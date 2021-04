Otro solidario gesto de Canelo Álvarez: así ayudará el boxeador a una mujer con un tumor cerebral

Por medio de una cuenta de Twitter, una niña solicitó ayuda al boxeador mexicano (Video: Twitter@analuzsaso)

Saúl “Canelo” Álvarez sigue siendo protagonista, incluso más allá de los encordados. En un acto de solidaridad, el boxeador mexicano accedió a ayudar a una mujer con problemas de salud. Por medio de una cuenta de Twitter se difundió un video donde una niña le solicitó un objeto suyo para poderlo vender con la finalidad de ayudar a su madre y el jalisciense accedió.

Fue por medio del perfil a nombre de @analuzsaso que se leyó la etiqueta #VaPorTiMamá en repetidas ocasiones. De igual forma, la usuaria etiquetó al púgil, aunque solicitó a otras personas que la ayudaran a mencionarlo para que el mensaje pudiera llegar hasta los ojos de Canelo. Más abajo se publicó un video enmarcado con imágenes suyas. Al centro, la pequeña expresó.

“Buenas tardes, señor Canelo. ¿nos puede regalar algún objeto suyo firmado por favor? Mi mamá tiene un tumor cerebral que es muy grande. ¿Nos puede ayudar? Mi hermana podrá hacer una rifa para conseguir dinero. Queremos ser felices para jugar, brincar, hacer todo y dibujar. Que Dios lo bendiga. Eres el mejor. Gracias”. Además, al término se observa una tomografía, así como una fotografía familiar.

Niña pide ayuda al Canelo (Foto: Twitter@Canelo)

Originalmente, la petición fue publicada la tarde del 8 de abril de 2021. Desde ese momento, pudo acumular un total de 421 retuits, así como 52 menciones y más de 2 mil “me gusta”. Con ello, la mañana de este viernes el mensaje fue respondido por Canelo, quien de inmediato accedió y dijo “Por supuesto que sí. Mándame una dirección a donde te pueda mandar lo que necesitas”.

Una hora después, en respuesta al último tuit, la usuaria que dio a conocer el video proporcionó la dirección de Brenda, la pequeña protagonista del video, y su hermanita. Además, agradeció el apoyo a los usuarios, así como la disposición y la respuesta de Saúl Álvarez.

No es la primera vez que el mexicano accede a apoyar causas sanitarias. De hecho, en julio de 2020 respondió una publicación de la Asociación Civil Nariz Roja. En medio de la pandemia, por medio de un tuit, la organización dedicada al apoyo de niños con cáncer denunció el desabasto de cubrebocas y apuntaron “la gente se va a morir si no solucionamos esto”.

No es la primera vez que apoya (Foto: captura de pantalla Twitter/@Canelo)

Aunque la intención del mensaje era visibilizar una problemática, este llegó hasta el boxeador. Al igual que en el caso de la niña Brenda, se mostró dispuesto a buscar una solución. “¿En qué puedo ayudar? Hablen a mi oficina por favor. Con mucho gusto ayudo”, se lee en el perfil verificado de @Canelo.

Medio año después, en los primeros días de 2021, un joven llamado David Antolín hizo público su padecimiento de la enfermedad de fibrosis quística pulmonar. Además, por medio de un video solicitó el apoyo de las personas para poder conseguir su trasplante de pulmón. Al igual que en el segundo caso, la intención no fue llegar al pugilista. No obstante, al enterarse, se ofreció a apoyarlo e, incluso, lo visitó y grabó un video con él.

“No soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente, porque cuando lo haces de corazón no hay necesidad. Pero sí quería aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a toda la gente de que todos podemos poner nuestro granito de arena. No se trata de si tienes o no dinero, con muy poco puedes hacer mucho”, declaró en su visita al muchacho.

Saúl Canelo Álvarez enfrentará el 8 de mayo a Billy Joe Saunders (Foto: @MatchroomBoxing)

Actualmente, Saúl Álvarez se encuentra en preparación de cara a su próxima pelea. El 8 de mayo pondrá en juego sus campeonatos otorgados por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y se enfrentará a Billy Joe Saunders, quien tiene el título de peso supermediano avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En caso de superarlo, lograría sumar el tercero de los cuatro títulos en su categoría. De esa forma, enfrentaría a Caleb Plant, quien es propietario del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el único restante para cumplir su objetivo de convertirse en máximo campeón de su división.

