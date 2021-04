“Estuve a punto de rematarlo”: Carlos Salcido arremetió contra Gignac y recordó la final que le ganó

Salcido fue campeón con Chivas y Tigres (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

Cuando Tigres de la UANL perdió 1-0 la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Munich, debido a las burlas, críticas y memes en contra del equipo de la Liga MX en redes sociales, el delantero francés André Pierre Gignac escribió en Twitter sobre la mentalidad de este país con el clásico “El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano”, lo que detonó polémica con periodistas y ex jugadores nacionales.

A poco más de dos meses de aquel episodio, las palabras de Gignac siguen haciendo eco en el futbol nacional y ahora fue Carlos Salcido, quién no se guardó nada y tiró contra el goleador. En entrevista con Balam Sports, el tres veces mundialista mexicano recriminó a felino, ya que él no es mexicano de nacimiento.

Eso que dice que el mexicano es el peor enemigo de un mexicano es mentira. Que te lo diga un extranjero como lo dijo Gignac, estuve a punto de rematarlo, porque estuve en la cancha junto con él y sé perfectamente, nada más no lo hago porque no me gusta

Gignac ha sido el mejor futbolista extranjero de la Liga MX en la última década (Foto: Instagram/10apg)

Además, dejó una fuerte frase para enmarcar su desacuerdo con el ex Olympic de Marsella y su opinión: “Deja de decir que el mexicano es el enemigo del mexicano. No, tú eres tu puto enemigo. Así de fácil, no entres a este huateque. Tú enfócate”, expresó.

Malos recuerdos en la cancha

Salcido, que también jugó para Tigres de la UANL a su regreso al futbol mexicano, se enfrentó varias veces a André, ya sea con las Chivas de Guadalajara o con los desaparecidos Tiburones de Veracruz. En ambos clubes, con experiencias no gratas con el europeo.

Con el “Tiburón rojo” vivió aquel juego en el que Gignac les marcó gol cuando todos estaban parados en reclamo por falta de pago y con el Rebaño, la final del 2017 que Chivas ganó y que la UANL no mostró gran deportivismo.

En una gran final que terminó 4-3, Guadalajara se corono ante Tigres en el estadio Akron (Foto: Reuters)

Me duele que un extranjero diga una situación de esas, me duele. Aunque sea más mexicano, porque no puedes generalizar ni decir y menos tú, eso déjaselos a los jugadores que son élite de México, que tienen todo el derecho, no un jugador que me mostró en un partido de final que no te pusiste la medalla porque no te pitaron un puto penal. Eso es peor que lo que estás diciendo, no quieras quedar bien porque Monterrey tiene esta fiebre del futbol que lo que diga él es ‘pum, fiesta’

Carlos Salcido fue campeón con los Tigres en el Apertura 2011 tras su paso por el fútbol de Europa, pero no coincidió con el delantero galo ya que el internacional llegó en 2015 a la Liga MX.

Creará otra liga paralela a la Liga MX

A cuatro meses de haber anunciado su renuncia a la presidencia de la llamada Liga del Balompié Mexicano (LBM), el ex futbolista dio detalles sobre una nueva liga que también presidirá, la cual llevará por nombre Liga TOP (unión de las palabras talento y oportunidades).

Carlos Salcido, fue presidente de la fallida LBM (Foto: Cortesía/ Neza FC)

Sin dar a conocer la fecha de arranque para la competencia, el ex defensa del PSV Eindhoven y Fulham, reveló que tienen previsto comenzar con 10 equipos en la rama varonil y otros 10 en la femenil de 25 futbolistas cada uno; cuatro podrán ser de nacionalidad extranjera, aunque sólo se permitirán dos en el campo y el límite de edad serán los 26 años.

Una de las principales particularidades de esta nueva liga, será que los partidos se jugarán con 20 elementos en la cancha, en lugar de 22, es decir 10 contra 10, en lugar de 11 contra 11.

Nosotros empezamos a aterrizar este proyecto desde finales de diciembre y empezamos a buscar una parte que sea diferente, algo disruptivo, algo original, algo innovador

Los 10 conjuntos participantes se enfrentarán en un torneo de ida y vuelta y los que terminen entre los primeros cuatro lugares, avanzarán a las semifinales.

También lo enfrentó por unos minutos en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando México le ganó a Francia 1-0 (AFP)

Durante la fase regular, los equipos recibirán cuatro puntos por cada triunfo y dos por cada empate, siempre y cuando el encuentro haya tenido goles, ya que en los compromisos que terminen 0-0 no se repartirán unidades.

Asimismo, Salcido compartió que solo se admitirán entrenadores o entrenadoras de nacionalidad mexicana y adelantó que contarán con “su propio VAR”, sin dar más detalles al respecto. “Nosotros tenemos una misión. Ser el semillero de talento para México y el mundo”, apuntó el tres veces mundialista.





