechos. Además, aseguró que no había recibido notificación alguna sobre una investigación:

En absoluto (me han notificado) ni que haya una carpeta de investigación en mi contra; y además me parece que me están arrastrando por haber tenido un puesto de Secretario General antes de Frida Martínez. Me están comentando que es una filtración de la propia Fiscalía General (de la República), por el perfil y porque está mi nombre