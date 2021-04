“Trastocará el entorno de la democracia”: Mario Moreno Arcos, candidato del PRI-PRD, advirtió sobre el posible regreso de Salgado Macedonio

Video: Infobae

Mario Moreno Arcos, el candidato de la alianza opositora entre el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática) a la gubernatura del estado de Guerrero, aseguró que si las autoridades electorales le devuelven la candidatura a su rival, Félix Salgado Macedonio, luego de retirársela por incumplir con la presentación de gastos de precampaña, generará una turbulencia democrática que traerá consigo serias consecuencias.

“Será una decisión que, si así fuera, trastocará definitivamente el entorno de la democracia en México, eso es algo que invariablemente va a tener sus costos, eso es definitivo”, expresó Moreno Arcos en una entrevista exclusiva con Infobae México.

El ex secretario de Desarrollo Social en Guerrero añadió que las críticas contra el INE (Instituto Nacional Electoral) y el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) “poco abonan a la democracia en México”.

Y es que las elecciones para renovar la gubernatura de Guerrero se convirtieron en los últimos meses en una de las de más alto perfil en el país. La entidad, una de las más grandes y pobres del país, es también uno de los principales botines electorales rumbo a los comicios intermedios del próximo 6 de junio.

Por Morena, el partido en el poder, Salgado Macedonio tuvo que ganar en dos ocasiones las encuestas internas para poder consolidarse como el abanderado del partido que fundó el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Esto, debido a que fue acusado por supuestas violaciones y abusos contra mujeres, lo cual sigue siendo investigado por las autoridades guerrerenses.

La candidatura del senador con licencia morenista causó incluso un cisma al interior de Morena, donde un grupo, liderado por legisladoras, se ha opuesto tajantemente a la candidatura de un hombre acusado de dichos delitos. Sin embargo, el liderazgo del partido e incluso el mismo López Obrador han defendido su candidatura.

Luego, Salgado Macedonio perdió su candidatura a manos del INE, que no recibió ni en tiempo ni en forma el informe de gastos de precampaña del morenista. Con una protesta, y amenazas de tumbar al instituto que lleva a cabo las elecciones en el país, el ex alcalde de Guerrero pretende que el Tribunal Electoral le devuelva la candidatura.

“Amenazan con juicio político como hace unos meses se amenazó a la Suprema Corte de desaparecerla, pero no tiene nada de extraordinario”, señaló por su parte a este medio Moreno Arcos, en referencia a un polémico video de Salgado Macedonio como senador, quien amenazó la desaparición del máximo Tribunal del país en su momento si los ministros no aceptan reducirse los sueldos.

Sin embargo, a pesar de que el Tribunal Electoral plantea regresar al INE el caso de la candidatura del abanderado de Morena, para definir si la sanción debe ser la cancelación definitiva, Moreno Arcos asegura estar preparado “si se la dan y también si es otro u otra rival”. “Si se la dan, pues ahí nos vemos en las urnas, punto”, aseveró.

Yo no tengo complicaciones. No vivo empeñado en eso, ni preocupado. No se me quita el sueño, afortunadamente

Y es que para el candidato de la alianza opositora, formada por dos partidos antagónicos en Guerrero y en el país como el PRI y el PRD, pero que se unieron para encarar como una oposición unida el avance de Morena en el estado y en la República, en México “debemos confiar en nuestras instituciones”.

“Debemos generar respeto para nuestras instituciones, eso es fundamental. Y Mario Moreno siempre ha respetado a las instituciones, confío en ellas invariablemente. (…) Yo estoy preparado para competir con quien pongan”, completó

No sólo para competir, indicó un determinado Moreno Arcos en la entrevista con Infobae México realizada en un restaurante de la Ciudad de México. “Voy a ganar de manera importante, de manera contundente, y eso me va a permitir llegar con una fortaleza que me va a permitir en definitiva gobernar. Tengo la confianza que así va a ser”, dijo.

Fue entonces que presumió las virtudes de su carrera política y de su campaña, que ha remontado varios puntos porcentuales en las últimas semanas a pesar de encontrarse todavía a varios puntos porcentuales de Salgado Macedonio.

Moreno Arcos fue alcalde en Chilpancingo, la capital de Guerrero, y secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Héctor Astudillo hasta hace apenas cuatro meses (Foto: Twitter @Mario_M_Arcos)

“He ganado seis elecciones de seis, producto de un trabajo cerca de la gente, responsable, serio, pero sobre todo de algo que es importantísimo: la honestidad y la transparencia. Soy un hombre honesto y me he conducido con honestidad, eso es parte de mi carta de presentación”, destacó.

Y planea usar eso como contraste de un Salgado Macedonio polémico hasta la médula. “En la guerra y el amor todo se vale y debo presumir todo lo bueno que logré. Estuve calificado entre los cinco mejores alcaldes del país y eso no es sencillo, estás hablando de más de 2,500 municipios en el país, que no es sencillo”, afirmó Moreno Arcos.

Por último, Mario Moreno Arcos envió un mensaje a todos los guerrerenses “que hoy están viendo un proceso electoral que de repente se empaña y ensucia”. “Es importante que les generemos certidumbre”, dijo.

Hoy les hago un llamado muy atento a todas y todos los participantes dentro de las diferentes candidaturas en el estado para que tratemos de buscar siempre que la paz, la armonía y el desarrollo puedan permear en esta campaña. Que generemos nosotros condiciones para que Guerrero sea un estado en paz pero sobre todo sea un estado próspero

