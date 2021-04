“Soy aliado del feminismo” y “el INE va a caer”: el temerario discurso de Salgado Macedonio desde plantón en la CDMX

El morenista indicó que el 7 de abril marchará con una comitiva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (FOTO:ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO)

Félix Salgado Macedonio informó esta noche que dormirá en una casa de campaña a las afueras del Instituto Nacional Electoral (INE), esto para que el día de mañana, 7 de abril, marche con una comitiva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y es que un grupo de simpatizantes de “El Toro” continuaron por segundo día consecutivo con protestas en la Ciudad de México, lugar donde el pasado lunes montaron un campamento afuera del INE para exigir la restitución de su candidatura al gobierno del estado mexicano de Guerrero.

Cerca de las 21:00 horas, Félix Salgado Macedonio arribó a las instalaciones del INE con el objetivo de esperar su turno con los magistrados del tribunal electoral, ante los que deberá comparecer en los próximos días para defenderse por el retiro de la candidatura al señalarlo de no presentar comprobantes de gastos de precampaña.

Algunos simpatizantes de Morena también se han lanzado en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien le han dedicado algunas consignas por las acciones tomadas respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio al estado de Guerrero.

En entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión, Salgado Macedonio aseguró que tiene confianza de que el TEPJF proceda apegado al derecho, ya que “no hay razón para que me retiren la candidatura en Guerrero, por lo que el INE actuó de manera sesgada, tendenciosa y obedeciendo alguna consigna política”.

En caso de que el Tribunal falle en su contra, Salgado Macedonio dijo que no aceptará el resultado, porque en ningún momento “ha violentado la Constitución”.

Salgado Macedonio aseveró que lo quieren quitar del camino (Foto: Facebook @Félix Salgado Macedonio)

“Estos están quitándome del camino porque no sé qué intereses tengan en Guerrero y porque ya es momento de que a Guerrero se le respete”, declaró para los micrófonos de la periodista Kena Uribe.

“Nosotros vamos a recurrir a todo lo legal, a todo lo jurídico. Vamos a trabajar de manera conjunta en Guerrero y en la Ciudad de México. De una vez se los digo, si no soy candidato, ellos no van a seguir acá, tienen que caer, van a caer”, sentenció Salgado Macedonio contra el Instituto Nacional Electoral.

“El Toro” exclamó que el INE “ya no responde a los ciudadanos, aquí estoy afuera de un enorme edificio inteligente que debe costar muchos millones de pesos”. De igual forma, el ex candidato señaló que el organismo electoral debe ser cerrado para “construir un hospital de tercer nivel para que curen a la gente y no se gasten la millonada”.

Salgado Macedonio explicó que los funcionarios del INE “no tienen calidad moral”, pues no respetaron la ley de los salarios máximos, ya que, según el morenista, ganan 250 mil pesos al mes, “más que el presidente”. Además, aseguró que de su parte no habrá ningún bloqueo o toma, “todo será pacifico”.

Respecto a los señalamientos en su contra por abuso sexual y violación, Salgado Macedonio se dijo respetuoso del movimiento de las mujeres y los derechos que ellas han conseguido a lo largo de la historia.

“Yo soy aliado del feminismo, las respeto, pero todo esto ha sido pura calumnia y no voy a caer en eso, es pura guerra sucia en mi contra”, concluyó Salgado Macedonio ante los medios de comunicación que siguen la cobertura del plantón a las afueras del Instituto Nacional Electoral.

SEGUIR LEYENDO