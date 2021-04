INE contra Salgado Macedonio: así es el expediente a discutir que podría cancelar definitivamente su candidatura

(FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

La noche de este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo público el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón relacionado con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, así como otros aspirantes a la gubernatura del estado mexicano de Guerrero.

A través de redes sociales, el TEPJF difundió el documento de 100 páginas, el cual puede consultarse en la siguiente liga https://www.te.gob.mx/media/pdf/20a155237f93b84.pdf

“Por ser de interés público se pone a disposición de la ciudadanía el proyecto SUP-JDC-416/2021 de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, relacionado con la candidatura de Félix Salgado, así como otros aspirantes a la gubernatura de Guerrero”, escribió el órgano electoral en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe señalar que la ponencia de Reyes Rodríguez Mondragón está programada para discutirse este 9 de abril.

En resumen, el proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón reconoce las faltas de fiscalización de todos los precandidatos de Morena a la candidatura de Guerrero detectados por el Instituto Nacional Electoral (INE), pero deben aplicar infracciones en cada caso de manera individual.

Pide que se analicen otras sanciones como multas económicas pero valida que la pérdida de registro sea una de éstas, si así lo determina la autoridad electoral. En el centenar de páginas destacan nombres como Adela Román Ocampo, Pablo Amílcar, entre otros.

A partir de la aprobación del proyecto, el INE tendrá alrededor de 48 horas para separar los casos y saber quienes son los que serán sancionados por no presentar su fiscalización en Guerrero.

El pasado 7 de marzo, cerca de las 21:00 horas, Félix Salgado Macedonio arribó a las instalaciones del INE con el objetivo de esperar su turno con los magistrados del tribunal electoral, ante los que deberá comparecer en los próximos días para defenderse por el retiro de la candidatura al señalarlo de no presentar comprobantes de gastos de precampaña.

Algunos simpatizantes de Morena también se han lanzado en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien le han dedicado algunas consignas por las acciones tomadas respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio al estado de Guerrero.

En entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión, Salgado Macedonio aseguró que tiene confianza de que el TEPJF proceda apegado al derecho, ya que “no hay razón para que me retiren la candidatura en Guerrero, por lo que el INE actuó de manera sesgada, tendenciosa y obedeciendo alguna consigna política”.

En caso de que el Tribunal falle en su contra, Salgado Macedonio dijo que no aceptará el resultado, porque en ningún momento “ha violentado la Constitución”.

“El Toro” exclamó que el INE “ya no responde a los ciudadanos, aquí estoy afuera de un enorme edificio inteligente que debe costar muchos millones de pesos”. De igual forma, el ex candidato señaló que el organismo electoral debe ser cerrado para “construir un hospital de tercer nivel para que curen a la gente y no se gasten la millonada”.

Salgado Macedonio explicó que los funcionarios del INE “no tienen calidad moral”, pues no respetaron la ley de los salarios máximos, ya que, según el morenista, ganan 250 mil pesos al mes, “más que el presidente”. Además, aseguró que de su parte no habrá ningún bloqueo o toma, “todo será pacifico”.

“Yo soy aliado del feminismo, las respeto, pero todo esto ha sido pura calumnia y no voy a caer en eso, es pura guerra sucia en mi contra”, concluyó Salgado Macedonio ante los medios de comunicación que siguen la cobertura del plantón a las afueras del Instituto Nacional Electoral.

